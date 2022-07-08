  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【上海特寫】恢復堂食　上海餐飲業仍面臨多重挑戰

08/07/2022

　　在關停逾三個月後，呂禮基在上海經營的高端日本料理餐廳終於在6月29日恢復堂食。重新開門迎客的一個禮拜，餐廳並沒有等來「報復性堂食」，而是必須面對一個消費者信心下降的疲弱市場。


　　「雖然現在每日都有訂位，但客流量還沒有回到以往的水平」，呂禮基在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，這次解封之後，上海餐飲業仍面臨著多重挑戰，首先是上海本地居民在封控之後消費意欲下降，同時外地遊客有所減少，對餐廳客流量也是一大拖累。而從餐廳經營方面來說，封控期間的房租已經成為許多經營者沉重的負擔，而且在遭遇長久的封控之後，許多外地來滬打工者短期內選擇返回自己的家鄉，導致上海餐廳服務員短缺，現時招工難也是一個大問題。


　　上海早在6月1日就已宣布啟動復工復產，但餐廳堂食直到6月29日才正式開放。在7月2日至7月3日上海恢復堂食後的首個周末，不少餐廳的客流量回到疫情前的60%至80%，但這一客流量是否能夠保持還有待觀察，因為疫情始終是籠罩在餐廳經營者頭上的陰霾，只要一個商場或一間店鋪出現陽性病例就必須再度關閉，將所有的努力付之一炬。面對這些前所未有挑戰和未知數，許多餐廳選擇通過打折促銷來吸引客戶。

 

在上海定西路美食一條街，記者看到有兩家餐廳已經關門大吉，而往日熙熙攘攘的街道如今也少有食客的身影。（林雯婕攝）


餐廳打折自救 行業整合將加速

　　呂禮基的日料餐廳「三合遊膳」餐廳在重開後也做了較大力度的促銷活動，原本600多元人民幣的天婦羅單人套餐現在只要298元。他希望通過優惠套餐吸引客流，再用創意料理真正抓住客人的胃，培養回頭客。

 

在促銷活動下，呂禮基打理的日料餐廳「三合遊膳」逐漸恢復人氣，還一度滿座。「三合遊膳」主打中餐及日料融合的创意菜品，包括Omakase壽司、天婦羅和燒鳥料理等，人均消費超過1000元人民幣。（被访者提供）


　　比起其他許多掙扎求生的餐廳，呂禮基算十分幸運，他的餐廳租賃的是國企物業，可以享受到6個月的免租期，這已經是「贏在了起跑線」，也是他堅持用品質留住客人的底氣。而與其同時，不少中小餐飲店已經扛不住疫情的反復，或是關門或是轉讓。這也讓許多連鎖餐飲品牌以及資金實力雄厚的餐廳老闆看到了機會。


　　呂禮基表示，這次解封之後，高端餐飲恢復情況要好於中低端的餐飲，因此他相信上海高端餐飲市場仍有機遇，會積極地去收購和改造其他餐廳，現在的市場處於谷底，正是做長遠投資的最好時間段。


　　招商證券(香港)在最新發布的報告中指出，本輪疫情加速了國內餐飲行業整合，為連鎖餐廳的擴張留下了更多空間。隨著中國政府放鬆了外出用餐和旅行的限制，以及消費者對這些政策的熱情反應，預計今年下半年餐飲企業業績有望反彈。其中，中端餐飲企業(如海底撈)和大眾市場連鎖餐廳(如百勝中國)將在下半年迎來反彈。鑒於餐館的高經營槓桿，它們的盈利有望大幅反彈。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

121.100

異動股

00175

吉利汽車

17.560

異動股

03690

美團－Ｗ

191.400

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 121.100
  • 00175 吉利汽車
  • 17.580
  • 03690 美團－Ｗ
  • 191.900
  • 02331 李寧
  • 71.550
  • 02333 長城汽車
  • 14.740
股份推介
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.200
  • 目標︰$5.10
  • 01083 港華智慧能源
  • 4.280
  • 目標︰$4.57
  • 02380 中國電力
  • 5.150
  • 目標︰$5.60
  • 00371 北控水務集團
  • 2.360
  • 目標︰$2.57
  • 01176 珠光控股
  • 1.170
  • 目標︰$1.335
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 121.100
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 02333 長城汽車
  • 14.740
  • 01299 友邦保險
  • 84.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.570
報章貼士
  • 02633 雅各臣科研製藥
  • 0.820
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 目標︰$380.00
  • 02669 中海物業
  • 9.010
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/07/2022 11:11  【國際要聞】目擊者：男子持霰彈槍從後開三響，安倍中彈心肺停止

08/07/2022 09:58  馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席

08/07/2022 09:33  《中概異動》蔚來漲5%，隔晚美股揚逾8%，國策消息續帶動車股

08/07/2022 09:23  《中概異動》科技股造好，阿里巴巴高開近5%，騰訊美團升近2%

08/07/2022 09:06  【國際要聞】約翰遜辭任保守黨黨魁，白宮強調美英特殊關係不變

08/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買理想沽美團

08/07/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】星展唱淡鋼鐵股，大摩升比亞迪目標惟低於市價

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通調高國航東航目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：吉利上半年銷售不達標合情合理　料20元遇阻力
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】恢復堂食　上海餐飲業仍面臨多重挑戰
品味生活
生活
人氣文章

Make Money

《Make Money》勞力士無止境，咁唔買「撈」又有咩錶好投資？
人氣文章

政經范局．范強

盤點亞歐局勢的最新發展
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

痘（上）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

法國女生穿甚麼品牌？編輯私藏3個法國小眾品牌，讓你輕鬆駕馭French Chic
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

畫廊、拍賣行以甚麼標準衡量街頭塗鴉藝術家？塗鴉就是當代藝術？不如從普林斯的《六聯作》說起
人氣文章

港女講男．妮洛

愛、不愛？當腦袋未作出反應，身體已誠實地表露無遺，給了答案
健康好人生 Health Channel
人氣文章
視野出現黑影、浮游物？可能係飛蚊症！飛蚊係咩形態？有無得醫？醫生：好似白頭髮咁人人有份！
人氣文章
視野出現黑影、浮游物？可能係飛蚊症！飛蚊係咩形態？有無得醫？醫生：好似白頭髮咁人人有份！
人氣文章
酷熱天氣｜日本節目實測6種顏色T恤溫度變化！除咗黑色，咩色衫最吸熱？夏天除了白色衫，著紅色衫都得？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2022 12:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2022 12:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2022 12:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2022 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章國際動態08/07/2022
【安倍遇刺】男子持霰彈槍從後開三響　安倍晉三中彈心肺停止
人氣文章大行報告08/07/2022
【大行炒D乜】摩通調高國航東航目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning08/07/2022
溫鋼城：吉利上半年銷售不達標合情合理　料20元遇阻力
人氣文章中國故事08/07/2022
【上海特寫】恢復堂食　上海餐飲業仍面臨多重挑戰
人氣文章財經熱話08/07/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，以太幣重返1200美元
人氣文章剖析天下07/07/2022
【國際要聞】英媒體指首相約翰遜計劃辭職　政局不明朗消除鎊匯升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金