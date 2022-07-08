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【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，以太幣重返1200美元

08/07/2022

　　比特幣升至21500美元水平，市場已經消化早前的聯儲局會議紀錄，美股同樣上揚。不過加密貨幣分析師認為，這種情況只是暫時性；其他加密貨幣同樣上揚，SOL和CRO一度分別上漲近5%和6%。


　　比特幣礦 Compass週三宣布，它已經解雇了 15% 的員工，並削減高管薪酬以度過加密貨幣的低迷期，日本加密貨幣交易所BitFlye 的全球銷售和交易主管Takaaki Koto表示，當前動蕩的環境是該行業必然出現的情況，但許多問題正在得到解決，無論是削減成本，還是僅僅提高風險意識、風險管理等，或者只是試圖通過監管或穩定來提高對系統的信任。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21666.22元(美元．下同)，升0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1236.93元，跌0.05%；艾達幣報0.4777元，升0.04%；瑞波幣報0.3499元，升2.22%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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