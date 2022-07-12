  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

負面消息多　高盛降目標　騰訊創逾一月低阿里再插半成

12/07/2022

　　科技股近日負面消息多多，先是國家市場監管總局對28宗涉違《反壟斷法》案件作處罰，涉及騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、嗶哩嗶哩(09626)等多家科企，其中騰訊除此消息，以及早前公布大股東Naspers分階段減持外，更傳裁員蔓延至香港，又推出限制未成年人暑假玩網上遊戲措施，再加上連同京東(09618)遭高盛剔出「確信買入」名單下調目標價，股價今日(13日)持續走弱創逾一個月新低，其他科技股亦延續昨日(12日)跌勢普遍下跌，早前強勢的阿里更連續兩日插逾半成。

 

(資料圖片)

 

騰訊傳再裁員兼推暑假限玩　與阿里涉違反壟斷法同遭罰款

 

　　國家市場監管總局近日根據《反壟斷法》，對28宗未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中涉及騰訊的案件最多，達12宗，另5宗涉及阿里巴巴，其中騰訊收購好樂買的案件被罰50萬人民幣，阿里則涉收購百世集團及優酷土豆的股權、阿里創投收購第一財經等案件，罰款約50萬元人民幣。


　　騰訊近日又公布限制未成年人7至8月暑假期間玩網上遊戲的措施，未成年人只能在每周五、周六、周日的晚上8點至9點登錄遊戲，暑假打機時間縮至21日。另有傳騰訊裁員潮蔓延至香港業務，隨著騰訊CSIG事業群(雲與智慧產業事業群)近月裁員兩成，當中負責串流音樂平台JOOX約10多名香港員工也被裁。

 

(今日《開市Good Morning》節目截圖)


高盛：科網股復甦之路不平坦　騰訊京東剔出確信買入名單

 

　　高盛發表最新報告指，中資網際網路股預測估值中位數約19倍，較美資同業折讓約14%，已較4月時的30%大幅回落，而基於疫情存在不確定性，預期復甦之路並不平坦，故此調低下半年線上零售增長預測，但疫後復常股如阿里、美團等股價於過去一年表現滯後，故未來12個月有潛力追落後。

 

　　高盛認為，以風險回報角度來看，騰訊仍是不錯選擇，預期下半年收入會回復增長，騰訊管理層今年會審慎投資，因中國科網行業已步向一個更健康的模型，即專注用戶價值、科技創新及社會責任，調低騰訊2022至24年收入預測2%至6%，目標價由559元降10%至503元。另基於京東股價過去一年跑贏同業，加上下半年較偏好本土服務及電子商貿平台，而且廣告業務將於第四季迎來拐點，因此將京東及騰訊剔出「確信買入」名單，但維持「買入」評級。

 

高盛料電商間增長差距收窄　京東目標價降至345元

 

　　高盛又指，自2020年8月18日將京東列入確信買入名單以來，其港股累跌7.5%，表現跑贏恒指同期的下跌14.4%，現時將其剔出確信買入名單，預計電商市場參與者之間的增長差距將收窄，目標價由382元下調至345元。

 

　　至於阿里，高盛指其業務多元化，採取攻守兼備的舉措以應對中國電商競爭劇烈，其國際電商業務不斷增長，在雲計算領域處於領先地位，而擴大股票回購計劃表明管理層對公司長期、可持續增長潛力和創造價值的信心，以及在估值受壓下向股東返還資本的承諾，將目標價由154元上調至163元， 評級「買入」，惟下調其2023至25財年收入預測7%至跌1%，經調整純利預測下調12%至跌1%。


德銀：阿里已度過最艱難季度　目標價微降至151元


　　另外，德銀發表報告稱，考慮阿里今年「618」促銷活動商品交易總額(GMV)取得同比增長，集團已度過最艱難的一個季度，雖然負面因素仍然存在，影響收入復甦趨勢，但其成本控制措施有助改善盈利彈性，憧憬後續上行空間，維持「買入」評級，目標價由152元下調至151元。瑞銀則表示，基於阿里長期毛利率預期略趨正面及更佳的成本控制，有信心其旗下大多數投資領域將在今年收窄虧損，若內地監管機構批准螞蟻集團重組，料對阿里投資情緒有改善，重申「買入」評級，目標價由130美元升至140美元，即折合由128港元升至137港元。

 

　　此外，摩通預期京東今年第二季業績很大程度符合該行預期，估計收入將按年增長4%，達到約2640億元人民幣，經調整淨利潤預期達到48.21億元人民幣。由於「618」活動錄得約10%增長，相信下半年收入增長將改善，預測按年增長13%；下半年調整後利潤及利潤率按年升幅亦預期勝過第二季表現，惟除非投資者見到更明顯的增長加快，否則難以給予溢價空間，目標價上調至255元，重申「中性」評級。

 

黃瑋傑：阿里股價升得多要追跌　騰訊可以328元作防守位


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，對騰訊及阿里罰款不是新出政策，不代表監管轉趨嚴苛，涉併購沒申報之前亦有發生，而市場反應不算過大。他指出阿里股價近期升得多，上周五(8日)更創近半年新高衝高至122元，當整個科技股板塊開始轉弱，阿里也開始追跌，今日再跌也只是跌穿20天線，距離100天線還有近7元，其他弱勢股如騰訊100天線一早已失守且低位不斷下移，如已買入阿里則可以100天線101元作止蝕。

 

　　黃瑋傑續指，京東之前兩次上衝250天線不成功做了個小雙頂，走勢自上周二(5日)開始轉弱，跌穿上月235元低位應考慮止蝕，因50天線232元都有機會跌穿，未止蝕可以230元作防守位。至於騰訊，328及330元為今年5月低位，兩次跌至該價位都回升，如已買入可以此作防守位。

