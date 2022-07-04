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【專訪】吉利發力純電和混能研發　籲國家支持甲醇汽車發展

04/07/2022

　　隨著各國高度重視減碳減排，加上特斯拉的掘起，一股電動車熱潮席捲全球汽車市場。正當各車企大力發展電動車，吉利汽車(00175)卻另闢蹊徑，推出帝豪醇電混動車型。

 

國際油價近月高漲下,內地混能汽車需求飛升（吉利官網截圖）


　　吉利汽車行政總裁桂生悅在接受《經濟通通訊社》專訪時談及混能汽車發展，稱作為汽車企業，高度關注和投入未來新能源的多方面發展；集團在純電和混能均要加快進程，過去也已在甲醇領域上打下大量基礎。他又指，新能源運用與國家政策緊密相連，積極呼籲當局能進一步認可和支持甲醇汽車的使用。


視比亞迪為標桿 加快新能源車滲透


　　桂生悅提到，中國新能源滲透率增長較預期更為快速，提到同業比亞迪(01211)(深:002594)去年銷售表現非常優秀，這主要受益於其產業布局，尤其多年在電池、晶片、混能技術等方面的投入，股價也跟隨水漲船高，認為比亞迪的良好發展為吉利前進方向提供指引。吉利會以比亞迪作為標桿，加快提升新能源車的滲透率。而隨著其混能產品在近月部署於集團產品線上，相信未來1至2年時間，新能源滲透率必定大幅提高。


涉足醇氫燃料電池 部署自營電池工廠

 

桂生悅稱未來汽車行業競爭在於軟件、自動駕駛和智能座艙人機交互（吉利官網截圖）


　　吉利在上月成立浙江遠程醇氫能源技術有限公司，被問到吉利是否有意涉足醇氫燃料電池研發製造，桂生悅給予肯定的回覆，指出去年電池供應緊張且價格急漲，意識到未來汽車「新四化」（即電動化，網聯化，智能化，共享化）競爭在於電池、電機控制等核心零部件。集團早已在電池領域積極部局，包括與寧德時代(深:300750)和欣旺達(深:300207)設立合資工廠，又透露吉利正部署自己的電池工廠。


衛星發射計劃紛沓而來 目標汽車出行全球覆蓋


　　面對激烈的「新四化」競爭，桂生悅指，汽車行業將在軟件、自動駕駛和智能座艙人機交互方面競爭，當中牽涉的範疇甚廣，對信號覆蓋的要求必然愈來愈高，其中，衛星發射便是整個戰略當中重要一環。


　　母企吉利控股成功發射首批9枚衛星，用於智能聯網汽車未來出行服務、車機、手機衛星交互等。桂生悅認為，特斯拉數年內高速發展，與創辦人馬斯克在科技上全面進發緊密相連。作為中國企業眼光應放得更遠，相信吉利發射衛星後將有利於旗下所有汽車品牌未來的出行體驗，也向合作夥伴提供了巨大信心。他並沒有透露吉利控股計劃最終發射多少枚衛星，但強調肯定會繼續發射，目標吉利旗下汽車品牌出行實現全球覆蓋。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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