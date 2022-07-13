【虛幣世界】比特幣連跌五日，WEB3公司市值縮水
13/07/2022
比特幣連跌五日，市場憂慮可能仍未觸底，由於歐元兌美元「平價」關係，弱經濟令歐洲央行更難加息，資金流入美元等資產避險。根據 MLIV Pulse 調查顯示，在950位投資者當中，有六成人認為比特幣會持續跌至1萬美元，情況令人憂慮。
另外，市場同樣關注WEB3公司，Messari創始人Ryan Selkis統計，多個WEB3獨角獸投資項目在估值上大幅縮水，其中包括OpenSea、FTX、ConsenSys 等明星獨角獸，超過 10家Web3獨角獸估值縮水約50%，最高甚至達到 90%。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19423.94元(美元．下同)，升0.48%(24小時比較．下同)；以太幣現報1045.78元，升0.69%；艾達幣報0.4200元，升0.70%；瑞波幣報0.3122元，升0.16%。
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