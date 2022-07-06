英財相辭職英鎊重挫 匯控渣打受累 低吸此其時?

英國兩名主要官員包括財相辛偉誠及衛生大臣賈偉德昨日(5日)請辭，首相約翰遜政治危機加深，英鎊兌美元失守1.2，低見1.1899美元，跌1.81%。雖然兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)均以亞洲為業務重心，但總部位於英國，英鎊貶值可能導致兩者收入受壓，經營成本上漲，加上市場對經濟衰退疑慮加深，隔晚匯控在英國倫敦股市跌約3%，今日(6日)於港股則跌約4%，渣打亦下挫逾2%。縱歐美7月及8月持續加息已無懸念，高盛亦唱好上調目標價，惟亦難遏匯控及渣打跌勢。

(資料圖片)

衛生大臣指對約翰遜失信心同辭職 工黨要求提前大選

作為英國執政保守黨內閣2號人物的財相辛偉誠，聯同負責新冠防疫政策的衛生大臣賈偉德，昨日雙雙宣布辭職，為首相約翰遜帶來新一波下台壓力。辛偉誠暗示對約翰遜在防疫派對風波和用人不善等醜聞不滿，表示公眾期望政府能夠正確、稱職和認真地行事，賈偉德則表示對約翰遜的領導失去信心。兩人的辭職亦引發「跳船潮」，法律政策專員喬克，以及保守黨副主席阿福拉米等人也宣布請辭。在野工黨黨魁施紀賢要求提前大選，更換政府。



約翰遜態度強硬，表示不會下台，並立即任命原教育大臣查學禮為新財相，原內閣辦公室部長柏建熙為新任衛生大臣，惟有英媒報道約翰遜原本屬意外相卓慧思接替辛偉誠，但被查學禮以辭職作威脅。雖目前仍有卓慧思、司法大臣藍韜文、內政大臣彭黛玲、國防大臣華禮仕等多名主要閣員留守約翰遜內閣，但英媒指，財政大臣和衛生大臣是英國政府重要官員，兩人的辭職對約翰遜政府造成重創，另YouGov民意調查顯示，69%的英國人認為約翰遜應辭去首相職務。

憂經濟衰退英鎊上半年貶一成 英歐關係及蘇格蘭獨立公投成隱憂



另還有其他政治風險令英鎊持續受壓。英國政府企圖推翻在英國脫歐期間與歐盟簽訂的「北愛爾蘭協議」，市場擔心此舉將會加劇英國與歐盟間緊張形勢，甚至引發貿易戰。此外，蘇格蘭首席大臣施雅晴發表推動新獨立公投文件，企圖繞過必須獲英政府同意的限制。

經濟方面，英國5月通脹率飆至9.1％，創下40年新高紀錄。面對高通脹，相信英倫銀行仍會保持加息步伐，恐導致英國經濟更弱，或利淡英鎊匯價。 事實上，經濟衰退憂慮拖累英鎊頻頻走低，2022年上半年英鎊兌美元重貶一成，創下2016年脫歐公投以來最大半年跌幅，也讓英鎊成為2022年表現最差的主要貨幣之一。

巴克萊認為，英鎊匯率尚未觸底，將在2022年下半年進一步下跌。市場預期英倫銀行將在8月加息50個基點，如果加息幅度低於預期，英鎊貶值幅度可能會超預期，而隨著美聯儲加息繼續超過其他央行，英鎊兌美元匯率將進一步走低。瑞銀則指，在英國經濟前景疲軟情況下，英倫銀行可能比其他主要央行更早結束加息周期，這可能會打擊英鎊。

歐美加息無懸念儲局將加0.75厘 惟美經濟恐陷衰退明年中或減息



這邊廂英鎊可能會繼續貶值，但歐美央行持續加息已無懸念。美聯儲將於7月26至27日議息，市場普遍預期加息0.75厘，惟很大程度取決6月通脹數據變化，而7月13日美國將公布6月CPI數據。歐央行將於7月21日議息，歐央行行長拉加德早前已重申將於7月及9月分別加息0.25厘。另自2021年12月以來英倫銀行五度加息，下次會議將在8月4日召開，市場估計將加息0.25厘或0.5厘。

不過，2年和10年期美債孳息率出現倒掛，令投資者對美國經濟衰退疑慮加深，債市交易員相信，聯儲局將於明年全面扭轉貨幣政策立場，年中實施減息，最新預測聯邦基金指標利率在明年第一季升至3.3厘左右見頂，到年底利率將降至2.7厘。摩根士丹利策略師Michael Wilson發表報告指，受烏克蘭戰爭和中國堅持動態清零政策影響，美國經濟正在放緩，而且情況比預期糟糕，如果通脹在今年下半年見頂，聯儲局可能會降低鷹派立場。

高盛：受惠美息率趨升 匯控目標價升至70元渣打升至83元



另外，高盛近日發表報告指，預料美國息率趨升下，會為匯控帶來穩健的利潤率擴張，在今年下半年港元利率走向或有利於集團利潤表現，預料其淨利息收入於明年中加速及達致頂峰(升20%以上)，重申「買入」評級，目標價由65元升至70元，並料匯控於2022至24年每股派息可按年各升3.3%、73.5%及15.6%，目前估值相當於預測2022至24年股息回報各3.9厘、6.8厘及7.8厘。



高盛同時考慮到對聯邦基金利率的最新估算，將渣打2022至25年每股盈利預測分別上調6%、5%、5%及8%，目標價從78元上調至83元，重申「買入」評級。渣打將於下月29日公布今年第二季業績，預計渣打淨息差按季擴大8個基點，令淨利息收入按年增長10%。另預計渣打將提前一年實現10%的有形股東回報率目標，將於2022至24年實現超過50億美元的回購，加上股息回報指引，料2023至24年總收益回報約7%及10%。另外，香港銀行同業拆息(HIBOR)已開始上升，料未來12至18月將會大幅上升，故上調匯控、渣打及中銀香港(02388)淨利息收益率(NIM)預測，並予中銀香港「買入」評級(確信名單)，目標價由40元升至41.8元。

匯控半日跌3.93%收報48.9元，成交11.32億元；渣打亦跌2.44%報55.95元，中銀香港則跌3.51%報28.9元，恒生(00011)跌1.26%報133.3元，東亞(00023)跌1.43%報11.06元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉





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