 

　　科技股今日仍受壓，阿里跌5.44%收報107.8元，騰訊跌1.34%報337.8元，京東跌1.79%報230.8元，美團(03690)跌1.98%報178元，小米(01810)跌1.55%報12.68元，嗶哩嗶哩(09626)跌4.39%報187.4元，百度(09888)跌1.73%報142.3元，快手(01024)跌2.13%報80.45元，網易(09999)跌1.02%報136.4元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 



其他科技股相關新聞：
【大行炒D乜】高盛降騰訊京東目標價　微升阿里至$163
騰訊（０７００）調整雲與智慧產業事業群，成立雲產品技術支持部
哈銀消費金融被列經營異常名錄，大股東哈爾濱銀行陷動盪
《外資精點》摩通料京東次季業績或勝市場預期，升目標至２５５元
《神州金融》盛京銀行：停售支付寶存款產品，客戶提現設固定時間
《中概異動》科技股沽壓未止，阿里巴巴挫５％，騰訊、京東跌１％

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

107.800

異動股

01211

比亞迪股份

--

異動股

00175

吉利汽車

--

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 30,981.33
    -192.51 (-0.618%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,818.80
    -35.63 (-0.924%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,264.73
    -107.87 (-0.949%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升28.946
變動率︰+0.586%
較港股︰--
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰跌3.441
變動率︰-0.859%
較港股︰--
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.102
變動率︰-1.141%
較港股︰--
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌3.497
變動率︰-1.285%
較港股︰--
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升56.210
變動率︰+2.761%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.330
變動率︰+2.727%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升26.300
變動率︰+1.662%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌27.320
變動率︰-1.797%
精選美股 More
BA
波音
按盤價(USD)︰升147.150
變動率︰+7.417%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升137.120
變動率︰+5.404%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升15.600
變動率︰+4.348%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌166.330
變動率︰-4.605%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2022 20:16 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/07/2022 08:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2022 20:16 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.200
  • 00175 吉利汽車
  • 17.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 178.000
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 10.980
股份推介
  • 02688 新奧能源
  • 129.800
  • 目標︰$144.00
  • 01848 中國飛機租賃
  • 4.960
  • 目標︰$5.77
  • 00921 海信家電
  • 9.410
  • 目標︰$11.00
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 158.400
  • 目標︰$200.00
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 3.850
  • 目標︰$5.41
人氣股
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.800
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 02333 長城汽車
  • 13.260
  • 03690 美團－Ｗ
  • 178.000
報章貼士
  • 01816 中廣核電力
  • 2.050
  • 目標︰$2.75
  • 01186 中國鐵建
  • 5.020
  • 目標︰$5.40
  • 01610 中糧家佳康
  • 3.720
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

12/07/2022 16:28  《盤後部署》恒指失守二萬一，比亞迪250元水平料有支持

12/07/2022 13:08  行會批出三個新巴士專營權，城巴新巴將合併

12/07/2022 15:35  【香港政情】行會決定公務員劃一加薪2.5%，生效日期4月1日

12/07/2022 17:38  中電以6.53億售印度公司10%權益，料錄一次性虧損9.8億

12/07/2022 17:48  《新股上市》傳螞蟻集團競爭對手連連數字科技最快明年赴港IPO

13/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒７億人幣，買恒生國企沽碧服

12/07/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】高盛降騰訊京東目標價，微升阿里至１６３元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

負面消息多　高盛降目標　騰訊創逾一月低阿里再插半成
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》6月信貸數據全面超預期　滬指穿三千三萬億成交斷纜
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：歐洲央行貨幣政策難首尾兼顧（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

離港4個月終返港 炎明熹7.17見「Gi炎粉」
人氣文章

Foodie What’s On

全城最貴、最正宗老字號西班牙餐廳！$498 Weekend Brunch平試多款經典Tapas、Paella大鑊飯、皮脆肉嫩烤乳豬
人氣文章

有種生活

一張藤蓆3千元？移民趕住買棉被？守住補蓆、打絲棉被傳統手藝！半世紀繡莊第二代傳人：有人珍惜就繼續做！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

4個瑜伽動作，改善寒背、脖子前傾等疲累的體態，尋回內在自信
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Rosewood扒房新廚駕到！名物海膽魚子醬魔鬼蛋、席前即製牛肉他他、極品威士忌火焰熟成45天和牛，驚喜連連
人氣文章

港女講男．妮洛

面對恐怖情人怎辦？要學會頭也不回的轉身、安然的全身而退！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
帥氣女人湯圓VS憨厚老實住家男：激情最後都是死魚一條，還不如選一個等你回家的男人？
人氣文章
「可有想過，有朝一日你的子宮不再由你管轄？」墮胎違憲，女性從此失去了自主生育的權利？
人氣文章
夏天易有汗臭味！汗臭和臭狐有何分別？一個小測試即知自己是否太多汗！教你按體質焗茶預防汗臭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/07/2022
負面消息多　高盛降目標　騰訊創逾一月低阿里再插半成
人氣文章中國故事12/07/2022
《神州經脈》6月信貸數據全面超預期　滬指穿三千三萬億成交斷纜
人氣文章專訪12/07/2022
【專訪】陶冬：歐洲央行貨幣政策難首尾兼顧（有片）
人氣文章財經熱話12/07/2022
【美國加息】李振豪：聚焦美國通脹數據　收息股勢受壓
人氣文章FOCUS12/07/2022
【FOCUS】6月信貸社融齊放閃　勿低估穩增長決心
人氣文章財經熱話12/07/2022
疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持　比亞迪急插一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金