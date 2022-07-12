【FOCUS】6月信貸社融齊放閃 勿低估穩增長決心

當美聯儲、歐央行的M2增速一路下行，中國6月M2卻一舉升至2016年11月以來最快；新增人民幣貸款創下有記錄以來6月最佳表現；社會融資規模增量撇除季節因素錄2020年3月以來最高--以上種種，滬綜指6月獨步全球可謂理所當然。





銀行、國企、地方發功谷基建





2022年過半，人民銀行揭盅6月信貸數據再次大勝預期。當月廣義貨幣(M2)餘額按年勁增11.4%(預期:11%)，錄近六年最高，堪稱A股(滬指)6月在全球股市一片「熊出沒」中，逆市漲6.6%的最大動力之一。



再看倍受關注、反映房地產市場冷暖的居民中長期貸款，6月按月反彈3120億至4167億元，跟當月100個城市新建商品住宅成交面積按月增37%走勢一致；更強勁的是企業中長期貸款，按年飆升6130億元，顯示政策性銀行、國企、地方政府齊發功催谷基建投資。



此外，6月社融增量錄5個月最高的5.17萬億元(預期:4.2萬億元)，若撇除受開門紅衝量因素影響的1月，更錄2020年3月大流行爆發以來最高。上半年計，政府債融資佔比逾22%，按年高8.4個百分點，加上企業中長期貸款增加6.22萬億，都顯示國務院「5．25」十萬人穩經濟大盤電視電話會議的穩增長決心。





「寬貨幣+寬信用」組合利A股





展望下半年，按最高層「努力實現全年經濟社會發展目標」及央媽「貨幣政策將繼續從總量上發力，以支持經濟復甦」的口徑，「寬貨幣+寬信用」的組合勢持續，此被視作對A股最有利的流動性組合。



儘管河南村鎮銀行事件、恒大風暴等折射史詩級地產泡沫的陰影，亦有市場人士預期中國總債務佔GDP比例年底將逾285%，但中國社科院金融研究所所長張曉晶近日就指，宏觀槓桿率的階段性上升「不會帶來巨大風險」。



欲在全球緊縮大環境下逆向而行，當務之急即是遏制近期飛升的「Pigflation」，國家發改委上周已召集牧原、新希望、中糧、雨潤等業界龍頭開會，要求不得囤積居奇及部署下半年生產計劃。回想年初黑色系在發改委遏制「煤超瘋」下閃崩，勿低估最高層下半年穩增長、穩物價的決心。

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