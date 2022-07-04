【專訪】吉利CEO：全年165萬部銷售目標僅達三成 壓力巨大

吉利汽車(00175)行政總裁桂生悅在接受《經濟通通訊社》專訪時坦言，要實現早前訂下全年165萬部的銷售目標壓力非常大，今年首5個月只完成目標不足30%，未來的銷售任務非常重，但強調集團不會調整相關目標。

吉利汽車行政總裁桂生悅（資料圖片）

吉利5月總銷量為8.9萬部，今年累計總銷量為48.72萬部，即未來7個月平均每個月銷量要超過16.6萬部汽車才有望完成165萬部的全年目標。桂生悅指出，當時訂下該目標是基於看好吉利4.0時代產品的市場反應，手上也積壓大量訂單，並憧憬疫情、供應鏈問題得到緩解。但上海、長春等大城市疫情下經濟活動近乎停滯，如吉利旗下的領克品牌主力銷售對象為一、二線城市，銷量確實受到巨大影響。此外，自去年至今，電池漲價幅度驚人，晶片供應雖正逐步緩解，但緩解速度較預期慢很多，均令集團上半年銷售表現極為不理想。



堅持不調整目標 料下半年汽車消費大幅回升



不過，桂生悅認為，汽車與一般商品不同，直言「消費者不會因為前兩個月沒買成便不買」，其預留的消費力依然存在。從企業管理角度而言，集團應保持相關目標，給予全公司上下壓力乃至動力，鼓勵爭取完成目標。而如果下半年疫情不惡化，同時獲國家各種政策支持，預計下半年中國汽車消費完全有可能大幅增長。他又指，今年集團旗下的不同車款已漲價數次不等，未來會否再調整價格要再視乎市場、供應鏈等情況發展。



國家政策有利整個行業復甦 料新能源車免稅延至明年以後

吉利今年以來旗下多個車款已漲價數次（吉利官網截圖）



內地多個主要城市早前遭疫情衝突，中央不得不出手促進消費，包括減徵不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車一半的購置稅。桂生悅認為，這是刺激整體汽車消費最直接的辦法，吉利旗下的吉利、領克品牌的絕大多數產品均於補貼範圍內，相信包括吉利在內的整個汽車行業都將在政策刺激下受惠。他強調，中國汽車行業作為支柱型產業，國家通過這方面來刺激消費，將對整個產業鏈快速復甦起到重要作用。



上月召開的國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策，政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元人民幣。桂生悅指，吉利目前的市場佔有率介乎百分之六點幾至七水平，可由此粗略推算出政策為集團銷售帶來的貢獻。他又提到，新能源汽車車輛購置稅免徵政策將於今年年底屆滿，國常會明確提出考慮當前實際研究免徵政策延期問題，預期政策或將於明年延續一段時間。

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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