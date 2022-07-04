【債券通】李家超：債券通為深化內地香港市場互聯互通重要里程碑

香港行政長官李家超在出席債券通周年論壇時表示，債券通是深化內地與香港資本市場互聯互通的重要里程碑，5年來債券通發揮內地與國際債券市場的橋樑角色，並為內地金融市場對外開放作出貢獻，內地是世界第二大的債券市場，其債券託管總額超過130萬億元人民幣，而北向交易量亦正穩步上升。

（政府新聞處圖片）



債券通體現香港回歸25年來國家對外開放橋頭堡地位



他指出，截至今年5月，境外機構透過債券通等渠道持有債券數量約3.7萬億元人民幣，較債券通開通時數量上升超過三倍，而債券通南向通自去年9月開通以來，一直運作暢順，為境內投資者提供多元資產配置，亦為香港資本市場提供龐大的機遇。



他提及，債券通體現了香港回歸25年以來國家對外開放的橋頭堡地位，也印證內地與香港資本市場互聯互通對兩地金融發展互惠互贏的作用，香港作為國際金融中心，亦有其獨得條件，如一國兩制的制度優勢、優良的法治傳統、簡單低稅制以及資訊資金自由流動等。



他續指，未來將帶領新一屆政府發揮好國家所需，香港所強，把握國家開放發展所帶來的機遇，全面提升香港競爭力，並鞏固香港國際金融中心的地位。



余偉文：將為北向通投資者提供多元化風險管理工具



香港金管局總裁余偉文同一論壇上表示，國際投資者對風險管理工具的需求慢慢增加，下階段工作重點將是為北向通投資者提供多元化的風險風險管理工具，提升香港風險管理中心的功能。



余偉文指出，今年5月債券通北向通總成交為6750億元人民幣，佔國際投資者在內地銀行間債券市場的成交量六成以上；在北向通堅實基礎上，南向通也於去年正式啟動。他指出，北向通的成功也並非一蹴，開通第一個月交投只有310億人幣。兩地以市場為本，不斷的優化交易結算資金兌換等配套環節，提升北向通的運作效率，而且降低交易的成本，今天的成績離不開兩地市場參與者、基礎設施機構和監管部門的共同努力。



余偉文稱，兩地監管部門將繼續優化交易結算安排，如債務工具中央結算系統（CMU）將與內地中央證券託管機構實現自動化對接；同時，金管局也將提升香港債券市場，尤其是點心債市場的深度和廣度，以滿足內地投資者多元化配置境外債券的需求，也吸引更多境內外機構在香港發行債券，並發展CMU成為亞洲主要的國際中央證券托管平台。



余偉文認為，「互換通」推出非常及時，是推動兩地深化金融合作一個重要的舉措，也讓國際投資者可更便利管理債券投資相關的利率風險，有利提高國際投資者對於內地債券市場的參與度。他又指，人民銀行與金管局簽署常備互換協議，將能為本港人民幣產品進一步發展打下非常穩健基礎，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。



潘功勝：香港是國家對外開放戰略先行先試重要試驗場

（網上直播截圖）



中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在債券通周年論壇上表示，香港作為國際金融中心擁有很多有利條件和獨特優勢，是內地金融市場開放的重要窗口和橋梁，也是國家對外開放戰略先行先試的重要試驗場。



潘功勝稱，債券通開通5年以來，為內地深化金融市場改革開放，為香港國際金融中心發展注入新活力與能量；境外投資者持有中國債券總量以年均約40%的速度增長，目前持債總規模約3.7萬億元人民幣。他又提到，中國債券先後被納入彭博巴克萊指數、摩根大通和富時羅素等全球三大債券指數，反映中國債券市場不斷提升的國際影響力和吸引力，也反映了全球投資者對於中國經濟長期穩定發展、金融市場時速擴大開放的信心。



今日兩地監管部門公布包括開展兩地利率互換市場互聯互通（互換通）和簽署常備互換協議。潘功勝認為，兩項政策實施將進一步提升兩地金融市場的連通效應，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務地位，充分體現中央政府對鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，體現了中央政府支持香港長期繁榮穩定發展的信心和決心。



他又強調，人民銀行將將認真貫徹落實國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上的重要講話精神，繼續支持香港國際金融中心的建設與發展，推動中國金融市場的高水平對外開放。

撰文：經濟通採訪組

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