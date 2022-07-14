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【唇齒相依】受累爛尾樓斷供風暴　官媒籲讓利大行意見分歧　內銀續跌郵儲行招行最傷

14/07/2022

　　內地爛尾樓業主擬集體停供房貸風波愈演愈烈，據報業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個，房地產風險快速延燒至銀行業，有官媒建議銀行讓利，與政府共同出力減輕受困業主償債壓力今日(14日)內銀股延續昨日(13日)跌勢與內房同下挫，其中獲大行點名的郵儲銀行(01658)及招商銀行(03968)跌得更急，分別再插5%及4%，而市場雖相信中央遲早會出手，但事件未獲解決前大行看法分歧，有指恐為內銀帶來巨額不良貸款，亦有指對內銀盈利只有短期影響，相信內銀短期將持續走弱。

 

 (Shutterstock圖片)

 

官媒建議銀行助減個人償債壓力　農行建行急排查指風險可控

 

　　官媒《證券時報》昨日發表評論文章指如果這股風潮蔓延，或對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售和金融系統穩定，甚至可能造成系統性金融風險。《證券時報》今日再引述專家建議財政部門和銀行共同出力減輕受困個人償債壓力，包括允許階段性暫緩還款，銀行端暫不確認違約、風險不降級，個人端不計入徵信，以及審慎處理停貸期間貸款計息問題等。

 
　　農業銀行(01288)及建設銀行(00939)急排查延期交樓項目情況。建設銀行公告，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控。農業銀行公告，已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元(人民幣．下同)，佔全行按揭貸款餘額的0.012%，業務規模較小，總體風險可控。另內媒《第一財經》從民生銀行(01988)了解到，截至去年年底，民生銀行個人按揭貸款餘額逾5900億，該行將嚴密關注市場動態並積極應對。

 

傳住建部金融監管部門與銀行開會　惟尚未有解決方案

 

　　據《彭博》引述知情人士透露，中國住房和城鄉建設部、金融監管部門周二(12日)和周三(13日)已與部分中資銀行開會，討論部分房地產項目停工情況及銀行按揭貸款斷供風險等，以防止更多購房者可能採取類似停止還貸的行為，不過目前尚未有明確解決方案，而住建部則要求相關地方住建局、銀行盡快出具項目風險影響報告，部分銀行計劃收緊對高風險城市的住房押按揭貸款的要求。

 

花旗：罷供按揭恐產生巨額不良貸款　民行招行風險敞口大


　　有多間大行就事件發表看法，其中花旗發表報告指，一旦發展商違約，未交付的樓盤將面臨難找買家問題，銀行亦無法向發展商收回資金，業主集體停止償還貸款，會增加銀行的不良貸款，包括建設銀行、郵儲銀行(01658)、工商銀行(01398)在內的國有銀行可能面臨更多的抵押貸款風險。據其統計的39個已經展期的房企，按其市佔率(55%至56%)估算，整個市場的按揭擔保總量可能就在5億至6萬億元。估計在最差的情況下，內銀或因買家罷供按揭，產生5610億元的不良貸款。翻查資料，招行對房地產貸款多達3652億元，佔公司貸款和墊款總額6.74%。


　　花旗又指，建行、郵儲行、工行、農行這些大行以及興業、招行、平安銀行這些股份制銀行的按揭佔比較高，且開發商很多按揭和開發貸是綁定在一塊的，以槓桿率超過3倍、債券利率超過7%、過去12個月債券價格調整超過5%的開發商作為有問題的開發商，估計風險敞口最大的是民生銀行，第二是平安銀行，第三是招商銀行(03968)，第四是興業銀行，第五是光大銀行(06818)。

 

美銀：不會觸發銀行體系危機　當局或出手干預

 

　　美銀證券則相信，近日爛尾樓業主停供問題不會觸發內地銀行體系危機，預料短期影響可控。涉事業主並非要令貸款違約，其真正目的是要向銀行及發展商施壓交樓，而內地當局為了維穩，亦可能會出手干預，但有關人士日後可能較難獲取銀行信貸，或銀行會對按揭貸款轉趨審慎，這將對零售銀行帶來挑戰。

