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林家亨：比亞迪未見頂　耐世特短期沽壓未止

21/07/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國總統拜登表示將於十日內與國家主席習近平對話，拜登上月底已預告，今次對話有多大憧憬？貿易戰敏感股能否受惠？國務院總理李克強表示，不會為了過高的經濟增長目標，而出台超大規模刺激措施，意味刺激政策已幾近出盡？一眾政策受惠股如何自處？歐洲央行本港時間今晚（21日）將公布議息結果，市場預計加息0.5厘，惟經濟前景不明朗，買入銀行股是否上算？

 

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