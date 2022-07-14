【虛幣世界】比特幣重返2萬美元水平，MATIC幣價造好

隔晚美國官方公布的CPI升幅創下40年以來新高，令市場預計7月加息一厘大增，美債收益率倒掛幅度擴大，美股下跌，加密貨幣輕微高走，比特幣重返2萬美元水平。其他數字資產市場方面，Polygon的MATIC代幣被選為加入迪士尼加速器計劃的六家公司之一後，上漲了 11%。



消息指，迪士尼已邀請 Polygon (MATIC) 參與其 2022 年加速器計劃，重點關注 NFT、人工智慧和增強現實，據指其他公司包括Flickply、Inworld、Lockerverse、Red 6、Obsess，都是涉及WEB3、3D及人工智能相關業務之公司。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20321.60元(美元．下同)，升0.43%(24小時比較．下同)；以太幣現報1115.09元，升0.01%；艾達幣報0.4352元，跌0.71%；瑞波幣報0.3228元，跌0.25%。



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