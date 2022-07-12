《神州經脈》6月信貸數據全面超預期 滬指穿三千三萬億成交斷纜

比亞迪(01211)(深:002594)H股持倉突然發生大變動，引發股神巴菲特減持的恐慌猜想，若消息屬實，恐對中國電動車板塊甚至中港資本市場帶來衝擊，A場電動車及動力電池板塊急跌，加上晶片、醫藥等科技板塊同挫，滬綜指低開低走，半日跌超過1%，午後稍有收復失地，但尾盤再跌過，總結全日滬綜指跌0.97%，連跌三個交易日，報3281.47點，是自6月23日以來首次跌穿三千三，深市表現更慘烈，深成指跌1.41%，創業板指瀉2.34%。



值得留意的是兩市全日成交9768億元（人民幣．下同），中斷連續13個交易日突破1萬億元的趨勢，按日減少3.2%，資金全日循陸股通淨流出42.5億元。



中國6月金融數據全面超預期，人行數據顯示6月新增人民幣貸款2.81萬億元，高於預期，同比多增6867億元；社融增量5.17萬億元，高於預期，比上年同期多1.47萬億元，兩數據增量同創下歷史同期新高。



今日新聞精選



1.市場正在等待美國是否取消對部分中國貨品加徵關稅，美國商務部長雷蒙多表示，她認為總統拜登「很快」就會宣布是否解除部分對華關稅，並指如果美國解除部分關稅，中國方面可能會有對等措施。另外，雷蒙多炮轟有國會議員推遲晶片法案審理，是危及國家安全的做法。美國政府去年提出撥款520億美元，支持晶片商建廠及增加研發，以提升晶片產能並應對中國的挑戰，但國會遲遲未完成審理程序。另據外電引述消息報道，緬甸軍政府以「安全城市計劃」為名義，向華為、海康威視(深:002415)及大華股份(深:002236)三家中資企業採購具人臉識別技術的攝像頭，並將攝像頭安裝在該國多個城市，消息指緬甸軍政府計劃在全國每一個城市安裝這種攝像監控裝置，有關標書由緬甸當地公司中標，而這些公司轉而向上述中資企業採購攝像頭及相關監控技術。海康威視就報道內容發表聲明指，從未向緬甸政府直接出售過任何商品，也從未向緬甸出售過人臉識別技術。



2.中國國務委員兼外長王毅在東盟秘書處發表講話時表示，東南亞國家必須避免被大國當作「棋子」；中國將鼓勵更多企業將東盟作為首選投資目的地。王毅稱，東盟地區面臨因政治因素而重塑的風險，東盟許多國家目前面臨選邊站的壓力。他表示，要繼續堅持獨立自主，相互尊重各自的主權和核心利益，令東盟地區遠離地緣政治的算計，遠離叢林法則的陷阱，不要成為大國博弈的棋子，不受霸凌霸道的脅逼，將自己的命運和地區的前途掌握在自己手中。王毅回應有關台灣局勢的提問，指台灣問題是中國核心利益中的核心，當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台灣海峽將有烏雲密布和劇烈風暴，強調任何勢力和國家都不應有將台灣從中國分裂出去的幻想，中國的主權和領土完整同樣應該得到尊重和保護。



3.內地新冠疫情持續，全國周一（11日）新增本土確診及無症狀感染合計347宗。上海市衛健委公布數據顯示，11日新增本土新冠肺炎確診病例5宗和無症狀感染者54宗，合計59宗，較上日有所回落；其中社會面3宗陽性昨日已通報。根據新增病例所涉及的場所，上海新增3個疫情高風險區、20個疫情中風險區。鄭州市疫情防控指揮部辦公室消息，昨日鄭州市新增3宗新冠肺炎確診病例，決定於7月12日-13日開展區域核酸篩查。上海市財政局公布，上海將於下周一(18日)發行今年第二批地方政府債券314.4億元，其中一般債券129億元、專項債券185.4億元。此外，上海中原地產公布的數據顯示，上半年上海二手住宅共成交5.68萬套，同比減少68.31%。其中，1月至3月，上海二手房延續2021年樓市下行趨勢，成交量持續縮水；4月和5月，因疫情防控措施，上海二手住宅成交量幾乎為零；6月上海復工復產後交易量反彈，二手房成交量達到上半年頂點。



