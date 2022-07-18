如何判斷美元指數開始轉下跌趨勢？

在這幾個月以來美元都持續都進行上漲走勢，波動也一日比一日的增加，大部分原因都在於市場預期經濟體系在未來會面臨衰退，而逐漸提高流動性最強的金融產品（美元，債券），投資者都不願意選擇相對高的風險產品，而選擇此有現金來度過未來的衰退週期，美元是世界公認流動性最強的品種，並且交易規模也非常的大 ，導致市場都寧可持有美元。而週五的非農數據也顯示比預期的好，證明就業供應持續的增加，也便讓其他的美聯儲成員持續增加加息預期，也幫助了美元的上漲走勢。整體而言，市場對未來經濟體系非常的擔憂，避險情緒持續升溫，風險產品便持續的受壓。因此，短期美債的需求便逐漸提高，而也帶動了美元的上漲走勢。

但問題是美元的頂部該如何判斷，我們必須要知道幾個要點，第一美元為何會形成上漲走勢？ 第二美元與哪些金融產品是有正相關性和負相關性？第三美聯儲會在什麼情況停止加息？首先，我們都知道基於各國央行大幅的加息，並導致經濟在未來會陷入衰退情緒，市場便對現金的需求增加，而讓美元進行上漲走勢。因此，我們可判斷美元上漲最核心的問題是避險情緒。接著，從盤面可顯示美元與股指有極度強的負相關性，最根本的原因在於央行加息，並增加企業貸款的成本，而導致開始對股指受壓。最後，美聯儲都會根據通脹與就業來決定加息的幅度。總結來說，美聯儲開始降息的時候，證明市場情緒開始溫和，避險情緒也開始減弱，而逐漸的對美元受壓。而我們可從股指的走勢來可判斷，如果股指開始進行上漲走勢，就是個美元走軟的最大的信號。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動