【答問大會】李家超倡每月舉行前廳交流會 擬設「特首政策組」

行政長官李家超周三（6日）首次出席立法會特首答問會。他表示，立法會作為特區管治架構的重要組成部分，早前已分批邀約議員交流。隨著實施港區國安法及完善選舉制度，現時香港進入建設時刻，建議每個月舉行前廳交流會，每次有一名司長和副司長，帶領5至6名局長於立法會前廳與議員，不設議題輪流交流。他已向立法會主席提出建議。



成立工作小組處理跨代貧窮及土地房屋議題



李家超表示，將盡快成立4個工作小組，包括成立針對跨代貧窮的小組，由政務司司長帶領，推行扶貧方案，以精準扶貧計劃進行；成立土地房屋供應組，由財政司司長帶領，以提速、提效、提量目標，簡化程序；成立地區事項統籌工作組，由政務司副司長帶領；成立公營房屋項目工作組，主理公屋提前上樓計劃。

防疫不同意「躺平」 務實與內地商討通關



在防疫方面，李家超表示不同意「躺平」，會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便。他又指，深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，港府會首先探討有限度的安排。



李家超表示，與內地通關及與外地接軌重要，但要確保衞生安全風險，他稱自己在競選時已將與外地通關事宜放在心中，認同醫務衞生局局長盧寵茂所指，用最有效的方法篩選沒有確診的人士，盧寵茂已按數據分析，其中包括處理好檢疫日子，但強調要按部就班。



至於內地通關方面，李家超指第四波疫情尾聲時曾達成協議，強調對方很在乎互信，將對方問題看成自己問題，包括風險要可控可追，以減少不便為原則，以及考慮其他中途方案，他強調不會抹殺任何可能性，在考慮實際方案期間，不希望市民有錯覺是最終方案。



香港長者比例較高 通關要風險可控



有議員提到現時香港的隔離檢疫措施為旅客、外地港人帶來不便，建議政府縮短居家檢疫、酒店檢疫期，高風險地區維持7日酒店檢疫、中風險地區縮短為「4＋3」（4日酒店檢疫及3日居家檢疫）、低風險地區縮短為7日居家檢疫。



李家超回應指，香港和其他地方有不同因素，本港長者比例比其他地方高、密度高，存在風險。他強調重視香港和外國接軌、減低旅客返港不便，又重視香港競爭力，將檢視現時檢疫安排，集中酒店檢疫的數字，了解有甚麼方案可控、外防輸入，認真要求衞生局盡快檢視，希望儘早知道結果。



擬設「特首政策組」 以國家視野香港利益決策



選委界議員周文港關注，會否重設中央政策組，李家超表示，已構想會設立「特首政策組」，以國家視野、香港利益，以民意、不同民眾的意見，進行政策工作。



選委界議員劉智鵬關注特首未來5年的夢想，李家超形容旗下15個局為他的「仔仔女女」，強調特首有個特別角色是其他人沒有，就是雙負責制，他的夢想是他的所有仔女都可獨當一面、各司其績；「一國兩制」下，一國可以更牢固，兩制可以更有發揮，將一國兩制推到更高台階。



10月收最低工資報告 由勞福局探討現行機制



勞工界立法會議員郭偉強表示，在調整工資方面，政府和商界常站在同一陣線，很少考慮打工仔的生活水平和保障，僱員權益難以有重大改善，更遑論分享發展成果。他建議最低工資要「一年一檢」，亦應檢討最低工資現行機制，切實保障僱員分享發展經濟成果。



李家超回應指，勞工福利和保障應以整體觀去看，不能單看行業中的循環，而是提升到社會的循環，要培訓勞工擁有自己技術，同時尋找自己的理想，工種的含金量提升而令工資有所提升，再有好的工作環境，是要靠整個政府、商界、學術和勞工界一起去做。他表示，將在10月收到最低工資報告，視乎報告提出甚麼建議，再交由勞工及福利局探討。

撰文：經濟通採訪組

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