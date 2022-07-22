如何判斷黃金何時進入上漲走勢？

在2022年黃金都面臨了一波瘋狂的波動走勢，首先是在2022年2月24日俄羅斯與烏克蘭進行戰爭，黃金便引來一波將近200美元的上漲走勢。 但隨著市場逐漸的消化了此數據後，黃金上漲的動能便開始減弱，便開始進入震盪區間。由於俄羅斯與烏克蘭的戰爭導致加深各國的供應鏈問題，而讓通脹率大幅的上漲，便引起美聯儲進行大幅的加息來降溫市場對商品的需求，導致黃金形成了強勢下跌趨勢。從歷史數據來看，往往影響黃金的走勢都離不開貨幣政策或利率，而目前的走勢可判斷各國央行大幅的加息，都不利於黃金的上漲趨勢。但我們要如何判斷黃金幾時進入上漲趨勢呢？

從宏觀經濟來看，由於各國進行大幅的加息，最終目的是降溫市場對商品的需求，來緩解通脹的上漲。但從此舉動便會增加企業的成本，而導致就業崗位增加減少。目前，各大企業（蘋果，穀歌，特斯拉）打算緩慢聘請的速度，並開始準備資金來對抗未來的不確定性因素。因此，便會開始增加家庭支出壓力，而導致消費情緒逐漸減弱。基於美國大部分的經濟來源都來自於消費，緩慢消費情緒，會大幅增加進入衰退的情緒，而當進入衰退的期間市場便對各國的信心大幅減弱，導致市場的資金流便會望向貴金屬產品（黃金，白銀）因此，我們要關注消費情緒是否開始減弱，也會短期內提升黃金的需求。

目前來看， 市場開始消化了加息的資訊，導致對金融市場的影響會逐漸的減弱，而便會讓美元進行小幅的回調。根據過往的歷史數據顯示，通常當美聯儲加息到3次後，股市便會進行震盪區間，接著當消化此數據後便會進入上漲趨勢，而間接也會幫助黃金的小幅的上漲空間。從技術分析來看，如果價格走勢突破1740阻力區域，便會形成一波上漲走勢。因此，我們會等待價格突破1745阻力，便佈局入場做多。

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