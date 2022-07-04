耗巨資購空中巴士兼人幣走弱 中資航空股借勢回調 國航曾插一成

中國三大航空集團中國國航(00753)、南方航空(01055)及東方航空(00670)公告向歐洲空中巴士公司共訂購292架飛機，總價近2500億元(人民幣．下同)，是疫情爆發約3年以來中國航空業首筆大額飛機訂單，惟今日(4日)三大航股價皆下挫，其中國航更一度跌近一成，可能市場憂慮如此巨額飛機訂單恐使航企負債規模進一步增加，加上人民幣今年上半年貶值達5%亦不利持有大量美元債的中資航空公司，另早前因憧憬內地進一步放寬入境檢疫，三大航已炒了一輪，恐已升得過分，今日借勢回調。

(Shutterstock圖片)

共購292架空客A320NEO涉2493億人幣 恐使航企負債規模增

國航、南航及東航分別發公告稱，已與歐洲空中巴士公司簽訂購買協議，合共訂購總數292架空客A320NEO系列單通道飛機，總價2493億元。若加上中國東航5月份披露的289億元飛機訂單，今年以來三大航訂購飛機總金額約為2780億元。其中國航購買64架，控股子公司深圳航空購買32架，合計96架，約涉122.13億美元(約合818.94億元人民幣)；南航同樣購買96架，約涉122.48億美元(約合818.94億元人民幣)，另將租賃19架；東航則以127.96億美元(約合857.78億元人民幣)購買100架。據《上海證券報》引述消息報道，三家航空公司均獲得來自空巴的價格優惠，例如國航可使用貸項備忘錄支付飛機的最後繳付款項，或者購買空巴產品及服務。

三大航均指有關飛機將於2027年前分批交付，款項可分期支付，將以自有資金、商業銀行貸款及其他融資工具等提供資金，預計不會對集團現金流及運營構成任何重大影響。不過，有分析指購買飛機對航空公司來說是重大資本支出，會使航空公司負債規模增加，當下又受疫情反覆以及國際原油價格高企等因素影響，加上今年首季三大航業績進一步重挫，合計虧損逾200億元。

國際國內航班加速恢復 中國民航業加快布局「起飛」



中國航空業突簽下如此大額飛機訂單，市場認為這顯示隨著國際國內航班加速恢復，中國民航業正在加快布局「起飛」。事實上，早前內地將入境檢疫隔離調整為「7+3」，國航、南航、東航以及海航等航空公司近期已紛紛增加了國際航班的數量。東航2022年7月1日至31日每周可執行的國際航線達到22條，目的地國家包括美國、荷蘭、法國、韓國、日本等。國航和南航也將自7月起恢復多條國際航線，涉及歐洲、亞洲多個城市。國內客運航班方面，隨著暑期臨近，學生流、探親流、外出遊客持續增多，日均航班數量穩步增長。來自民航局數據顯示，最近一周(6月20日至26日)日均航班量達到9860班，恢復至2019年的60.1%；日均旅客運輸量達80.4萬人次，恢復至2019年的46.3%。特別是6月24日至26日，民航單日航班量連續3日突破1萬班，總體恢復至疫情前的60%。

另外，東航表示，隨著暑運的到來及民航業復工復產，昨日(3日)東航單日航班量已恢復至1637班，再創今年4月以來的最高點，其中具有標誌性的「京滬線」，已經恢復至往返9對、共18班，選用了寬體機執飛且航班多為旅客受歡迎的整點時刻。後續東航將根據市場進一步恢復情況，保持向上恢復的態勢，京滬線有望在7月中旬逐步恢復至每天11對以上。而一些對上海出發旅客開放快的城市，機票已開始出現緊張情況，比如上海-三亞航線客座率接近95%。

人幣兌美元上半年貶值約5% 信安資管料下半年跌勢減

另方面，中資航空公司持有大量美元債，人民幣貶值會帶來匯兌損失，相反人民幣升值將為其帶來匯兌收益。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7071，較上個交易日跌208點子，上個交易日報6.6863。而人民幣兌美元今年上半年表現可說跌跌不休，貶幅達約5%，單計6月則貶值近0.55%。



展望下半年人民幣走勢，信安資金管理亞洲投資策略部主管陳曉蓉認為人民幣跌勢或較上半年減輕，她指內地經濟最差的情況已於第2季出現，預期隨著刺激經濟措施出台及防疫限制放寬，內地第3季經濟表現將顯著回升，加上美國或會取消部分中國商品關稅，將刺激人民幣走勢。不過，美國聯儲局與中國人民銀行貨幣政策背馳，加上避險資金因應全球經濟下行而流入美元，在美元強勢下，人民幣仍然有貶值壓力。



中信證券則預測，短期內人民幣將更多受市場因素影響，惟經過一輪急跌後，人民幣貶值壓力充分釋放，對外資而言來自人民幣匯率的風險有所減弱；中長期來看，人民幣料將回歸基本面因素主導，後續經濟的顯著復甦使得來自經濟基本面疲軟的壓力將逐步消退，人民幣並無趨勢性貶值基礎。另興業研究預估，在中美貨幣政策分化、跨境資金流出未反轉前，人民幣修正高估行情尚未結束，惟當遭遇美元回落、外資階段性流入、人行逆周期調節或是中美關稅下調等，人民幣將出現反彈。

國航今日跌4.11%收報6.54元，最多跌9.82%低見6.15元；東航則跌1.33%報2.97元，最多跌3.99%至2.89元；南航亦跌3.08%報4.4元，最多跌5.07%至4.31元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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