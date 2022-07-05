黃瑋傑：關注美團被騰訊減持風險 料恒指整固後有力重上22500

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

美團(03690)創始人王興近日更新1.2億A股質押操作，另一創始人穆榮均則減持16.6萬B股、套現近3268萬元，有何啟示？小米(01810)發布三款高端影像旗艦手機，入場費3999元人民幣起。小米今次與徠卡（Leica）聯合研製，影像升級，股價可否跟隨？內銀股陸續除淨，市場擔心其股價會如去年除淨後般疲弱，持貨者現時應如何部署？板塊值得部署嗎？醫藥股自年內低位反彈不少，估值修復空間仍有多少？

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