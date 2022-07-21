【譚新強專訪】下半年最重要觀察20大 香港入境隔離已不合時宜（有片）

中國次季GDP艱難力保正增長；歐洲恐迎無限期「斷氣」日；美聯儲Go too far隨時觸發衰退；加上日本暗殺、英國逼宮、斯里蘭卡走佬……世界如一鍋粥般鑊鑊鮮，如何把握大勢？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，下半年最重要的觀察當屬中共20大，面對危機疊加的挑戰，中國作為大國應小心行事。而剛結束北美之旅的他還認為，香港現行的入境隔離檢疫政策已不合時宜。



現行部分政策料有放鬆或加快改變



Great Moderation(平穩增長+平穩通脹)時代漸遠，全球宏觀大環境進入最難預測時期。譚新強表示，相比歐美，事實上中國政壇未來數個月的演變才是最重要，好明顯對治疫政策會有影響。



時值中共第20次全國代表大會將於下半年在北京啟幕，料涉及國家未來5至10年發展方向和人事安排，他就指，期望20大之後，因會議本身及其他原因現時不適宜改變的政策，會有所放鬆或加快改變。但另一方面，鑒於內地如要九成人口完成Omicron加強劑接種，至少需要6至12個月時間，故不會預期過了20大就完全放開隔離政策。



因此，中國若要安全地重開國境，2024年是好實際的時間表，無關樂觀或悲觀。正正內地仍追求動態清零，香港與內地通關的難度愈來愈高。「所以呼之欲出，應該是先讓香港和國際通關，但政治上好難講得明。」



返港過程感覺虛幻，望先通國際關



他指，新特首李家超及新醫務衞生局局長盧寵茂都被寄予厚望，希望能帶領香港走出近三年的封關困境，「你聽到他們一定是說，『首要是和內地通關』」，不過實際行動就似傾向先與國際通關，例如新政府上任首周就宣布暫緩航班熔斷機制。



接受訪問之際，譚新強剛結束北美之旅返港隔離檢疫中，他形容第一感覺好虛幻，「航班只有一半人，因真正的遊客不會來香港」，「見到機場好冷清，所有餐廳、店鋪停止經營很久，隨處可見就是身穿保護衣的衛生署工作職員，繁複的查詢、檢查過程，快者都要兩小時才能離開機場，人人都小心翼翼……」



他質疑，當香港估計已有超過一半人口曾經感染，接種兩針比率已達九成(89.2%)，重症率、病死率未因BA.5顯著上升，「好明顯從科學上講，隔離政策在香港已沒有科學上的作用。」在此時刻，香港應利用一國兩制的優勢，發揮中國最重要國際大門的功能。



樂見港府有計劃，冀海外遊客反彈



持相同看法還有政府專家顧問袁國勇、孔繁毅等，近日就建議本港可優先與海外通關，並逐步轉為家居檢疫。



譚新強特別指，現時見到盧局長藝高人膽大，「他怎會不知道經濟的重要性，通關的重要性呢？」他提及港府近日考慮入境改「5天酒店隔離+2天居家隔離」，甚至「7天居家隔離」，乃至到11月全球銀行家峰會時或允許有條件的免隔離旅行；對於「安心出行」可能增加紅黃碼功能，他認為，「老實說都不算好理想、好自由，但是實務的方法去令中央安心(符合其要求)，解決香港燃眉之急的問題」「11月到現在都還有4個月之久，但總好過沒有計劃。」



他預計，如果做齊所有(措施)，訪港遊客反彈至之前的6500萬一定無可能(因未跟內地通關，且測試/追蹤手續始終繁複)，「但國際遊客如能反彈至之前的兩三成，已是非常不錯，好過現在下跌99%。」



面對美攻擊挑釁，大國應小心行事



對香港而言，燃眉之急是解開封關死結；那麼又如何看待未來一段時間都將堅持動態清零的內地？



譚新強稱，過去幾年，美國對中國各方面的攻擊或挑釁，包括貿易戰、科技戰、意識形態戰、外交戰等，加上香港修例風波和新冠疫情挑戰，令中國似乎進入所謂的「備戰狀態」，某方面過度反應，例如互聯網企業監管、房地產行業整治等。



面對國際形勢突變、危機疊加，中國似乎認為很多方面的政策就需大手術，就香港而言，「當然需要止暴制亂，但是否未來25年都是這樣的底線思維，是否只要保持人民健康、社會穩定、國家安全就夠，是否不再有夢想、希望、歡樂？」他認為，作為大國應小心行事，特別是過往行之有效的政策、發展策略不應輕易改變。

撰文:俞瑾

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