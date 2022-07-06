【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」 英鎊失守1.2關

G7峰會上談笑風生的英揆約翰遜，周二(5日)短短9分鐘內，連遭兩位核心內閣成員「斬纜」；衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)、財相辛偉誠(Rishi Sunak)毫不留情的辭職信，更引發唐寧街巨震陸續有來，甚至提前大選擔憂，英鎊兌美元急挫至1.19邊緣。



耐人尋味的是，約翰遜和辛偉誠三天前剛剛發表聯名文章，聲稱將把更多錢放入國民口袋；但後者最新辭職信卻坦言雙方「道不同不相為謀」。疊加「誠實豆沙包」上身的英倫銀行再出言警告全球經濟未來數月面臨進一步下行風險，英國的前景尤難樂觀。





兩核心內閣辭呈，暗貶首相人品





躲得了初一，逃不過十五？「慘勝」黨內不信任投票，G7峰會領銜揶揄「北極熊」普京，跟澤連斯基通話誓言再向基輔提供火炮彈藥……一頭不羈金髮、看起來總是舉重若輕的BoJo(Boris Johnson)，再次面臨大廈將傾。



當地時間周二晚，賈偉德、辛偉誠相繼在推特發布辭職信，緊接著是檢察總長Alex Chalk、保守黨副主席Bim Afolami等。引發閃電式跳船潮的導火索，源自保守黨副首席黨鞭Chris Pincher(上周已辭職)的性騷擾醜聞，而佯裝對其品行不知情的約翰遜，被揭早在數年前就對此人前科了如指掌。

約翰遜、辛偉誠幾天前剛剛聯合宣布「十年來最大力度減稅」。(Boris Johnson Twitter)



兩位核心內閣成員的辭職信中，不約而同提及領袖和政府應「為人正直(integrity)」、「處事端正(conducted properly)」；賈維德甚至直言不諱指，在民眾眼中，保守黨現在既不是頭腦清醒的決策者，也沒有為國家利益行事，「你已失去了我的信任」。但約翰遜顯然無意將唐寧街主人之位拱手相讓，他在數小時內即火速任命了新財相及衛生大臣以示回擊。





69%認應辭職，工黨籲提前大選





儘管如此，巨震注定陸續有來，上月向約翰遜投下「不信任」的148名保守黨內「叛軍」，正蠢蠢欲動借下周的1922委員會選舉，來推動修改規則並發起新一輪不信任投票。反對黨工黨黨魁Keir Starmer則呼籲提前大選，稱保守黨政府正在崩潰。此外，YouGov民調顯示，認為約翰遜應辭職的比例達69%的新高。

賈維德(左一)辭職信直指，約翰遜「已失去了我的信任」。(Sajid Javid Twitter)



英國政壇動盪令英鎊兌美元聞聲急挫1.5%，低見1.1899，直逼2020年3月以來低位。英鎊會否再試2016年10月的1.1800水平？辛偉誠的辭職信恐透露不詳訊息。



約翰遜、辛偉誠較早時聯合宣布「十年來最大力度減稅」，周三(6日)起將繳付國民保險(National Insurance)門檻從每年9880英鎊提高至12570英鎊，聲稱此舉將令每位僱員年省330英鎊。但據坊間測算，除非年薪正好為12569英鎊，否則無法全數獲得330英鎊著數，甚至還要繳付更多。





減稅左右為難，償債成本飆新高





約翰遜的「減稅」野心顯然不止調高國民保險起徵點，還包括進一步下調燃油稅，提前推行原本預期2024年才下調的個人所得稅－－此跟辛偉誠不願過度減稅、以免刺激通脹或增加未來償債負擔的理念，背道而馳。



辛偉誠在辭職信中直言，「國家正面臨巨大挑戰，我們都渴望低稅率、高增長、世界級的公共服務，但只有做出犧牲和困難的決定時，才能負責任地實現這一目標」，「人們知道，如果某件事情好得不像真的，那就不是真的」，暗示約翰遜「畫大餅」取悅選民。



據測算，英國下一財年的償債成本將升至830億英鎊，創歷史最高水平；而早前預測通脹10月將突破10%的英倫銀行最新再稱，全球經濟前景嚴重惡化，未來數月有進一步下行風險。外圍環境風高浪急，內部政壇動盪，另還有蘇格蘭計劃明年10月再舉行獨立公投，英鎊有無運行？答案或已寫在牆上。

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