4.國家發改委印發「十四五」新型城鎮化實施方案的通知。通知提出，放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。通知稱，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準一視同仁。全面放寬城區常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件。完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。此外，銀保監近日印發通知，要求銀行保險機構將金融支持製造業發展的各項政策執行到位，推動製造業中長期貸款繼續保持較快增長。《通知》提出，保險資金要在風險可控、商業自願前提下，通過投資股權、債券、私募基金、保險資產管理產品等多種形式，為先進製造業和戰略性新興產業發展提供長期穩定資金支持。



5.中國恒大(03333)旗下恒大地產此前為債券「20恒大01」申請二度展期，結果議案未獲得債券持有人會議表決通過，而這筆債券的兌付日被定為7月8日，已經逾期多日，若恒大地產未能盡快兌付債券本息，則將成為恒大系首例境內債券違約。恒大地產回覆外媒指，事件既不動搖恒大地產不逃廢債的承諾，也不影響在各方支持下持續經營和風險化解，強調集團仍未放棄努力，還在積極尋求與該期債券持有人充分溝通，希望能夠盡快達成共識、相向而行，共同努力化解債務。另據內媒引述恆大內部人士稱，上周沒有出席「恒馳5」預售發布會的許家印，最近召開了一次恒大集團內部會議，主題是針對恒馳汽車的銷售，要求恒大上下加大對新能源汽車的推廣力度，鼓勵員工積極參與銷售。同時，對於與一線業主打交道密切的恒大物業(06666)，恒大集團也希望內部加強溝通和協同，進一步為促進汽車銷售做貢獻。



6.河南村鎮銀行提款難引發的維權行動愈演愈烈，數千名存戶周日(10日)到鄭州人民銀行支行外抗議，爆發警民衝突。河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一晚上發布公告稱，根據案件查辦和資金資產追繳情況，將對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行的帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。公告顯示，7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。但暫不墊付由額外渠道獲取高息，或涉嫌違法和犯罪的資金。資金墊付後，若發現客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力。墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施。微信小程序「村行墊付」7月15日啟用。



7.內地今年已發行新增專項債逾3.43萬億元，基本完成了國務院要求的上半年完成發債任務目標。用於項目建設的專項債發行接近尾聲，意味著下半年新增專項債發行迎來「空窗期」。據《證券日報》引述專家認為，下半年會優先採用「準財政」工具來為基建投資追加「彈藥」。下半年動用限額內的存量專項債額度或提前發行明年部分專項債額度是完全可行的。此外，中國外匯交易中心協同債券通公司合作推出的境外機構跨境認購服務4日成功上線，進一步便利境外機構投資中國債券市場。據《上海證券報》報道，跨境認購服務上線後，iDeal承分銷系統覆蓋境內外債券承分銷業務，切實提高了一級市場投資效率和便利，共41家境外投資人與債券通公司簽署協議開通跨境認購服務，共14家境內承銷商在iDeal上建立了跨境服務專業團隊。上線首周，共有27家境外機構通過ePrime客戶端參與認購，共計完成認購59筆，其中25家中標並通過線上化方式完成分銷44筆、12.4億元，認購券種涵蓋國債、政策性金融債等利率債，綠色金融債、超短期融資券等信用債。



8.美國通脹未觸頂，投資者料聯儲局本月仍會加息75基點，美匯指數突破108，續創20年新高。人民幣中間價止步三連揚，下挫327點子創近一個月低；即期匯率(CNY)周二（12日）上午亦大幅低開322點子，盤中離岸價曾跌穿6.75，即期全日跌269點，收報6.7345，錄兩連貶，收盤價創6月14日以來一個月新低。交易員稱，歐洲能源危機提升市場不安情緒，歐元盤中逼近平價，助力美元刷新20年新高，其他非美貨幣也承壓，不過人民幣調整仍偏小，即便國內疫情有重新蔓延跡象。他們也指出，國內經濟復甦預期顯然主導人民幣近期表現，接下來需重點關注中國進出口數據以及美國通脹狀況；由於美聯儲仍將大幅加息，利差倒掛格局短期很難改變，美元／人民幣掉期曲線料繼續下移，不過美國也面臨衰退風險，更長期限的掉期下行幅度較小。

撰文：經濟通中國組

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