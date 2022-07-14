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《午市前瞻》港股觀望停供發展，專家指微創腦科學或看高一線

14/07/2022

　　恒生指數半日收報20848，升50點或0.24%，主板成交549.38億元。恒生中國企業指數報7162，升16點或0.23%。恒生科技指數報4625，升78點或1.73%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、招商銀行(03968)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報335.6元，升0.2元或0.06%，成交21.19億元;招商銀行收報41.8元，跌1.95元或4.46%，成交19.26億元;阿里巴巴-SW收報109.8元，升2.4元或2.23%，成交18.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、招商銀行及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報185.1元，升4.6元或2.55%，成交10.53億元。

 

(微創醫療網頁截圖)

 

張智威：通脹如預期高故美股反應不大

 

　　美國6月份通脹率再創40年新高至9.1%，但隔晚美股跌幅未算太大。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場早已預期美國通脹難以回落，故通脹「一如預期地高」，美股反應亦不大。港股上午靠穩，但張智威指港股早已不跟美股走，目前港股需要觀望內地爛尾樓業主停供事件的後續去向，指停供風潮已蔓延多地多省，即使官媒連日發聲籲急須解決事件，也非一時三刻能夠解決，至少非一、兩個月內能處理。


天齊鋰業吸引力不及贛鋒


　　天齊鋰業H股(09696)昨日首掛破發收場，今早即公布盈喜指中期純利大升逾百倍，惟股價今早先升後跌。張智威指，因為今日有市場中人唱淡天齊，指其估值過高，同時天齊A股早前因炒H股上市而累積不小的升幅，面臨較大調整壓力。他提到天齊基本面並非特別吸引，而且H股上市前後常有消息唱淡，令人感覺股價處於波動狀態，故同為鋰業股會寧願選擇贛鋒(01772)。

 

　　另外微創醫療(00853)旗下微創腦科學(02172)將於明日上市，此前公布招股結果，香港公開發售超購44.27倍，一手1000股中籤率只有4.88%，火熱程度為近期新股之冠。張智威指微創腦科學超購44倍帶動母企微創醫療上午股價大幅造好，故微創腦科學或能看高一線。但他亦提到醫療股近期波動較大，如基本面良好的藥明生物(02269)股價都可以腰斬，故對醫療股抱有戒心。他建議對微創腦科學有興趣投資者，可以上下10%為限，持貨者於股價較招股價升一成後宜先行食胡，未持貨者在股價較招股價跌一成後才宜買入。

 

微創醫療分拆的微創腦科學明日掛牌，微創股價急升10%。(經濟通HV2報價系統)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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