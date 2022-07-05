傳美將撤部分對華關稅兼內地經濟數據向好 看好港股A股後市可吼ETF

近日港股及A股反覆向好，最新據報國務院副總理劉鶴昨日(4日)應約與美國財政部長耶倫舉行視頻通話，表達對美國取消部分對華關稅的關切，另有傳美國總統拜登可能最快本周公布撤銷部分對華關稅，加上財新服務業PMI大升至54.5創10個月高，意味服務業觸底反彈，今日(5日)港股及A股一度同時造好，如看好後市表現又想分散風險，不妨留意一眾被納入「ETF通」名單的ETF，近日亦見隨指數穩步上升。

(資料圖片)

劉鶴耶倫舉行視頻通話 雙方同意繼續保持溝通

據《新華社》報道，劉鶴昨日上午應約與耶倫舉行視頻通話，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。另中方表達了對美國取消部分對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。

拜登本周或公布撤部分對華關稅 惟政府內部有嚴重分歧



另外，據報拜登可能最快本周公布撤銷前總統特朗普政府針對中國入口貨加徵的部分關稅，以應對高通脹，同時將推動更廣泛的框架，允許美國進口商申請關稅豁免，不過可能啟動一項針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或被提高。據《華爾街日報》引述消息人士報道，美國貿易代表辦公室正就特朗普時期的關稅進行4年一度的檢討，業界意見徵詢期於今日截止。

不過，報道引述華府官員和貿易專家稱，拜登宣布削減對華關稅的計劃已被一再推遲，反映拜登政府內部對中國關稅問題上有嚴重分歧。於拜登內閣，財長耶倫的一派主張撤銷關稅，認為有助降低美國40年來最高的通脹。貿易代表戴琪、國家安全顧問沙利文則認為，對華關稅是與中國協商的重要籌碼，並認為取消關稅對控制通脹效果有限。

財新服務業PMI創10個月高 惟就業未改善企業成本高企

另方面，隨著疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放鬆，服務業生產經營恢復，行業景氣重返擴張水平。6月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得54.5，較5月大幅回升13.1個百分點，結束了連續3個月的收縮狀態，並升至2021年8月來最高，意味服務業開始觸底反彈。而此前公布的6月財新中國製造業PMI回升3.6個百分點至51.7；在兩大行業PMI同時回升的帶動下，財新中國綜合PMI上升13.1個百分點至55.3，創2021年1月以來新高，反映中國企業生產經營活動恢復增長。財新中國PMI走勢與國家統計局一致，統計局公布的6月製造業PMI錄得50.2，上升0.6個百分點，服務業PMI提高7.2個百分點至54.3，綜合PMI回升5.7個百分點至54.1。



惟從分項數據看，儘管服務業供求出現好轉，就業情況仍未見明顯改善，企業為削減成本而減少員工，同時疫情也令部分員工離職，導致6月服務業就業指數連續第6個月低於榮枯線。另經營預期指數僅與5月持平，仍有部分企業擔心疫情未來會繼續影響經營和客戶需求。財新智庫高級經濟學家王喆表示，復工復產以及運輸物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓力依然高企，盈利仍面臨挑戰。

券商料增長數據漸修復政策續出台 A股7月仍處反彈區間

至於7月A股走勢，大部分券商認為整體或仍處反彈區間。中金公司指，接下來一段時間內地增長數據逐步修復，資金面仍維持相對寬鬆，修復預期逐步強化。國泰君安則認為，7月增量政策有望繼續出台，疊加基本面數據持續驗證，經濟預期上修，加之投資者對風險擔憂明顯回落，A股仍處在可為期。另中信證券指，目前基本面修復仍在持續，穩增長政策仍有發力空間，市場短期或許仍然存在向上慣性，不過隨著歐美加息疊加和中期業績分化等因素擾動，預計7月波動加大，節奏趨緩。

ETF跟蹤指數入場門檻較低 適合中長線持有分散投資

如果看好7月A股及港股表現，不妨留意相關ETF(交易所買賣基金)，適合中長線持有分散投資，且入場門檻較低。而「ETF通」於昨日正式開始交易，先有盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)及安碩恒生科技(03067)共4隻ETF納入港股通ETF名單，可供內地投資者買賣，雖首日4隻ETF未見受刺激全數造好，但價格維持穩定。

盈富基金是追蹤恒生指數的ETF，按比例買入恒指成分股，走勢與恒指幾乎相同，每年會有兩次現金股息派發，5大重倉股為匯控(00005)、友邦(01299)、騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)，持股在7%到8%之間。南方恒生科技跟蹤恒生科技指數，覆蓋30家在港上市市值排名前30的頂尖科技公司，如騰訊、阿里及美團等科企龍頭。另恒生中國企業則是跟蹤恒生中國企業指數，安碩恒生科技也是跟蹤恒生科技指數。



今日A股承接昨日漲勢高開，不過隨後一路震蕩下行，臨近午盤跌幅收窄，午間收盤滬指跌0.19%，報3398.98點，深成指跌0.71%，報12934.09點。港股方面，恒指半日升0.57%收報21955點，恒生中國企業指數升0.35%報7674點，恒生科技指數升0.23%報4895點。ETF方面，盈富基金半日升0.63%收報22.42元，成交16.21億元；恒生中國企業升0.52%報77.84元，成交47.48億元；南方恒生科技升0.33%報4.834元，成交7.95億元；及安碩恒生科技升0.39%報10.26元，成交7976萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動