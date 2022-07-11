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國際大熱投資工具 英美澳紐加等多地環球通用

11/07/2022

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港人計劃移民，但又擔心未能及時找到工作，即使找到工作又怕不夠洗費。日前英國港僑協會的調查報告指岀，多達46%的移英港人移民後失業或仍正在尋找工作。 想賺取被動收入，規劃理想的移民生活？可考慮現時國際大熱投資工具「自動程式交易」(Algorithmic Trading)，分分鐘能成為你理想移民生活的有力支持。

 

自動程式交易近年在金融市場上火速崛起，早已廣泛應用全球多地國際金融市場，特別是英國、加拿大、美國、澳洲、紐西蘭、台灣等港人熱點移民國家。外國特別是歐美地區不少當地投資者於十年前已利用程式交易進行投資獲利，甚至賺取持續生活費，唯香港等亞洲地區金融市場尚未流行。

 

港企研發及教育環球通用程式 助移民港人賺取被動收入

而港企Forex Forest專為港人提供優質的自動交易程式及相關教學課程，創立至今獲獎無數，受國際專業肯定，可謂是全港最專業之交易程式研發及教育機構。其推出之研發程式全球多地通用，更連續三年獲國際認可為「環球最佳交易程式」-- 除了能24小時自動化捕捉最佳買賣時機，交易準繩度大為提升之餘，也大減投資者時間成本。即使移民後身處世界任何一個角落都絲毫不會受到影響，隨時隨地都可以輕鬆提高潛在回報。

 

class▲課程已教授超過4000人，過去已協助不少歷屆學員透過自動程式交易賺取額外收入，並成功移民外地。

 

移民前提早學習程式交易 助銜接當地金融科技與文化

而Forex Forest開辦的全方位程式交易教學課程已教授超過4000人，更獲得ISO9001 品質認證為優質程式交易課程，零基礎或零投資經驗學員都可輕鬆學習和上手，過去已協助不少歷屆學員透過自動程式交易賺取額外收入，並成功移民外地。

 

建議準備移民的你不妨移民前先了解和學習「自動程式交易」這個已廣泛應用國際金融市場的科技化工具，早人一步涉足先機，既可助你更快速銜接移民當地科技化的金融市場和投資文化，更可於移民後賺取工作以外的生活洗費。

 

course

▲ 【Forex Forest自動程式交易入門課程】立即了解更多：https://bit.ly/3msuGtU

 

wayne

知名程式交易專家及第一講師Mr. Wayne Ng：「人將自己掌握的知識變現，就是賺錢。所以充實知識，掌握工具，去到世界各個地方都可以賺錢。」

 

 

延伸閱讀：【移民潮下自動程式交易成大熱投資工具

 

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