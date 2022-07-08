《神州經脈》總理稱經濟恢復基礎不穩 滬指周跌1%收水創三月高

美國或降低對中國商品加徵的關稅，不過國務院總理李克強喊話穩經濟還需艱苦努力，需實施更多政策支撐，加上內地疫情持續，國家衛健委強調各地要確保「7+3」管控政策落實、落地、落細。A股三大指數集體高開，隨後快速跳水翻綠，盤中延續弱勢震盪。滬綜指高開0.47%後轉跌，收跌0.25%，報3356.08點，本周累計跌0.9%。深成指今收跌0.61%，創業板指則跌1.13%。

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個股漲多跌少，兩市逾2500個股上漲，工信部公告「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由14天調整為7天，旅遊、餐飲、消費電子等強勢走高，光伏、鋰電股大幅回調，軍工、化工、農業股重挫。



人民銀行連續第五日逆回購規模維持在30億元（人民幣．下同），當日實現淨回籠70億元。公開市場本周累計收水3850億元，單周回籠規模創三個月來新高。滬深兩市全日成交10294億元，為連續第12個交易日突破1萬億元，惟成交較上日減少2.2%。



另據《彭博》引述消息人士報道，中國財政部擬提前下達2023年地方政府專項債額度，允許地方政府在今年下半年發行1.5萬億元專項債，主要用於支付基礎設施的開支，以提振經濟增長。



今日新聞精選



1. 據外電引述知情人士透露，美國總統拜登定於周五與他的顧問會面，討論可能降低對中國商品加徵的關稅。知情人士稱，白宮的這場會議是拜登就該問題舉行的一系列會議中的最新一場，目前尚不清楚他是否有意敲定接下來的路徑，因為他尚未作出決定。此外，國務委員兼外長王毅7日出席二十國集團外長會期間在印尼峇里會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，中方將繼續秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。中方願同包括俄在內的各方一道，落實好會議重要成果，加快推進2030可持續發展議程，維護開發中國家共同利益，維護國際公平正義。拉夫羅夫指，兩國需要擴大戰略合作範圍，又指俄中關係擁有巨大潛力。此外，日本前首相安倍晉三周五（8日）上午11點半左右，在奈良市的一個國會選舉拉票活動中遭遇槍擊，被送往當地醫院時生命垂危，目前在重症監護室（ICU）接受治療，院方正考慮為其安裝人工心肺裝置等治療方案。在北京，外交部發言人趙立堅回應事件時表示，中方注意到這一突發事件並感到震驚，又稱關注事態發展，希望安倍前首相脫離危險，早日康復。



2. 國務院總理李克強7日在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。李克強指出，今年以來中國經濟運行經歷了很不尋常的過程。總的看當前經濟正在恢復，非常不易。但恢復的基礎不穩固，穩經濟還要付出艱苦努力。在官方新聞稿中，李克強沒有提及動態清零政策。李克強指出，東南沿海5省市經濟佔全國三分一以上，財政收入佔近四成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近八成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起國家發展、穩經濟的大樑，發揮保障國家財力的主力作用。在做好疫情防控的同時，進一步打通產業鏈供應鏈堵點，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，努力穩增長穩財源。他強調，保持經濟運行在合理區間，既要實施好宏觀政策，又要繼續深化改革，有效破解多難問題，防止工作單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼。東南沿海地區是改革開放的前沿，要繼續敢闖敢試。對外開放事關經濟社會發展全局。



3. 長城資產管理股份有限公司表示，今年上半年，公司新增收購金融不良資產債權規模433億元，開展非金融不良資產業務規模91億元。期內，長城資產加大不良資產收購力度，金融不良資產業務增速高於主業平均投放增速；持續提升服務實體經濟質效，除傳統資產包收購外，對實體經濟出資佔比超過80%。上半年，長城資產與12家重點受困房企開展多輪對接及項目篩選，對受困房企提供的意向紓困項目資產深入研判。目前已成功落地增量投入帶動存量化解的深圳某項目，另有2個項目已批復正在出資，同時圍繞7家受困房企的8個重點項目正在穩步推進中，金額合計約80億元。此外，河南、安徽有村鎮銀行利用網絡平台攬儲，到最後竟演變成金融詐騙，早前媒體曝光河南鄭州村鎮銀行儲戶健康碼被強行變碼事件，在健康碼被轉綠半個月之後，有受害儲戶申訴再被賦「紅碼」。村鎮銀行的流動性問題受到關注。河北銀保監日前同意解散阜城家銀村鎮銀行、武強家銀村鎮銀行，資產、債務以至於全部業務由張家口銀行承繼，盡管張家口銀行早在三個月前便獲同意收購兩家村鎮銀行，但事件因解散時間敏感而受到外界關注。



4. 印度執法局以涉嫌洗黑錢為由，派人搜查中國手機廠商vivo及經銷商的數十個辦事處，共查獲119個銀行帳戶，涉及46.5億盧比，折合5800多萬美元、730萬盧比現金以及2公斤金條。當局又指，已有大筆資金匯到中國，避過在印度繳納稅款。根據印度執法局的聲明，執法局突擊搜查了48個地點，發現vivo向境外匯出了6247.6億盧比（大約相當於其印度銷售額的一半），主要匯往中國，進行這些匯款是為了令印度註冊的公司有巨額虧損，以避免在印度納稅。自中印兩國2020年在喜馬拉雅邊境發生衝突以來，印度當局加強了對中國公司的審查。這已不是印度第一次向中國手機製造企業發起調查，此前以違反外匯法為由扣押小米(01810)的7.25億美元存款，以及指控華為操縱帳簿逃稅。《彭博》早前亦報道，印度正在就中興通訊和vivo的當地子公司涉嫌財務不當展開調查。



