  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【達標路遙】機構紛料中國次季GDP增約1%，全年增4%目標難達

14/07/2022

　　內地今年第二季GDP將於15日公布，在經歷大規模抗疫封控後，機構普遍對內地的經濟預測謹慎。外資大行對第二季的經濟增速預測在1%上下，同一季度GDP增4.8%相去甚遠。至於全年的經濟增長，多數大行調低至4%或以下，幾乎一致認為難達到中國官方定下的5.5%目標值。人行官員亦直言，儘管中國經濟在下半年將出現強勁反彈，但5.5%的目標仍難實現。


　　野村證券首席中國經濟學家陸挺6月中旬時提出「新冠商業周期」(Covid Business Cycle, CBC)概念。他指出，由於內地疫情的不確定性，CBC的持續時間和嚴重程度顯得相當隨機。儘管第二季內地推出了大規模的刺激舉措，但伴隨著感染者數量再度增多、以及更具傳播力的奧密克戎BA5變異株的出現，中國進入「新冠商業周期」下行期的風險在升高。

 

經濟預測圖表

 

「清零政策」走向決定中國增長前景

　　內地新冠疫情在第二季擴散，封控措施大幅加碼，多家大行因而多次下調預測，並指「清零政策」成為影響經濟走勢的最大變量。


　　瑞銀投資銀行將第二季GDP預測由原先估計的增長3.3%降至1.4%，該行預計，下半年經濟將有明顯反彈，認為中央會微調防疫政策，減少對運輸物流的影響。不過在缺乏退出「清零政策」的路線圖之下，削弱消費者及企業信心，料第三季反彈力度較弱，因此將全年國內生產總值(GDP)增長預測從之前預測的4.2%下調至3.0%。呼籲投資者留意中國改變「清零政策」的訊號、超預期的大型刺激措施、房地產發展。


　　高盛則下調中國第二季GDP年增速預測至1.5%，明顯低於之前預測4%；考量到第二季疫情對經濟造成的損害，預計全年GDP年增4%，低於之前預測4.5%。報告中強調，即使是這種較低的增長預測也包含了以下假設，即未來新冠疫情基本得到控制，房地產市場開始改善，政府在未來幾個月透過基礎設施支出提供實質性政策以抵消影響。


　　瑞士私人銀行瑞聯銀行預測認為第二季GDP將按年收縮1.0%，但實際表現也有機會優於該預測。該行指出，內部消費在6月展現韌性，而社融增量加快增長，亦有望支持GDP在第二季增長0.0-1.0%。若當局推出的財政和貨幣政策能夠提供足夠支持，同時逐步重啟經濟，相信中國經濟活動在今年下半年回穩至按年增長約5.0%，維持預測中國經濟在2022年全年將增長3.7%。


外資對下半年經濟看法分化

 

　　6月疫情逐漸趨穩，封控一定程度放寬，惟有大行仍存疑慮。惠譽指出，考慮到內地放鬆疫情調控措施步伐審慎，將對內地經濟增長預測由原來的4.3%降至3.7%。惠譽預期，內地各項活動指標將從2022年下半年開始恢復，2023年經濟增速將達5.3%，但中國政府何時放棄現行的「動態清零」政策，尚存很大不確定性。惠譽認為，中國嚴格的防疫政策可能至少持續至2023年，而且放鬆幅度不會太大。

 

防疫

面對傳染力更強的新變種病毒，中國自3月到現在仍未走出新一波新型冠狀病毒疫情的陰霾，在現行動態清零政策下，防疫措施難以大規模放寬。（cns圖片）


　　也有大行看法樂觀，認為在政府財政和貨幣政策支持下，下半年經濟將回穩。花旗認為中國經濟的至暗時刻或已過去，預計經濟增速下半年恢復到5%左右，全年達到3.9%。同時上調2023年增速預測至6.1%。


　　中國銀行研究院則認為，中國經濟面臨的「三重壓力」持續增大，供需雙雙下滑，市場預期惡化，預計二季度GDP增長1%左右，考慮到疫情不確定性，悲觀、基準、樂觀三種情形下，預計全年GDP分別增長3.2%、4%、4.7%左右。


內地經濟學家料復甦呈「W型」

 

　　值得關注的是，部分內地經濟學家對第二季的預測更為謹慎，不少經濟學家認為，今年的經濟恢復不似2020年的「V型」，而將經歷「W型」復甦。人行貨幣政策委員會委員王一鳴早前直言，儘管經濟在今年下半年將會出現強勁反彈，但預料中國將難以實現5.5%左右的全年經濟增長目標。

 

工業

6月份中國官方製造業採購經理人指數(PMI)反彈至50.2，高於上月0.6個百分點，在連續三個月收縮後重返擴張區間，但仍低於預期。（cns圖片）


　　國家信息中心總經濟師祝寶良指出，同比還是環比速度，經濟恢復會慢於武漢解封後出現的V型恢復速度，預計二季度經濟增長0.5%左右，全年增長4%左右。


　　中國人民大學主辦的中國宏觀經濟論壇(CMF)課題組報告認為，基準情況下預計二季度經濟增長0.8%，樂觀的情形能到1.3%。由於Omicorn較強的傳播性，以及內外環境的變化，預計復甦進程可能比2020年更加脆弱，最終呈現出非對稱的「W型」復甦的特徵。


