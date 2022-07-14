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【賣地計劃】政府今季推3幅住宅地涉2600伙　包括屯門流標地

14/07/2022

　　發展局公布今年7至9月份賣地計劃。發展局局長甯漢豪表示，第三季將推出3幅住宅地，分別位於葵涌、沙田及重推上年度流標的屯門青山公路大欖段地皮，合共可興建2600個單位；另計及市建局和私人發展重建項目的供應，本季土地總供應涉3210個私人住宅單位。　

 

（Ashley攝）


　　甯漢豪表示，總計政府本財政年度上半年土地總供應，預計合共可興建5340個單位，比原訂目標多超過四成。政府亦計劃推出觀塘一幅商業用地，涉1.3萬平方米的總樓面面積。

 

甯漢豪:已將兩幅獲批改劃的啟德地列入賣地表

 

　　對於政府早前提出將5幅啟德商業地改劃為住宅地，最終有3幅獲批。甯漢豪表示，3幅地皮中，有兩幅已放入今年的賣地表內，期望可盡快推出。


　　她相信，城規會有其專業看法，其建議在行政會議中亦佔有一定分量，如果剩下的兩幅地皮最終不能獲批，發展局亦會尊重決定。她預料，這會損失約1700個單位，惟因為地皮從未出現在賣地表中，因此不會影響政府的賣地計劃，又相信該些損失可以透過其他來源補足。


　　對於有意見認為，相關改劃會削減啟德核心商業區的功能。她表示，整個商業區應該計及觀塘及九龍灣的商業樓面供應，連同新供應將涉逾400萬平方米，「拍得住」中環區供應。


　　至於有9間處啟德跑道區的發展商合組公司，她表示，啟德的基建設施已經陸續到位，當中跑道區的住宅項目料在2024至2026年間落成，希望期間可陸續提升基建。如果該9間公司希望提升跑道區的配套，她認為是一件好事，政府亦樂意與他們一起探討及提供協助。

 

發展局冀推動舊區重建 對全年供應會否達標審慎樂觀

 

（資料圖片）

 

　　甯漢豪表示，政府一般在季度開始前的一個月月底公布每季度賣地供應，亦有在該季度開初才公布，並沒有絕對好的方法，最重要是能夠給予市場有關賣地的資訊。


　　她認為，政府需要繼續加快供應，強調不能停留在已推出的計劃，政府目前正討論其他增加房屋供應的方法，包括檢討綠化用地等。同時，本屆政府希望推動舊區重建，認為這是善用市區土地，而且香港有很多樓齡逾50年的舊樓，相信目前是時候在這方面加大力度。


　　她指出，重推屯門流標地的賣地條款維持不變，對地皮前景審慎樂觀，政府會做好估值工作。對於全年供應能否達標同樣審慎樂觀，強調政府可以做好主導賣地的工作。


　　對於強拍條例，她表示，政府會在本年第四季與立法會討論。目前當局正從不同途徑聆聽及考慮他們的意見。至於土地共享計劃，至今當局已接獲5宗正式申請，涉逾2.5萬伙供應。她希望今年內可將幾個項目提交行政會議，隨後啟動相關法定程序。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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