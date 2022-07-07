港府暫緩個別航線熔斷機制國泰曾飆6% 已達大行目標價要趁高沽？

港府放寬外防輸入措施，決定從即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，國泰航空(00293)股價今日(7日)午後最多飆6%，收市則升約3%。然而，港府同時要抵港人士於酒店檢疫第3天進行多一次檢測，加上近日內地多地疫情反覆，國泰雖積極增航點聘機師為行業復甦做準備，且獲多間大行上調目標價，但多只看8元左右。國泰股價自年初至今已升逾25%，相信已反映部分疫後復甦因素，後市未宜過分憧憬。

(資料圖片)

港府：熔斷機制社會成本高效益不大 酒店檢疫第3天須核檢

港府宣布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。港府指，個別航線「熔斷機制」原意是避免在短時間內從個別較高風險地區輸入大量個案，但大量乘客必然會因航線熔斷而被打亂來港行程，在機位和指定檢疫酒店供應緊張的時候，其衍生的社會成本相當高。以航線熔斷5天為例，影響的來港人士數以千計，他們隨後重新預訂指定檢疫酒店亦可能遇上困難，而7、8月向來是海外港人尤其留學生回港高峰期，「熔斷機制」除社會成本相當大外，亦為相關家庭帶來不必要困擾。



另數據分析顯示，在機場「檢測待行」及指定檢疫酒店進行的核酸檢測已能發現絕大部分輸入個案，而輸入個案所帶來的風險在嚴謹外防措施下亦對本地疫情影響相對較低，相比之下，現階段繼續實施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大。即使近期香港整體個案升至四位數，但從海外地區或台灣抵港人士確診比率僅徘徊在1%至3%之間。

國泰航空歡迎政府新安排，認為有助減少乘客來港的不便，因應最近多項調整措施，公司會努力恢復更多客運及貨運航班。不過，政府明日(8日)起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第3天進行多一次核酸檢測，以盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區。

本港機場客運量仍遠低於疫前水平 國泰積極增航點聘機師

另方面，機管局昨日(6日)發表截至今年3月31日止財政年度報告指，新冠肺炎疫情持續影響國際旅遊，香港國際機場年內的客運量及飛機起降量仍遠低於疫情前水平，但較去年同比躍升70.4%及13.1%。至於貨運量則同比增加7.1%，回升至疫情前水平，令香港國際機場再次成為全球最繁忙的貨運機場。

無論如何，國泰已開始為行業復甦做準備。國泰行政總裁鄧健榮早前接受電台專訪表示，集團客運航點自年初30個恢復至4月時45個，目標年底時增至逾60個。由於集團疫情前航點數目約105個，現時恢復速度算快。另外，國泰2020年裁減8500名員工，但集團現正積極招聘迎接航空業復甦，今年首季起已招聘約300名機師，早前亦重啟見習機師培訓計劃，而離職空中服務員「回巢」反應正面，有信心達成招聘目標。

瑞信：料短期內維持逐步復甦 目標價升至8元

隨著內地及本港逐漸放寬入境檢疫措施，近期市場也重新看好航空股，其中國泰亦獲多間大行上調目標價。瑞信發表最新報告指，由於檢疫限制放寬，國泰航空計劃在2022年尾將飛行地點加倍至約60個，而在疫情前則為255個。國泰自5月起每月現金支出下降至5億元，很可能在短期內維持逐步復甦，主要是由於「清零」及今年不太可能取消關口的防疫限制。預計集團客乘量在今明兩年將達疫情前的10%及80%，並在2024年達到103%，分別上調其今明兩年的盈測58%及15%，目標價由7.3元上調至8元，維持「中性」評級。

匯證：料最早6月或7月扭虧 目標價10元

另外，匯證於早前發表報告指，內地將酒店隔離時間從14天縮短至7天，更加相信香港可以進一步放寬旅行規則，而國泰航空的招聘計劃表明航運業正在復甦，最早可能於6月或7月扭虧為盈。儘管國泰股價年初至今上升逾25%，但其市帳率接近2011年中以來的平均水平，通常在危機後的復甦中，股票交易價格要高得多，當前市帳率估值可能會進一步上升超過60%，重申「買入」評級，目標價10元。



里昂則稱，國泰貨機運力已於6月全面恢復，同時確認了在明年年底前聘請4000名員工的計劃，因此提高了對其貨運和客運收入預測，重申「買入」評級，並將其今年虧損預測由原本89億元收窄至81億元，明年利潤也提高15%，目標價由9.4元上調至9.5元。

摩通：行業增長樂觀 評級升至中性目標價升至8.2元



摩通稱，國泰舉行了業務更新電話會議，主要訊息包括雖然虧損按年有所收窄，但集團今年上半年料仍將錄得虧損；每月現金消耗少於5億元，並預計會維持數個月；運力正在恢復，但速度非常緩慢，未來需取決於香港的機組人員隔離政策；及貨運業務競爭更加激烈，同行在更大範圍的重新開放中積極增加運力。評級由「減持」升至「中性」，目標價由6.3元上調至8.2元，反映行業增長樂觀。



大和則指，國泰今年首5個月收入乘客千米數(RPK)及運載率有強勁增長，管理層表示年初至今的整體貨運需求及收益都穩定，加上燃料成本受良好保護，預計今年上半年淨虧損將收窄。隨著愈來愈多國家重新開放邊境，管理層稱看到更多的過境機會，還預計貨運需求及收益將維持強勁，尤其即將到來的旺季，維持「跑贏大市」評級，目標價由7.4元升至8.2元。

國泰今日升3.14%收報8.55元，最多升6.03%至8.79元，成交1.58億元。三大中資航空股亦造好，國航(00753)升4.5%報6.5元，東航(00670)升1.71%報2.97元，南航(01055)升3.72%報4.46元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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