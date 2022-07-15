  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：汽車股盈喜改善行業氣氛　一因素令比亞迪300元遇阻力

15/07/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　據報阿里巴巴(09988)旗下阿里雲高層就警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談，隔晚（14日）美股跌近5%。科技監管餘波未了，科技股短期難寄予厚望？比亞迪(01211)、長城汽車(02333)發盈喜，能否沖喜股價？斷供爛尾樓風波持續，多家內銀披露房貸風險，指風險可控，能否釋除市場疑慮？內房、內銀前景如何判斷？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 
其他內房內銀股相關新聞：
【唇齒相依】爛尾樓業主停貸風波持續內房續急挫　內銀指風險可控跌勢稍緩
《午市前瞻》專家認同斷供風險可控 現價宜吼高息內銀股
恒指跌幅擴大至逾５００點，碧桂園跌逾８％墊底藍籌
《中國房產》測算：６月７０城新樓價格指數同比跌幅擴，環比持平
《中國房產》統計局：６月７０城樓價環比趨穩，同比繼續走低
《中國監管》銀保監：６月末銀行金融機構不良率下降至１﹒７７％
【內房困局】中行工行等主要銀行回應：「停貸」所涉業務規模較小

 


其他比亞迪相關新聞：
比亞迪料中期純利最多升兩倍　大行升目標價逆市曾飆逾半成
據報比亞迪（０１２１１）擬自主研發智能駕駛專用芯片
《外資精點》高盛：比亞迪次季純利勝預期，維持目標價４０５元
《品中資－羅國森》驚比亞迪（０１２１１），因為股神眼光好？！
《券商精點》交銀：比亞迪上半年盈喜遠勝預期，目標價３８２元

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

294.200

異動股

03800

協鑫科技

3.810

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

102.200

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 31,288.26
    +658.09 (+2.149%)
  • 標準普爾500指數
    升 3,863.16
    +72.78 (+1.920%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 11,452.42
    +201.24 (+1.789%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.459
變動率︰+1.450%
較港股︰+1.14%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.513
變動率︰+1.313%
較港股︰+1.53%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌2.669
變動率︰-1.848%
較港股︰-0.78%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.085
變動率︰-1.905%
較港股︰-1.28%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌60.260
變動率︰-1.278%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌140.090
變動率︰-1.394%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌26.050
變動率︰-1.400%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌86.430
變動率︰-1.717%
精選美股 More
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升189.110
變動率︰+8.199%
BAC
美國銀行
按盤價(USD)︰升32.250
變動率︰+7.036%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升73.910
變動率︰+6.269%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升39.770
變動率︰+6.082%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/07/2022 16:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/07/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/07/2022 16:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 294.200
  • 03800 協鑫科技
  • 3.810
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 102.200
  • 02382 舜宇光學科技
  • 108.300
  • 02333 長城汽車
  • 12.820
股份推介
  • 01406 清晰醫療
  • 1.100
  • 目標︰$1.60
  • 01093 石藥集團
  • 8.190
  • 目標︰$8.88
  • 03669 永達汽車
  • 7.190
  • 目標︰$8.83
  • 01523 珩灣科技
  • 2.870
  • 目標︰$3.36
  • 01432 中國聖牧
  • 0.425
  • 目標︰$5.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 102.200
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 294.200
  • 00939 建設銀行
  • 4.900
  • 00388 香港交易所
  • 352.000
報章貼士
  • 09633 農夫山泉
  • 45.050
  • 目標︰$49.00
  • 06078 海吉亞醫療
  • 50.000
  • 目標︰--
  • 01211 比亞迪股份
  • 294.200
  • 目標︰$333.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/07/2022 16:36  《盤後部署》恒指料下試19800，爛尾樓困擾內房不宜撈底

15/07/2022 17:56  金管局再承接41.61億港元沽盤

15/07/2022 17:24  【企業盈喜】中石油料上半年純利按年增長50%至60%

15/07/2022 18:18  國泰(293)6月載客量按年升約2.7倍，貨運量跌4.4%

15/07/2022 10:00  【聚焦數據】中國次季GDP增0.4%低預期，上半年增2.5%

15/07/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

15/07/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】比亞迪盈喜大行一致唱好，野村維持買入招行龍湖

15/07/2022 18:24  《嚟緊炒Ｄ乜》內地恢復遊戲版號審批，金山軟件雙線發展宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》內地恢復遊戲版號審批　金山軟件雙線發展宜部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【專訪】陸叔投資組合　防守配置要有……
人氣文章

新聞>市場動向

生產力學院為中小企業提供未來技能培訓課程
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】次季GDP力保正增長　穩信心需速平爛尾樓風波
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

日本不知自省與美國文過飾非 1
人氣文章

娛樂情報

曾拍片狠批食物質素 余德丞拒向老闆道歉
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

食葱會聰明？合桃唔止以形補形？6款真正有助大腦食物清單！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

又一間中環預約困難壽司店！吃皮脆肉香稻草煙燻初鰹、玩味鮟鱇魚肝泡芙！高知烤香魚、大蜆、白海膽、大善吞拿魚壽司，嘗盡夏日季節美味
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

是女神又是英雄！Natalie Portman女雷神霸氣時尚穿搭
健康好人生 Health Channel
人氣文章
痘（下）
人氣文章
面對恐怖情人怎辦？要學會頭也不回的轉身、安然的全身而退！
人氣文章
年邁父母疫下擔憂、沮喪、變得更內向？別期望改變他們！調整自我心態和生活態度應對
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/07/2022
《嚟緊炒D乜》內地恢復遊戲版號審批　金山軟件雙線發展宜部署
人氣文章財經熱話15/07/2022
【專訪】陸叔投資組合　防守配置要有……
人氣文章市場動向15/07/2022
生產力學院為中小企業提供未來技能培訓課程
人氣文章中國故事15/07/2022
《神州經脈》次季GDP微增但遜預期　滬綜指周跌4%MLF持穩
人氣文章財經熱話15/07/2022
比亞迪盈喜中期多賺兩倍股價俏升　大行齊升目標價忘記了股神？
人氣文章FOCUS15/07/2022
【FOCUS】次季GDP力保正增長　穩信心需速平爛尾樓風波
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金