 

　　美銀又指，考慮到樓市支持政策下，近期樓市銷售數據持續改善，預計房地產違約風險將在短期內見頂，並隨著經濟及房屋銷售復甦而趨於穩定。目前國有銀行對私營發展商項目的按揭敞口不大，招商銀行及興業銀行有相對較高的按揭貸款組合，而民生銀行及平安銀行則涉及較多發展商貸款，故與內房相關潛在風險相對較高。

 

瑞銀：內銀今年盈利恐減13.3%　大和：料對盈利只有短期影響


　　另瑞銀預期，若所有拒還房貸轉換成不良貸款，基礎情境下為7410億元，假設損失率為50%，新增不良貸款的信貸成本增加，將導致銀行業的稅前利潤減少4110億元，稅後利潤則減少3080億元，相當於今年銀行體系利潤總額的13.3%。如果考慮到房地產開發商的違約風險上升，即隨著愈來愈多的購房者決定停止支付抵押貸款，房地產預售資金收集難度增加以及銀行不願做抵押貸款，最終的影響可能更糟。瑞銀作出壓力測試後，列出在已違約和高風險內房開發商中有較大風險暴露的內地銀行，包括民生銀行、農業銀行、工商銀行及招商銀行。

 

　　大和稱，對多間銀行的調查發現，有關事件的實際影響較公眾預期小，即使在極端情況下，估計銀行的盈利亦可能只有短期影響。大和又不認為受影響項目的所有買家都會隨波逐流，因暫停償還房貸將在官方信用系統中留下負面記錄，導致工作及生活等方面出現困難；一旦項目恢復施工，買家將重新開始償還按揭。另較發達城市的項目或會受到較小的影響，主因對預售批准及工程融資帳戶的監管更加嚴格，加上前景較佳的項目更大可能被接收。

 

群益證券：政府或注資項目允合法停貸　星展香港：不會釀全國性系統風險


　　群益證券指，根據克爾瑞統計，截至2021年底，24個重點城市中，尚未交付的問題項目的總套數佔當年成交總套數的9%。由於樓盤長期停工，交付無限期推遲，加之當前經濟環境惡化，收入預期下降，購房者斷供事件持續增加。在事件中銀行將受到直接的影響，根據9%的爛尾比例簡單測算，斷供對銀行存量按揭貸款的影響金額約為5400億元，其中推測招商銀行、平安銀行和興業銀行的風險敞口比較大。由於這一事件涉及到系統性風險和社會穩定，預計監管將會介入，解決方案可能是政府平台對停工項目注資，保證完工，以及業主能夠在房地產項目交樓前合法停貸等。

 

　　星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基則指，由於中國經濟增長兩年來一直放緩，加上地產行業此前遭政策衝擊，壞帳增加屬正常現象，即使下半年經濟好轉，房企的信貸風險依然存在，但目前涉及的只在地方較小型銀行，認為不會造成全國性系統風險，相信中央在必要時會出手，不過中央為了堅守人民幣匯價穩定，應不會透過減息救助房地產板塊。

 

潘鐵珊：恐事件引發更大連鎖反應　短期勢拖累內銀

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《hot talk 1點鐘》節目指，中央為維穩一定會出手，不過內房遲交樓問題已非一朝一夕的事，短期料會繼續拖累內銀股。他又稱，內銀早前亦升過一輪，趁現在只回落約一成可暫時離場。雖然四大行財務狀況佳，但現恐事件引發更大連鎖反應，而過往投資內銀收息的基金也可能趁機減持。而內銀中估值最平的中國銀行(03988)雖底子厚，但現時已不論基本面，要待技術走勢轉穩才可再吼入。

 

　　內銀股今日再度全線下挫，其中郵儲銀行及招商銀行連同昨日已累跌逾一成，其他內銀今日亦跌約1至2%。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 
另外，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評內房、內銀股及港股大市，立即重溫

 

 

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