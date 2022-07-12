負面消息多 高盛降目標 騰訊創逾一月低阿里再插半成

科技股近日負面消息多多，先是國家市場監管總局對28宗涉違《反壟斷法》案件作處罰，涉及騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、嗶哩嗶哩(09626)等多家科企，其中騰訊除此消息，以及早前公布大股東Naspers分階段減持外，更傳裁員蔓延至香港，又推出限制未成年人暑假玩網上遊戲措施，再加上連同京東(09618)遭高盛剔出「確信買入」名單下調目標價，股價今日(13日)持續走弱創逾一個月新低，其他科技股亦延續昨日(12日)跌勢普遍下跌，早前強勢的阿里更連續兩日插逾半成。

(資料圖片)

騰訊傳再裁員兼推暑假限玩 與阿里涉違反壟斷法同遭罰款

國家市場監管總局近日根據《反壟斷法》，對28宗未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中涉及騰訊的案件最多，達12宗，另5宗涉及阿里巴巴，其中騰訊收購好樂買的案件被罰50萬人民幣，阿里則涉收購百世集團及優酷土豆的股權、阿里創投收購第一財經等案件，罰款約50萬元人民幣。



騰訊近日又公布限制未成年人7至8月暑假期間玩網上遊戲的措施，未成年人只能在每周五、周六、周日的晚上8點至9點登錄遊戲，暑假打機時間縮至21日。另有傳騰訊裁員潮蔓延至香港業務，隨著騰訊CSIG事業群(雲與智慧產業事業群)近月裁員兩成，當中負責串流音樂平台JOOX約10多名香港員工也被裁。

(今日《開市Good Morning》節目截圖)



高盛：科網股復甦之路不平坦 騰訊京東剔出確信買入名單

高盛發表最新報告指，中資網際網路股預測估值中位數約19倍，較美資同業折讓約14%，已較4月時的30%大幅回落，而基於疫情存在不確定性，預期復甦之路並不平坦，故此調低下半年線上零售增長預測，但疫後復常股如阿里、美團等股價於過去一年表現滯後，故未來12個月有潛力追落後。

高盛認為，以風險回報角度來看，騰訊仍是不錯選擇，預期下半年收入會回復增長，騰訊管理層今年會審慎投資，因中國科網行業已步向一個更健康的模型，即專注用戶價值、科技創新及社會責任，調低騰訊2022至24年收入預測2%至6%，目標價由559元降10%至503元。另基於京東股價過去一年跑贏同業，加上下半年較偏好本土服務及電子商貿平台，而且廣告業務將於第四季迎來拐點，因此將京東及騰訊剔出「確信買入」名單，但維持「買入」評級。

高盛料電商間增長差距收窄 京東目標價降至345元

高盛又指，自2020年8月18日將京東列入確信買入名單以來，其港股累跌7.5%，表現跑贏恒指同期的下跌14.4%，現時將其剔出確信買入名單，預計電商市場參與者之間的增長差距將收窄，目標價由382元下調至345元。

至於阿里，高盛指其業務多元化，採取攻守兼備的舉措以應對中國電商競爭劇烈，其國際電商業務不斷增長，在雲計算領域處於領先地位，而擴大股票回購計劃表明管理層對公司長期、可持續增長潛力和創造價值的信心，以及在估值受壓下向股東返還資本的承諾，將目標價由154元上調至163元， 評級「買入」，惟下調其2023至25財年收入預測7%至跌1%，經調整純利預測下調12%至跌1%。



德銀：阿里已度過最艱難季度 目標價微降至151元



另外，德銀發表報告稱，考慮阿里今年「618」促銷活動商品交易總額(GMV)取得同比增長，集團已度過最艱難的一個季度，雖然負面因素仍然存在，影響收入復甦趨勢，但其成本控制措施有助改善盈利彈性，憧憬後續上行空間，維持「買入」評級，目標價由152元下調至151元。瑞銀則表示，基於阿里長期毛利率預期略趨正面及更佳的成本控制，有信心其旗下大多數投資領域將在今年收窄虧損，若內地監管機構批准螞蟻集團重組，料對阿里投資情緒有改善，重申「買入」評級，目標價由130美元升至140美元，即折合由128港元升至137港元。

此外，摩通預期京東今年第二季業績很大程度符合該行預期，估計收入將按年增長4%，達到約2640億元人民幣，經調整淨利潤預期達到48.21億元人民幣。由於「618」活動錄得約10%增長，相信下半年收入增長將改善，預測按年增長13%；下半年調整後利潤及利潤率按年升幅亦預期勝過第二季表現，惟除非投資者見到更明顯的增長加快，否則難以給予溢價空間，目標價上調至255元，重申「中性」評級。

黃瑋傑：阿里股價升得多要追跌 騰訊可以328元作防守位



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，對騰訊及阿里罰款不是新出政策，不代表監管轉趨嚴苛，涉併購沒申報之前亦有發生，而市場反應不算過大。他指出阿里股價近期升得多，上周五(8日)更創近半年新高衝高至122元，當整個科技股板塊開始轉弱，阿里也開始追跌，今日再跌也只是跌穿20天線，距離100天線還有近7元，其他弱勢股如騰訊100天線一早已失守且低位不斷下移，如已買入阿里則可以100天線101元作止蝕。

黃瑋傑續指，京東之前兩次上衝250天線不成功做了個小雙頂，走勢自上周二(5日)開始轉弱，跌穿上月235元低位應考慮止蝕，因50天線232元都有機會跌穿，未止蝕可以230元作防守位。至於騰訊，328及330元為今年5月低位，兩次跌至該價位都回升，如已買入可以此作防守位。

科技股今日仍受壓，阿里跌5.44%收報107.8元，騰訊跌1.34%報337.8元，京東跌1.79%報230.8元，美團(03690)跌1.98%報178元，小米(01810)跌1.55%報12.68元，嗶哩嗶哩(09626)跌4.39%報187.4元，百度(09888)跌1.73%報142.3元，快手(01024)跌2.13%報80.45元，網易(09999)跌1.02%報136.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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