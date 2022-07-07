儲局放鷹美元強勢金價七連跌 金礦股先跌後回穩可趁低吸？

美國聯儲局公布6月貨幣政策會議紀錄，釋出鷹派訊號，提到不惜讓經濟增長放緩以對抗通脹，投資者視美元為首選避險資產，美匯指數突破至107.08，再創近20年新高，金價則再跌1.6%錄七連跌，跌至逾9個月低位。金磺股今日(7日)早段亦隨金價下挫，其中紫金礦業(02899)曾跌近2%創半年低，半日卻倒升收市，其他金磺股亦跌幅收窄或倒升。事實上，市場對金價不是一面倒看淡，其中高盛就認為經濟衰退擔憂可支撐金價，估年底可升至2500美元。

(紫金礦業網頁截圖)

儲局不惜讓經濟放緩抗通脹 美匯指數創近20年高金價逾9月低



在會議紀錄中，聯儲局官員提到若通脹仍然高企，局方將採取更強硬貨幣政策，不惜讓經濟增長放緩一段時間以對抗通脹。市場預期7月加息75個基點的機率由83%上升至90%。分析指，由於經濟面臨衰退風險，市場原觀望聯儲局會否放緩加息步伐，但會議紀錄較預期鷹派。美匯指數突破至107.08，再創近20年新高，美匯指數今年已漲12%，可望創下2014年以來最佳表現。能源危機加劇和經濟衰退風險上升增強美元避險吸引力，惟令歐元兌美元貶0.81%至1.0182，是2002年12月以來首次跌破1.02。英鎊兌美元則貶0.27%至1.1918，再觸及2年低位。

美元匯價高歌猛進令金價七連跌。昨日紐約期金盤中低見1730.95美元，收跌1.6%，報每盎司1736.5美元，是去年9月以來最低收市價；紐約現貨金收跌1.52%，報每盎司1738.7美元，是去年9月底以來低位。



美元升值不利以美元計價黃金 瑞銀指現在買黃金為時過早

FxPro資深市場分析師Alex Kuptsikevich指，黃金下跌的主因是美元指數大幅上揚，美元升值使得以美元計價的黃金對海外買家變得更昂貴，進而打壓需求和價格。Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示，鮑威爾為壓低通脹，會以犧牲股市、大宗商品等為代價，如果大幅加息，人們更願意持有有息資產，而不是像黃金這樣的無息資產。

瑞銀集團全球財富管理部門大宗商品和外匯業務執行董事Wayne Gordon則指，現在買黃金還為時過早，雖然美元可能會在當前高點附近見頂，但至少在美聯儲鬆口之前，實際利率將保持在高位。另獨立金屬交易員Tai Wong指，儲局暗示可能把利率升到更限制性的領域，讓金屬市場絲毫沒有喘息機會，就算周五(8日)非農就業人數增幅疲軟，黃金若要恢復較持久的上升趨勢，仍要等待下周三(13日)美國消費者物價指數(CPI)。



此外，有分析認為，短線而言，避險資金將持續湧向美元，這令金價面臨進一步下行風險，而金價失守1768美元，技術走勢轉差，下個支持區間料在1698至1722美元。重點關注1720美元關口附近支撐，近11個月低點支撐也在該位置附近，然後是1700美元整數關口附近強支撐。

經濟衰退擔憂或可支撐金價 高盛估年底可升至2500美元

不過，經濟衰退的擔憂籠罩市場，中線可能會給金價提供支撐。國際貨幣基金組織(IMF)主席格奧爾基耶娃昨日表示，自4月以來，全球經濟前景明顯變暗，不能排除明年全球經濟陷入衰退可能性，IMF將在未來幾周內再下調2022年全球經濟增長3.6%的預估，這是今年第三次下調。德意志銀行經濟學家則預計，第二季度美國GDP折合年率萎縮0.6%，連續第二個季度經濟萎縮，從而使美國經濟陷入技術性衰退，到2023年中期經濟將陷全面衰退。彭博經濟研究則預計未來12個月美國經濟衰退的可能性達38％。

高盛近日發表報告指，因為美國經濟衰退擔憂增加影響，將年底的金價預估上調至每盎司2500美元。高盛評估未來12個月經濟陷入衰退的機率為15%，未來24個月則為35%。高盛又指，通膨高漲也將是推升金價一大因素，在通膨快速飆高並且持續的時期，金價的表現通常會優於其他資產，因黃金是一項沒有負債的實物資產，其價值不像股票或債券那樣會被通膨所侵蝕，今年上半年黃金期貨下跌0.6%，標普500指數則下跌20%。

渣打：滯脹擔憂及地緣避險需求下 金價或見1965美元

另外，渣打銀行發表最新下半年展望，指美國聯儲局在主要央行當中最為鷹派，激進升息縮表對抗通膨，利差因素可望繼續支持美元強勁走勢，若通膨維持高檔，不排除美元指數在第三季向上挑戰關鍵阻力位置109，不過一旦通膨觸頂後走緩，避險情緒回穩可能讓美元走勢回跌。儘管利率走升、美元偏強的環境不利黃金表現，但由於停滯性通膨擔憂、地緣衝突的避險需求，以及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能持續增加，預期未來12個月黃金價格有機會挑戰4月份起跌區每盎司1965美元，從避險的角度，可考慮將黃金納入投資組合。

瑞信：招金對金價最敏感 予跑贏大市評級目標價8.9元



看好金價除買入黃金ETF外，哪隻金礦股也值博呢？瑞信最新發表報告就指，由於美聯儲加息，美國十年期抗通脹債券(TIPS)實質息率按年急升200基點，不過金價仍保持韌性於每盎司1739美元，按年下跌3%。招金礦業(01818)盈利對金價轉變最為敏感，主因其為純黃金礦商，而非其他的黃金加銅礦商。金價若上升5%，估計招金今年每股盈利預測可提高7%，對比山東黃金(01787)及紫金每股盈利預測各可提高5.1%及3.1%。金價若上升10%，料招金今年每股盈利預測可提高13.9%，對比山東黃金及紫金每股盈利預測各可提高10.3%及6.3%，予招金「跑贏大市」評級，目標價8.9元。



紫金半日升0.22%收報9.05元，最多曾跌1.88%至8.86元，成交1.27億元。招金則跌0.15%收報6.63元，最多曾跌1.51%至6.54元。另山東黃金無升跌報13.1元，中國黃金(02099)升1.64%報21.65元，SPDR金ETF(02840)跌1.08%報1278元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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