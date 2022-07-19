藥明生物發盈喜料中期利潤大增曾飆半成 康龍化成料盈利微升股價受壓

近日內地醫療保健股極波動，昨日(18日)康龍化成(03759)雖發盈喜，但料中期盈利最多只升8%，股價一度急跌逾一成，而藥明生物(02269)亦受拖累一度急挫，惟最後倒升收市，今日(19日)輪到藥明生物發盈喜， 料上半年利潤最多升37%，股價逆市最多飆逾半成。大行近日亦較看好藥明生物，而康龍化成則於發盈喜後遭大行下調目標價。

(藥明生物網頁照片截圖)

藥明生物：受益商業化生產客戶數增加 料中期利潤最多升37%

藥明生物公布截至今年6月底止六個月未經審核、按國際財務報告準則編製綜合管理帳目的初步評估，預期收益按年增長61%至63%；公司利潤及歸屬於公司權益股東的利潤分別增長36%至38%和35%至37%；經調整股份為基礎的薪酬、外匯損益及投資公允價值損益後，非國際財務報告準則經調整純利將增長58%至60%。預期8月17日公布中期業績。



藥明生物解釋，業績增長主要是集團成功執行「跟隨並贏得分子」戰略，從而繼續增加客戶數量以實現可持續的高增長；商業化生產及後期階段業務延續2021商業化生產元年勢頭加速發展，推動收益顯著增長；加速高效推進執行現存及新引進的項目，支持並賦能全球客戶對抗新冠疫情並相應提升收益；新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；擴大為生物藥行業提供服務的範圍，包括一站式綜合製劑服務，提高集團的收益；及充分利用現有產能和資源及執行營運效率改善項目，加上於上海的業務連續性計劃成功實施。

交銀國際：受惠CDMO賽道快速增長 有望剔出未經核實名單成催化劑



此外，藥明生物早前獲大行唱好，其中交銀國際指，藥明生物所處生物藥合同研發生產組織(CDMO)賽道於2025年市場規模將達460億美元，2020至25年複合增長率(CAGR)為21%，增速非常快。此外，公司合同研發生產組織(CMO)項目也將進一步拉動收入規模增長，2025年臨床後期和商業化項目收入佔比預計將達73%。而在全球範圍積極擴產，2024年規劃產能達43.1萬升，代表2021至24年CAGR為41%。另公司有望從美國商務部「未經核實名單」除名，為後續催化劑，預計上海工廠檢查事宜有望於年內完成，首予「買入」評級，目標價94.11元。

另摩根士丹利指，即使近期正面催化劑有限，但市場情緒逐步改善及內地醫療保健股估值仍低企，因此對其維持建設性看法，並首選藥明生物、同系的藥明康德(02359)及信達生物(01801)。藥明生物及藥明康德均有強勁增長的指引，反映其業內領先的地位及防禦能力在市場低迷時體現，預料隨著市場情緒復甦會「跑贏大市」。

康龍化成料中期盈利最多升8% 海外運營成本及疫情延緩增長

康龍化成則於昨日公布，預期截至6月30日止中期盈利介乎約5.65億至6.1億元(人民幣．下同)，同比持平至升8%，每股盈利47.67至51.48分。扣除非經常性損益之純利約6.42億至6.88億元，升10%至18%，而經調整盈利約7.75億至8.27億元，升19%至27%。至於中期營業收入約45.67億至46.65億元，升39%至42%。



集團指，期內主營業務收入穩步增長，成熟服務線規模效益、運營效率逐漸提升，盈利能力提高；但完成多家境外公司併購，新業務尚在整合和投入階段，利潤率相對較低，加上海外運營成本受歐美通貨膨脹影響提高，而且疫情對國內臨床研發服務有一定影響，均在一定程度延緩整體盈利增長。此外，部分保本浮動收益的中低風險銀行理財產品的收益大幅下降。

野村指盈利增長疲弱目標價降至91.89元 富瑞降每股盈利預測

野村發表研究報告指，目前康龍化成收入增長強勁，因此將2022和2023年收入預測各上調5%，不過公司2022財年確實面臨一些盈利壓力，故將2022和2023年淨利潤預測分別下調6%和4%，以反映公司疲弱的盈利增長。管理層預期通脹壓力持續，海外業務需要更長時間才能改善，因此降低了其非國際財務報告準則全年利潤增長指引，2022年盈利增速可能較收入增速落後約5個百分點，惟預計2023年淨利潤增速超過收入增速，目標價從94.89元下調至91.89元，評級「買入」。



富瑞則表示仍看好康龍化成，並相信它有足夠的空間進一步擴展到生物製劑、CGT、臨床CRO和CMO，這可能會擴展其具有交叉銷售協同效應的每個分子和每個客戶的收入流。 不過，對於進入新業務線的參與者來說，去槓桿是不可避免的，預計隨著新業務線的成熟，盈利增長將正常化。富瑞將康龍化成2022至24年的銷售額預測上調3%至7%，但將同期的每股盈利下調9%至13%，目標價由224元下調至200元，評級「買入」。

黃瑋傑：康龍化成盈利令市場失望 藥明生物獲資金承托惟不宜高追





輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目則指，昨日康龍化成預期盈利令市場失望，股價曾跌逾一成，拖累成個CRO板塊，其中藥明生物亦一度被質低，最多跌至72.05元，但最終收報76.35元，可見有資金承托，昨日下影線也相當長。藥明生物之前在50至70元做了圓底，升穿70元後量度上升目標可達90元，如70幾元買可以69元作止蝕，不過短線於85至87元有些阻力，升穿才可上試250天線88元，如未買則不建議追貨，可待回調到20天線76.5元才買，不過20天線每日正以0.6元速度上升，預期買入位一直上移。

藥明生物半日升1.31%收報77.45元，最多升5.83%至80.8元，成交11.16億元；康龍化成則跌1.74%報67.6元，連跌3日，累積跌幅14.16%，成交4376萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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