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林家亨：貨櫃需求放緩航運價格已見頂　航運股有貨今日須沽

07/07/2022

 嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局承諾繼續大幅加息壓抑高通脹，並預料第二季經濟增長將反彈，隔晚美股反覆靠穩。惟市場對環球經濟衰退的憂慮持續，港股短期難有好表現？東方海外(00316)上季收入按年增長52%，創紀錄新高；中遠海控(01919)則料上半年多賺74%，惟行業高峰已見？英國政經局勢不穩，英鎊急挫，對匯控(00005)、渣打(02888)等銀行業務造成多大影響？

 

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