  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：藥明生物發盈喜後不宜追　料廿天線具支持力

19/07/2022

 嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

　　內地房地產「斷供潮」持續發酵，據報內地擬為爛尾樓業主提供還貸緩衝期，銀行暫時擱置對業主暫停支付房貸的司法追訴，緩衝期內的信用評分不受影響，措施能化解今次危機？藥明生物(02269)發盈喜，預期上半年多賺35－37%，對股價有多利好？科技股上日（18日）顯著反彈，行業錄逾30億元資金淨主動買入。資金積極掃科技股，意味市場已消化負面消息？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

107.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

100.800

異動股

09992

泡泡瑪特

21.500

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 107.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 100.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 21.500
  • 02237 中國石墨
  • 0.730
  • 02331 李寧
  • 66.000
股份推介
  • 03948 伊泰煤炭
  • 11.000
  • 目標︰$13.00
  • 00083 信和置業
  • 11.780
  • 目標︰$13.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 77.800
  • 目標︰$91.00
  • 01171 兗礦能源
  • 23.750
  • 目標︰$27.65
  • 01406 清晰醫療
  • 1.070
  • 目標︰$1.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 100.600
  • 00700 騰訊控股
  • 333.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 189.000
  • 02333 長城汽車
  • 13.420
  • 00001 長和
  • 52.850
報章貼士
  • 00753 中國國航
  • 6.400
  • 目標︰$7.15
  • 01813 合景泰富集團
  • 1.690
  • 目標︰$2.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 189.000
  • 目標︰$200.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/07/2022 09:19  中國連續6個月減持美債，持有量穿1萬億美元，刷十二年低

19/07/2022 08:59  金管局紐約時段再承接80.7億港元沽盤

19/07/2022 08:35  【企業盈喜】藥明生物預料半年股東應佔溢利增長35%至37%

19/07/2022 08:31  《Ａ股期指》中證1000股指期貨和期權交易本周五掛牌交易

19/07/2022 07:50  《華爾街內望》傳蘋果明年暫緩招聘，美股波動道指跌逾215點

19/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１億人幣，買騰訊沽恒生中國企業

19/07/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】眾行紛降泡泡瑪特目標，大摩維持增加比重評級

15/07/2022 18:24  《嚟緊炒Ｄ乜》內地恢復遊戲版號審批，金山軟件雙線發展宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：藥明生物發盈喜後不宜追　料廿天線具支持力
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】眾行齊唱淡泡泡瑪特　高盛睇最淡目標價$24
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場料本倫加息只有四分三厘，加密貨幣造好
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

金像獎2022｜85歲謝賢終奪影帝！霆鋒曾嘲無攞過金像獎？曾於記者會怒摑曾江！戴黑超因眼裡有桃花？5件事重溫謝賢經典！
人氣文章

財識兼收．止凡

檢視財務近況
人氣文章

時事要聞

港確診人數連續6日破3千 St.Catherine校車群組再添4學生
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

愛、不愛？當腦袋未作出反應，身體已誠實地表露無遺，給了答案
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

誰說古董錶等於貴？回到1920年代，欣賞充滿古典氣息且平易近人的Art Deco古董腕錶
人氣文章

Fashion

3個注目泳衣潮流！從剪裁、設計入手，展露完美線條、搭配小性感出海Look！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
濕疹患者飲食宜鹼忌酸！營養師：蔬菜豆類助排毒，減少發炎敏感！吃素要留意這5點
人氣文章
【路路愛自煮】 天時暑熱吃一口冷素麵即時降溫
人氣文章
消委會測試50款食油！逾9成檢出有害污染物、「御品皇」花生油致癌物超歐盟標準一倍！3款或違商品說明條例！有無你用開嗰款？邊3款最安全？（附各品牌評分） 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2022 10:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2022 10:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2022 10:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2022 10:27
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning19/07/2022
黃瑋傑：藥明生物發盈喜後不宜追　料廿天線具支持力
人氣文章大行報告19/07/2022
【大行炒D乜】眾行齊唱淡泡泡瑪特　高盛睇最淡目標價$24
人氣文章財經熱話19/07/2022
【虛幣世界】市場料本倫加息只有四分三厘，加密貨幣造好
人氣文章摩根資產管理特約 我不只是運動員18/07/2022
踏遍全球極地 堅持跑過眼前難關
人氣文章中國故事18/07/2022
《神州經脈》銀保監要求保交樓　A場強勁反彈　外資結束五日流出
人氣文章財經熱話18/07/2022
【爛尾樓斷供風波】銀保監發聲促保交樓　內房內銀急彈富力飆近一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金