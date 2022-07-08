溫鋼城：吉利上半年銷售不達標合情合理 料20元遇阻力

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

美國聯儲局官員支持局方進取加息，市場對通脹的憂慮暫時減退，加上商品市場回穩，隔晚美股全線反彈。投資氣氛好轉，能否帶挈港股表現？吉利汽車(00175)6月汽車銷量按月增長42%，惟上半年銷量逾61萬輛，僅為全年目標的37%，如何解讀數據？火電股近期顯著造好，升浪能否延續？綠電股落後原因在哪？

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