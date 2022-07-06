  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易

06/07/2022

 

 

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

114.900

異動股

01797

新東方在綫

19.240

異動股

00883

中國海洋石油

9.800

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.200
  • 01797 新東方在綫
  • 19.120
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.780
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 245.200
  • 02269 藥明生物
  • 81.050
股份推介
  • 01176 珠光控股
  • 1.190
  • 目標︰$1.335
  • 00268 金蝶國際
  • 18.640
  • 目標︰$21.60
  • 01686 新意網集團
  • 5.970
  • 目標︰--
  • 00991 大唐發電
  • 1.410
  • 目標︰$1.60
  • 01109 華潤置地
  • 35.100
  • 目標︰$40.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 341.800
  • 00388 香港交易所
  • 364.400
  • 00005 滙豐控股
  • 48.850
  • 00001 長和
  • 52.400
報章貼士
  • 03908 中金公司
  • 15.760
  • 目標︰$19.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 100.900
  • 目標︰$114.00
  • 00388 香港交易所
  • 364.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/07/2022 09:52  《本港經濟》6月PMI跌至52.4，連續3個月擴張但增長放緩

06/07/2022 09:50  【答問大會】李家超:防疫不同意躺平，以務實態度與內地商討通關

06/07/2022 09:47  【答問大會】李家超:將成立4個由司長或副司長帶領的工作小組

06/07/2022 09:39  【答問大會】李家超倡每月舉行前廳交流會，由司長或副司長帶領

06/07/2022 09:33  《異動股》匯控跌近3%，財相辭職拖累英鎊失守1.2美元關

06/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出０﹒５億人幣，買騰訊沽美團

06/07/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】眾行點評阿里，麥格理唱好騰訊網易，瑞信唱淡申洲

30/06/2022 17:29  《嚟緊炒Ｄ乜》內地樓市復甦物管受惠，碧服價穩可吼入

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章

新聞>財經熱話

英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章

新聞>財經熱話

【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

新疆棉與古絲路復興
人氣文章

娛樂情報

《一線搜查》硬撼《東張西望》 宋熙年︰有比較係好
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

助品牌凝聚粉絲？提升品牌知名度？4大攻略教你掌握「IP營銷」手法！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

夏日炎炎經常無胃口？推介5款夏日清爽超級食物！全部低於100卡，飽住增肌減脂！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

人均消費二百多！假日訂到下月底！Rosewood酒店最新海旁意大利餐廳！「水造」的羅馬方形薄餅、米蘭燉牛仔肉、手工意粉、傳統烤豬，在香港be a local Italian！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

明明創意十足，卻進步得比別人慢？一台Maison Margiela的扭蛋機已將香港比下去？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大熱天時常歎冷氣最易感冒、鼻敏感！中醫：4種體質特別留意「夏季病」！
人氣文章
努力跳高高的B！今期食譜：南瓜扁豆咖喱醬拌蘆荀芝麻菜，滿滿的維他命B！
人氣文章
桃李季節來了！除了桃，布冧、車厘子都屬「核果家族」！邊款最抗炎？最護骨？最通便？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2022 14:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2022 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2022 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/07/2022 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博　油價炒衰退恐見55美元
人氣文章財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金