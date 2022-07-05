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《午市前瞻》恒指22200料有阻力 小米新機款提價或影響銷售

05/07/2022

　　恒生指數半日收報21955，升125點或0.57%，主板成交733.49億元。恒生中國企業指數報7674，升26點或0.35%。恒生科技指數報4895，升11點或0.23%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報349.6元，升2.6元或0.75%，成交38.91億元；藥明生物收報83.8元，升6.25元或8.06%，成交32.46億元；阿里巴巴-SW收報116.3元，升3.1元或2.74%，成交31.13億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報198.2元，跌3元或1.49%，成交17.91億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

小米 12 Pro 型號。(小米網頁截圖)

 

 

投資者觀望美國通脹數據

 

  恒指昨日成功企穩百天線後，今早高開222點，惟美團(03690)聯合創始人穆榮均出貨消息令股價受壓，拖累大市上午一度倒跌。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，過去一星期大市總成交持續減少，由2000億元逐日縮減至1300億元及1200億元水平，他預期總成交將進一步下降，不利恒指升勢，聶振邦指後市傾向靠穩。投資者正觀望美國通脹數據，入市態度轉趨審慎，恒指22200將有阻力。

 

小米與Leica合作未難佔優


　　小米發布與德國相機公司徠卡(Leica)合作研發的旗艦機小米12S、12S Pro及12S Pro Ultra。其中小米12S定價3999元人民幣起，小米12S Pro售價4699元人民幣起，小米12S Ultra更達5999元人民幣起，一改其經濟實惠定價形象。聶振邦指今日大市靠穩下，小米股價先升後跌，反映市場不看好今次小米的提價行動，故他對新機銷情有保留。他提到，過往小米機型都鮮有強調個別特色，即使今次強調與德國鏡頭品牌Leica合作，也未見優於同行機款，故目前提價更有可能影響其銷量，對未來業績亦難有幫助。聶振邦預期小米股價回落至12.5元有支持力度，如買入亦可上望至14至15元。

 

　　據報小米正於越南設廠，更部署向馬來西亞、泰國等東南亞地區出口手機；聶振邦分析指小米能否提升東南亞市場份額，需按市場策略，尤其現時小米轉型高端手機，於當地促銷推廣或會遇到阻滯。


舜宇股價弱勢難大升


　　舜宇(02382)上星期發力衝上百天線後未能企穩，至今連跌第四日。聶振邦指舜宇近期弱勢，預期回落至110元水平後會有支持，於該水平買入或能上望135至140元，但近期缺乏消息可炒，只能以短炒為主。

 

 

小米發布與德國徠卡合作研發的旗艦機，股價仍處13元水平整固。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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