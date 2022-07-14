林家亨：美國明年中息率持平 薦一股保本且跑嬴大市

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國通脹持續高企，6月CPI按年增長9.1%，超出市場預期，並創逾40年新高。根據Fedwatch顯示，截至上午8時，市場預期聯儲局在本月加息1厘的機會率急增至78%。聯儲局大力加息對環球股市造成多大影響？花旗唱淡油價，指全球經濟放緩及供應大幅將不利油價，若產油國缺乏干預，油價或跌至50美元。如何判斷三桶油前景？天齊鋰業(09696)昨日首掛平收。翌日即發盈喜，料半年淨利潤按年大增至最多134倍。現時買入具投資價值嗎？

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