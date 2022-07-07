【國際要聞】英媒體指首相約翰遜計劃辭職 政局不明朗消除鎊匯升

英國媒體周四（7日）引述接近唐寧街首相府的消息指，英國首相約翰遜計劃辭職。他將留守至秋天，以便在10月的保守黨年會上選出新黨魁，接掌唐寧街十號。



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當日較早前，英國內閣「跳船潮」加劇，據報道，共有破紀錄的50名內閣大臣及高官辭職，包括威爾斯事務大臣、兒童和家庭事務大臣和工業大臣。



此外，以地方發展、房屋及社區大臣高文浩為首的一批閣員赴唐寧街「逼宮」，要求首相約翰遜下台。約翰遜拒絕，並即時將高文浩解職。



避得一時難避一世



消息暫未對英鎊匯價造成負面影響，反而因為政局不明朗因素消除而走強。消息傳出後，英鎊兌美元由1.1940以下急升至1.1995，之後維持在1.1980的相對高位整固。



英國保守黨的後座議員組成「1922委員會」上月對約翰遜發起一次不信任動議，但約翰遜獲勝避過下台。按照規則，由於要求撤換黨魁的票數不過半，保守黨1年內都不得發起另一次不信任動議。不過「1922委員會」正研究修改規則，允許再發起對約翰遜的不信任動議。



「派對門」成導火線



所謂避得一時，不能避一世，早前辛偉誠（Rishi Sunak）與賈偉德（Sajid Javid）分別辭任財相及衛生大臣職務，如今卻有55名官員辭職，並有大批內閣官員到首相府，要求英國首相約翰遜辭職。英媒引述消息指約翰遜已同意下台。



「派對門」事件相信是導致議員們發起對約翰遜的不信任動議，以及導致今天約翰遜承受不了壓力而決定辭去首相職務的主要原因之一。

撰文：經濟通國金組

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