　　同樣提出「W型」復甦的還有全國政協經濟委員會副主任楊偉民，他表示，2020年經濟恢復的主要動力在信息技術服務業、房地產業、出口這三個領域，目前這三大領域的動力都存在不足，將影響經濟恢復進程。

 

撰文：經濟通記者吳迪

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

03968

招商銀行

42.000

異動股

09696

天齊鋰業

79.000

異動股

06098

碧桂園服務

24.750

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 30,640.68
    -132.11 (-0.429%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,791.27
    -10.51 (-0.276%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 11,262.11
    +14.53 (+0.129%)
精選預託證券 More
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰跌11.822
變動率︰-3.089%
較港股︰-1.32%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.011
變動率︰-3.128%
較港股︰-0.96%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌47.640
變動率︰-3.267%
較港股︰-2.78%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌47.334
變動率︰-6.221%
較港股︰-1.49%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升176.540
變動率︰+4.006%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌103.680
變動率︰-4.968%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌23.080
變動率︰-6.255%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.725
變動率︰-7.107%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌156.820
變動率︰-5.882%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌160.450
變動率︰-6.301%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰跌512.084
變動率︰-11.600%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌53.200
變動率︰-23.946%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2022 15:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/07/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2022 15:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03968 招商銀行
  • 42.000
  • 09696 天齊鋰業
  • 79.000
  • 06098 碧桂園服務
  • 24.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.290
  • 01658 郵儲銀行
  • 5.110
股份推介
  • 03669 永達汽車
  • 7.270
  • 目標︰$8.83
  • 01523 珩灣科技
  • 2.910
  • 目標︰$3.36
  • 01432 中國聖牧
  • 0.425
  • 目標︰$5.77
  • 02688 新奧能源
  • 126.300
  • 目標︰$144.00
  • 01848 中國飛機租賃
  • 4.950
  • 目標︰$5.77
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 283.000
  • 00939 建設銀行
  • 4.990
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.290
報章貼士
  • 01523 珩灣科技
  • 2.910
  • 目標︰$3.36
  • 01211 比亞迪股份
  • 283.000
  • 目標︰$304.00
  • 00006 電能實業
  • 50.700
  • 目標︰$54.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2022 16:35  《盤後部署》恒指20700好淡爭持，醫藥股短線可吼藥明生物

14/07/2022 14:31  【內房困局】傳住建部、金融監管開會研究「房貸斷供」防風險方案

14/07/2022 16:36  【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙，包括屯門流標地

14/07/2022 18:01  長江集團近81億向KKR出售英國食水及污水處理公司25%股權

14/07/2022 18:57  紅杉中國沽約2108萬股美團(3690)，套現逾39億元

14/07/2022 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒２億人幣，買比亞迪沽招行

14/07/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】大和首予天齊「跑贏大市」，瑞信唱淡餐飲股

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙　包括屯門流標地
人氣文章

新聞>財經熱話

【唇齒相依】受累爛尾樓斷供風暴　官媒籲讓利大行意見分歧　內銀續跌郵儲行招行最傷
人氣文章

新聞>財經熱話

【專訪】陸叔投資組合　進取之選吼邊兩隻？
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

推動線上線下一體化！了解「新零售」模式3大特點，掌握未來電商趨勢！
人氣文章

我要退休．羅國森

觀望中電(00002)派息政策
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

間中WFH、混合式工作新模式是趨勢！邊個星座最易適應？邊個會偷偷走去玩？
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

全球熱門時尚品牌排行榜：頭三位是誰？時尚品牌眾多，為何Balenciaga總是穩奪第一？
人氣文章

Fashion

集機能與時尚於一身！Lululemon首推Hike登山系列，這個夏日與夥伴一齊登山遠足、擁抱陽光
人氣文章

Beauty

告別水腫、肌肉腿！跟名師做4個以芭蕾舞動作為靈感的腿部訓練，修飾線條、緊緻雙腿！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Power Nap｜有效過飲咖啡！小睡關鍵10分鐘提升記憶力！睡幾耐大腦就能「深層關機」？睡30分鐘有宿醉感？睡60、90分鐘又點？
人氣文章
夏天易有汗臭味！汗臭和臭狐有何分別？一個小測試即知自己是否太多汗！教你按體質焗茶預防汗臭
人氣文章
乳房出現硬塊、分泌物、破損？或是乳腺癌！簡單泡「玫瑰柴胡茶」疏肝解鬱、行氣通絡！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章香港要聞14/07/2022
【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙　包括屯門流標地
人氣文章財經熱話14/07/2022
【唇齒相依】受累爛尾樓斷供風暴　官媒籲讓利大行意見分歧　內銀續跌郵儲行招行最傷
人氣文章財經熱話14/07/2022
【專訪】陸叔投資組合　進取之選吼邊兩隻？
人氣文章中國故事14/07/2022
《神州經脈》房貸斷供潮如泉湧　滬綜指疲軟　人幣即期近兩月低
人氣文章財經熱話14/07/2022
【內房困局】爛尾樓業主停貸風波愈演愈烈　內房續挫龍湖插逾半成
人氣文章財經熱話14/07/2022
【盈喜股】天齊鋰業發盈喜不升反跌　林家亨：盈喜屬過去式　前景不及贛鋒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金