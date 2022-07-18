  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】拜登中東行空手而返　普京黃雀在後訪伊朗

18/07/2022

　　美國總統拜登風塵僕僕的中東之行，兩大任務－－施壓沙特增產石油、鞏固阿拉伯聯盟遏制伊朗，實質成果雙雙欠奉，更因一張與沙特王儲MBS的「碰拳」合照，招來劣評如潮。所謂「螳螂捕蟬，黃雀在後」，拜登放言「不會讓中國、俄羅斯或伊朗填補真空」之際，「北極熊」普京周二(19日)就將前往德黑蘭，鞏固與伊朗以及土耳其的關係。



碰拳合照僅換來增加「產能」

 


　　 自全美汽油均價上月初歷史性突破每加侖5美元，支持率跌破40%大關(38.5%)的拜登，上周奔波逾萬公里前往中東，先後到訪以色列、約旦河西岸，以及他2020年競逐總統時稱之為「被唾棄國家(pariah)」的沙特。

 


　　重申美國在中東影響力、合作對抗伊朗以及中俄戰略競爭－－拜登此行的既定焦點，不經意間遭一張相片搶去。事緣大權在握的沙特王儲MBS，被指是沙特籍美國記者卡舒吉2018年遭謀殺的幕後黑手，拜登接掌白宮後頻頻對沙特出招(簽證禁令、解密911文件、停止出售攻擊性武器等)以示跟MBS劃清界線，但就在周五(15日)，他卻跟MBS握拳互碰致意，被解讀為重拾與沙特親密。

 

 

 

(沙特官方 Twitter)

 

 


　　「碰拳」合照獲沙特國營媒體高調宣傳，但MBS卻沒給出拜登想要的增加產量(Production)承諾，而只是重申在2027年前將產能(Production Capacity)提升至每日1300萬桶。沙特外交大臣Adel Jubeir更稱，石油不是政治武器、不是坦克，是否推出更多將根據市場需求。



沙特拒選邊站，伊核威脅升溫



　　此外，被拜登視作外交勝利的沙特與以色列關係正常化的第一步，即前者向後者的航空公司開放領空，也遭沙特潑冷水指，在以色列與「巴勒斯坦國」達成和平協議前，沙特不會與以色列關係正常化。

 


　　對於拜登聲稱，「我們不會離開(中東)，留下一個真空讓中國、俄羅斯或伊朗來填補」「我們將尋求在此刻的基礎上，建立一個積極有原則的美國領導地位」，Adel Jubeir則稱，沙特與美國和中國打交道互不排斥，「中國是我們最大的貿易夥伴，是沙特的大投資者。」

 


　　最為「打臉」的是，拜登信誓旦旦稱，「美國致力於確保伊朗永遠不會擁有核武器」話音剛落，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問就稱，「伊朗能幾天內輕鬆生產純度90%的濃縮鈾……在技術上已具備製造核彈的能力。」而隨著普京明日將啟程前往德黑蘭會見伊朗總統賴西和土耳其總統埃爾多安，加上普京跟MBS交情非淺，美國在中東的影響力正如同拜登脆弱的民望，搖搖欲墜。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

191.000

異動股

00700

騰訊控股

331.200

異動股

09992

泡泡瑪特

21.600

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 191.800
  • 00700 騰訊控股
  • 331.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 21.650
  • 01024 快手－Ｗ
  • 81.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 112.100
股份推介
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 77.800
  • 目標︰$91.00
  • 01171 兗礦能源
  • 24.300
  • 目標︰$27.65
  • 01406 清晰醫療
  • 1.090
  • 目標︰$1.60
  • 01093 石藥集團
  • 8.370
  • 目標︰$8.88
  • 03669 永達汽車
  • 7.340
  • 目標︰$8.83
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 331.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 191.800
  • 00005 滙豐控股
  • 49.100
  • 00939 建設銀行
  • 5.040
報章貼士
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.560
  • 目標︰$5.30
  • 02269 藥明生物
  • 75.850
  • 目標︰$93.10
  • 00941 中國移動
  • 50.050
  • 目標︰$53.50
熱炒概念股
即時重點新聞

18/07/2022 11:30  《異動股》恒指升逾500點，美團升逾6%領漲

18/07/2022 09:51  《異動股》內房集體反彈，碧桂園彈逾3%，八成主動買盤

18/07/2022 09:11  【內房困局】銀保監回應爛尾樓停貸事件:要千方百計「保交樓」

18/07/2022 08:12  【國際要聞】歐洲能源短缺之際爆發熱浪，多國山火料高溫持續

18/07/2022 08:36  《中國監管》滴滴支付違法為金融企業開帳戶等，遭人行罰427萬

18/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

18/07/2022 09:06  【大行炒Ｄ乜】眾大行削騰訊目標，匯證點評濠賭股，大和唱淡潤燃

15/07/2022 18:24  《嚟緊炒Ｄ乜》內地恢復遊戲版號審批，金山軟件雙線發展宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】拜登中東行空手而返　普京黃雀在後訪伊朗
人氣文章

新聞>財經熱話

【新六小福】龍源電力創近一年低　溫傑：中長期基本因素不變？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》銀保監發聲拉升大市 專家籲炒煤炭消息防跟車太貼
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

檢視財務近況
人氣文章

Shopping What’s On

消委會｜外賣投訴實錄！首半年外賣平台投訴升逾3成！折後價比原價貴？遲送餐、送錯食物不退款？刪APP仍收取月費？5大消費提示咪蝕底
人氣文章

玩樂 What’s On

香港書展2022｜一張門票去齊3大展覽！今期必去「追念倪匡傳奇」講座！逾40個優惠大放送︰旅遊書減$50、防疫用品6折！掃埋「城市書寫」特選書目、千款零食、玩電競賽車！（附優惠名單及入場資料） 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

由代駕變私人司機，車廂內無言的相處，究竟摩擦出甚麼情緣與火花？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港故宮文化博物館：承載濃厚文化意涵意趣的文物，值得瀟灑走訪多幾回
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

藝術不藝術已不再重要？當卡通、插畫卡都可賣大錢，發達似乎已不是難事？ 4
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天增磅關飲品事！3個揀選飲品策略控制血糖，糖尿病患者要睇！教你整平衡血糖Smoothie
人氣文章
脾胃虛弱夏天吃甚麼消暑？節瓜！推介清熱解毒、健脾去濕「花生甘草節瓜豬骨湯」
人氣文章
面對恐怖情人怎辦？要學會頭也不回的轉身、安然的全身而退！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2022 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2022 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2022 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2022 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS18/07/2022
【FOCUS】拜登中東行空手而返　普京黃雀在後訪伊朗
人氣文章財經熱話18/07/2022
【新六小福】龍源電力創近一年低　溫傑：中長期基本因素不變？
人氣文章財經熱話18/07/2022
《午市前瞻》銀保監發聲拉升大市 專家籲炒煤炭消息防跟車太貼
人氣文章大行報告18/07/2022
【大行炒D乜】匯證點評濠賭股　唱淡美高梅
人氣文章開市Good Morning18/07/2022
溫傑：匯控股價難寄予厚望　內銀首選農行
人氣文章財經熱話18/07/2022
【虛幣世界】比特幣再失守21000美元，分析料近期幣價積極
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金