《午市前瞻》銀保監發聲拉升大市 專家籲炒煤炭消息防跟車太貼

恒生指數半日收報20820，升523點或2.58%，主板成交660.12億元。恒生中國企業指數報7162，升204點或2.94%。恒生科技指數報4561，升121點或2.74%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報191.3元，升12.1元或6.75%，成交37.1億元；騰訊控股收報332.6元，升7.6元或2.34%，成交36.98億元；阿里巴巴-SW收報103.9元，升1.7元或1.66%，成交31.88億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。



(兗礦能源網頁截圖)

李偉傑：大市重上21000有望



斷供爛尾樓事件發酵多日後，內地銀保監終開聲，表明要「千方百計推動保交樓」，針對河南村鎮銀行事件亦確定已開展對5萬元以上存戶墊付，港股受刺激大幅反彈，今早高開181點後，內房板塊彈幅逐步擴大，帶動大市投資氣氛，科技股由跌轉升，拉升恒指上午升幅擴大至523點。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，銀保終就事件發聲著實改善大市氣氛，但整體氣氛仍傾向審慎，投放意欲不大，預期有望收復50天線約21000水平，但再邁向百天線21200則要觀望外圍股市走向。



取消澳洲煤禁令消息尚未證實



受惠中央夏季保供電政策，近期煤炭股走勢向好，綜合上半年煤炭板塊亦是數一數二最佳表現板塊。李偉傑指近期市場亦憧憬內地或會取消澳洲煤禁令，煤炭股調整期過後亦陸續回升，但中央政策傾向嚴控能源價格炒作，料煤價難出現早前的飆升狀況，預期煤炭股受惠有限，能博短期反彈惟不宜長揸。



市場炒作取消澳洲煤禁令，兗煤澳大利亞(03668)突破50天線，李偉傑提醒追入兗澳前須留意消息有否證實，因相關措施涉及國際關係，當中仍有變數，故不建議「跟車太貼」。另外兗礦(01171)上午抽升逾6%，他指出煤炭後市未必理想下，現時兗礦仍較似短期反彈，博反彈者可憧憬股價重上頂位27元，築雙頂後宜食胡離場。



兗礦7月初試穿20元後迅速收復失地，今早急升逾6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動