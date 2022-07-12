黃瑋傑：恒指21000好淡分水嶺 安踏前景堪憂！

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

藥明康德(02359)發盈喜料上半年純利增逾73%，而安踏(02020)第二季主品牌零售金額按年跌中單位數，內地疫情持續下，選股再首選疫情概念股？科技股沽壓延續至美股。加上取消部分對華關稅消息姍姍來遲，市場擔心談判沒果對中概股不利，隔晚（11日）阿里巴巴(09988)美股跌逾9%，ADR較港股要低近6%，持貨投資者如何是好？

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