5. 內地新冠疫情持續，全國周四（7日）新增本土確診及無症狀感染合計378宗。上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例17宗和無症狀感染者28宗，均在隔離管控中發現。根據疫情涉及的地點，上海自周五起新增33個中風險地區。上海近日有多宗病例曾到多間KTV，官方宣布全上海的KTV暫緩開放，並對違規營業造成疫情蔓延的場所立案調查。此外，工信部發布公告，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「14天」調整為「7天」。短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、「通信行程卡」APP等查詢渠道同步進行應用版本更新。「通信大數據行程卡」使用指南中的表述也有變化，已改為「可以免費為用戶提供本人過往7天內到訪過的國家（地區）和連續停留滿4小時的國內城市證明。」



6. 據「東部戰區」微信公眾號今日消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。近來美方在台灣問題上動作不斷，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，這完全是徒勞的，只會擾亂台海和平、加劇地區緊張。台灣是中國的一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。美國共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）7月7日至9日率團到訪台灣，他將與蔡英文會面。中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，周四應約與美軍參謀長聯席會議主席米利視像通話。中方提出，要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。李作成強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，必然遭到堅定反制回擊，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。美方表示，通話談及解放軍應負責任管控競爭以及維持溝通渠道開放，並強調解放軍參與對話，改善危機溝通和減少戰略風險的重要性。



7. 中國中小企業協會今日公布，6月份，中國中小企業發展指數為88.4，環比上升0.2點，在連續4個月下降後止跌回升，但仍低於2021年同期水平。其中，分行業指數和分項指數全面向好。對樣本企業開工率的調查顯示，完全開工的企業佔25.90%，開工率在75%以上的佔42%，未開工的佔7.70%。與上月相比，完全開工企業佔比增加5.85個百分點、未開工企業佔比減少5.70個百分點。值得關注的是，住宿、餐飲業在疫情發生後受到的衝擊較為明顯，但是在6月份中國中小企業發展指數的分行業指數中，也是回升最為明顯的行業。6月份，住宿餐飲業比5月份回升0.6點，在中國中小企業協會調查的八大行業指數中漲幅居前。與此同時，建築業、交通運輸郵政倉儲業和批發零售業指數已連續兩個月上升。但8個分行業指數均處於景氣臨界值100以下，住宿餐飲業指數仍處於最低位。此外，彭博經濟學家舒暢、曲天石發布一份經濟研究，指出受大宗商品價格上漲、防疫封控、全球需求轉弱等因素影響，中國民營經濟目前的狀況為2016—2017年以來最糟，預計民企今年難以振作，支持經濟復甦的重擔交到國企和中國政府的手上。



8. 克而瑞研究中心的最新數據顯示，6月100家典型房企的融資總量為587.06億元，環比減少11.8%，同比減少62.6%。上半年，房企累計融資總量為4126億元，環比2021年下半年減少19%，同比減少49%，房企融資壓力持續凸顯。另外，7月將有51筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分之後約為740億元，環比增加15.8%，償債潮仍在持續。對於6月房企融資量環比繼續減少，克而瑞研究中心認為，主要是6月民營房企融資量環比下降較大所致，可見民營房企難融資的問題依然明顯。從融資結構來看，6月，100家典型房企境內債權融資507億元，環比減少3.2%，同比減少20.9%；境外債權融資10億元，環比減少85.8%，同比減少97.7%。從融資成本看，6月100家典型房企新增債券類融資成本3.47%，環比下降1.14個百分點，同比下降2.72個百分點。其中境外債券融資成本6.3%，環比下降3.85個百分點，同比下降2.63個百分點；境內債券融資成本僅為3.37%，頭部優質房企融資優勢明顯。該機構還稱，6月房企共有44筆債券到期，金額共計639億元，環比增加68.6%，又一波償債潮到來。



9. 投資者等待美國周五公布最新就業報告，以判斷通脹是否觸頂及聯儲局貨幣政策方向，美元持穩。人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）今早高開133點子，報6.6940，全日漲22點，收報6.7051，結束三日連貶。交易員稱，市場聚焦歐洲衰退的同時，也在等待美國就業數據，以判斷美元下一步走向；稍早前日本前首相安倍遭槍擊的突發新聞，引發日圓和美元在避險需求下走升，人民幣承壓。他們並表示，如果美國通脹緩解美元可能逐漸見頂，當然在歐洲和美國都面臨衰退風險時，且歐洲表現更差，避險需求也會支撐美元。美聯儲繼續大幅加息會加劇中美利差倒掛，但中國經濟穩步回升預期也會支持資金流入，強勢美元短期對人民幣影響可能偏小。浙商證券首席經濟學家李超最新觀點認為，美元指數三季度可能挑戰110，四季度逐步回落，年末可能回至100附近。但即便在美元進一步上行，人民幣貶值壓力仍可控，維持年內人民幣匯率低點在6.8附近，年末回歸至6.3的判斷。

撰文：經濟通中國組

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