傳歐央行擬加息半厘 渣打升3%匯控可追落後？

歐洲央行(ECB)本周四(21日)議息，料是歐債危機逾10年後首次加息，且傳或一口氣加息0.5厘，歐元兌美元升逾1%見兩周高，加息可擴闊淨息差，增加銀行淨利息收入，銀行股今日(20日)普遍造好，其中渣打(02888)更升逾3%，惟匯控(00005)最多只升逾1%。下周輪到美國聯儲局議息，雖看來加息1厘無望，但相信仍會加0.75厘，而下月初英倫銀行亦可能加息半厘，回購不斷的匯控可否追落後呢？

(Shutterstock)

ECB加息半厘機會達60% 原指較大機會加0.25厘

ECB本周四將宣布議息決策，外電報道ECB會討論加息0.25厘或0.5厘，以應付歐元區創紀錄通脹壓力。市場目前預料ECB一口氣加息0.5厘的機會達60%，高於周一(18日)預計的25%。歐元也受提振，兌美元最高升至1.0269，上漲1.2%，為7月6日以來最強，尾盤上漲0.87%，報1.0229。

歐央行目前未有回應報道。歐央行原先指7月較大機會加息0.25厘，但歐央行行長拉加德上月曾指，目前市場條件明顯不適合採用漸進主義。

美下周加息0.75厘機會近七成 英下月或加息半厘

另外，美國上周公布6月CPI爆升至9.1%，再創40年來高位，下周二及周三(26及27日)聯儲局議息，加息一厘呼聲極高，惟其後聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指，再加息0.75厘已非常接近聯儲局官員認為的中性利率水平，故更傾向支持加息0.75厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克亦指，希望聯儲局有序地行動。加息一厘預期下降至不足三成，加0.75厘則上升至近七成。美匯指數連續第4個交易日下跌，至106.69，是兩周低位。



而英倫銀行將於8月4日議息，昨日(19日)英倫銀行行長貝利表示，正考慮8月份加息50個基點，貨幣政策將使通脹回落到目標水平。英鎊兌美元上漲0.273%至1.1986。



信銀國際：料本港9月起上調最優惠利率 美最快後年才有機會減息

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，美元和港元息差擴闊，港元拆息將持續存在上升壓力，預料9月將開始上調最優惠利率(P)，今年將加P三次，每次25基點，全年加P幅度達75基點。



卓亮又指，美國最新通脹數據為9.1%，但未有美聯儲官員提出加息1厘的觀點，從管理市場預期的角度來看，美聯儲7月加息75基點的機會較大；此後，加息的步伐將會放慢至50基點或25基點的傳統區間，年底聯邦基金利率將見3.5厘；然而，隨著衰退風險上升，加上今年加息幅度進取，預計此輪加息周期或有機會在2023年結束，利率最終料達4厘，往後會視乎通脹何時壓下來，最快到2024年才有機會減息。





美銀重申匯控買入評級目標價70元 摩通指英美加息支持收入復甦

美銀證券早前發表報告重申匯控「買入」評級，目標價70元。美銀估計存款利差正在恢復，迎來重大正面影響，令公司可扭轉過去15年以來零利率環境下制約，另預計公司未來3年股息將可翻一番，至2024年股息回報可達到8厘以上。摩通則認為匯控基本面保持穩定，英國或美國加息的前景應該會支持收入復甦和信貸成本正常化，另中期資本趨勢仍允許進行每年10至20億美元的股票回購，維持「增持」評級，目標價65元。





提到股票回購，匯控早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股，此後持續不斷進行回購，昨日(19日)再在英國回購約159.35萬股，總值約831.9萬英鎊(約7838.7萬港元)，同日在香港聯交所再回購165.88萬股，總值約8077.9萬港元。前日(18日)則在英國回購約151.98萬股，總值約792萬英鎊(約7430.2萬港元)，在香港回購168.96萬股，總值約8236.4萬港元。

熊麗萍：加息有助匯控息差 惟續受困歐美衰退憂慮及港樓市弱

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，匯控股價升唔起，主要因擔心是否將業務分拆，另加息雖或對其息差有幫助，但同時要擔心歐美經濟放慢及衰退問題，雖其歐美業務比重不及香港及亞洲，影響相對小，但英鎊及歐元匯價會影響其美元估值及盈利，如果往後香港跟隨加息會有些幫助。另外，香港經濟雖慢慢開始穩定，但樓市仍弱，對股價沒太多催化劑，而派息又不是特別吸引，還恐防英國因經濟差要其停派息，除非分拆消息落實，或對股價帶來短暫刺激。

匯控收市升0.92%報49.25元，最多升1.54%至49.55元，成交5.84億元；渣打則升3.38%報55元，連升3日，累計升幅7.84%。至於其他銀行股，中銀香港(02388)升2.36%報28.2元，恒生(00011)升0.55%報128.3元，東亞(00023)跌0.2%報10.06元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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