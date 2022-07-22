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《午市前瞻》關注聯儲局或加大縮表力度 網易股價已反映重推手遊

22/07/2022

　　恒生指數半日收報20598，升24點或0.12%，主板成交465.64億元。恒生中國企業指數報7113，升14點或0.2%。恒生科技指數報4598，升16點或0.35%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報333.4元，跌0.6元或0.18%，成交23.1億元;美團收報191.6元，升1.2元或0.63%，成交12.52億元;阿里巴巴-SW收報102.7元，升0.7元或0.69%，成交10.82億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

 

網易即將推出的手遊「永生不朽」。(網絡截圖)

 

張智威：下周期結日前夕料港股波動


　　歐洲央行(ECB)宣布加息0.5厘，為11年來首次加息，一度刺激歐元匯率飆升；恒指今早高開142點，惟大市成交繼續偏弱。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，除ECB加息外，市場亦已預期下周美國聯儲局將會加息0.75厘，但加息之外，市場更關注通脹高企下，當局會否加大縮表力度以對抗通脹，若加大縮表規模，美股將會受壓，預期維持反覆偏軟。


　　張智威預期港股下周會轉為波動，但影響因素並非來自美股，而是期結日前的期指轉倉高峰期，預期大市成交將會上升，並於20100至21300間波動，但目前恒指牛熊證街貨分布平均，未有一方顯著較強，故暫未能預測下周恒指去向。


限玩令下不看好新手遊表現


　　網易(09999)旗下與動視暴雪合作推出的手遊《暗黑破壞神：永生不朽》終定於下周一（25日）推出，原定於上月23日推出，惜推出前遊戲官方帳號一則帖文疑「違反相關法律法規」，帳號被禁止發帖，同時網易以需要增強內容為由，意外宣布推遲發布《暗黑破壞神》。張智威指網易股價本周由135元飆升至今日高見157.1元，相關利好因素已反映，預期下周再借勢炒上的機會不大。反觀今日股價突破155元以上後轉升為跌，走勢不利下預期將會回落至廿天線143元水平，建議持貨者宜先行食胡，未持貨可待10天線141元水平才入貨。


　　不過，張智威亦提到，不太看好《暗黑破壞神：永生不朽》上市後的表現，因內地現時仍有未成年人限玩令，將會影響其於暑假高峰期的收入。


網易今早升破155元重要技術阻力，高見157.1元後急回。(經濟通HV2報價系統)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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