《神州經脈》外資連續五月減持中國債 A場悶跌滬綜指周彈逾1%

美聯儲議息等重磅會議召開前，擾動市場情緒，滬深股市周五早上（22日）高開後表現反覆，不過盤中齊齊翻綠，臨近尾盤震盪回升，三大股指跌幅均有所收窄。汽車拆解、電池回收、光伏概念股大漲，釩電池、磷化工、汽車芯片等板塊領跌。滬綜指收報3269.97點，跌0.06%，全周累反彈1.3%；深成指跌0.49%，創業板指跌0.51%。

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投資者繼續關注中美關係的最新進展，美國總統拜登周四（21日）在社交網站發放短片，表示確診新冠肺炎，但自己感覺良好，症狀非常輕微。國家主席習近平22日向拜登致慰問電，表示「得知總統先生感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復」。拜登在本周中稱將在未來10日內與習近平對話。



外資周五再次轉為淨流入16.45億元（人民幣．下同）。兩市周五成交未能突破萬億關口，全日成交9414億元，按日減少7.5%。人民銀行連續第三日逆回購規模維持在30億元，周五零投放零回籠。累計本周投放130億元。



今日新聞精選



1. 英媒21日引述兩名知情人士稱，美國拜登政府正調查中國華為公司，擔心美國的手機訊號發射塔若使用華為設備，可能取得軍事基地及導彈發射井的敏感資料，再傳回中國。有關調查是商務部在總統拜登去年初上任後展開，並於去年4月向華為發出傳票，以了解華為從手機獲取數據，並與外國共享的政策，包括訊息及地理定位等數據。美國眾議院議長佩洛西出席每周例行記者會，沒有證實或否認報道指她會在下月訪問台灣，表示基於安全考慮，她從不談及自己的出訪計劃。佩洛西說，展現對台灣的支持很重要，又指無人提到台灣獨立，這要由台灣決定。對於美國總統拜登提到，軍方認為佩洛西現在訪問台灣並非好主意，佩洛西指，拜登的意思是軍方或者擔心會有飛機被中方擊落。另據《日本經濟新聞》報道，日本防衛大臣岸信夫在內閣會議上報告了2022年版《防衛白皮書》內容。今年的《白皮書》中包括一個新章節，分析俄羅斯入侵烏克蘭戰爭所帶來的影響，強調要關注俄羅斯和中國的軍事合作在烏克蘭入侵後是否會取得進展和深化。《防衛白皮書》的序言中還提到了台海局勢。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，日本新版的《防衛白皮書》指責抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。



2. 國家外匯管理局公布，2022年上半年，按美元計價，銀行結匯13289億美元，售匯12436億美元，結售匯順差852億美元。外匯管理局副局長、新聞發言人王春英在國新辦發布會表示，上半年銀行結售匯和涉外收支均呈現了800多億美元順差，主要是貨物貿易、直接投資等基礎性順差保持了較高規模。美聯儲進入強勢加息周期，影響全球資金流動。王春英強調，中國綜合實力更加雄厚，國際收支結構更加穩健，推進更高水平對外開放，市場調節機制更加成熟，可以更好應對外部環境調整。在談及今年的外資企業利潤匯出情況時表示，每年二三季度都是外資企業利潤匯出的高峰季節，從近期的情況看，今年外資企業的利潤匯出還是保持合理有序、總體保持平穩發展態勢，利潤匯出對中國的跨境資金流動和外匯供求的影響是可控的。王春英又指，一季度末，全口徑外債餘額27102億美元，比上年末下降364億美元，降幅1%，這個變動比較溫和的。在美聯儲貨幣政策加快收緊等各種複雜外部因素的影響下，當前和未來一段時期，中國外債會保持合理有序發展態勢。至於去槓桿風險，總體是可控的，有以下幾個原因。



3. 內地新冠疫情持續，全國周四新增本土確診及無症狀感染合計880宗，較上日增加54宗。據甘肅省衛健委通報，周四甘肅省新增確診病例52宗，其中蘭州市50宗。新增無症狀感染者517宗，其中蘭州市201宗。甘肅重災區省會蘭州周四三次通報，設置高風險區達67個。網傳蘭州20日開始挨家挨戶地核酸檢測「敲門行動」，有上萬名醫護人員連夜去到10多個高風險區域。上海市衛健委通報，21日上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者15例，均在隔離管控中發現。仲量聯行日前對150家不同行業的在華跨國企業進行的調研顯示，近八成在華跨國企業的不動產計劃未因疫情而受到顯著影響。調查指，在受訪的在華跨國企業中，77%的企業表示其租賃計劃未受到本輪疫情影響；19%將視疫情發展重新評估其租賃計劃；僅有4%完全取消了原有的擴張或升級計劃。分行業來看，生命科學行業的不動產策略受影響程度最小。



4. 中債登公布的統計月報則顯示，期末境外機構中債登債券托管餘額32890億元，境外機構中債登國債托管餘額為23195億元，政金債托管餘額為8545億元。《路透》根據中債登最新數據計算，境外機構投資者6月連續第五個月減持中國銀行間債券，規模950億元，環比略降；其中連續第五個月減持中國國債，規模559億元，減持力度較上月的142億元明顯加大；五個月累計減持中債登債券規模達4445億元。人民銀行上海總部周五公布，截至6月末，境外機構持有銀行間市場債券3.57萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的2.9%。從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為2.32萬億元，佔比63.4%；其次是政策性金融債，托管量為0.86萬億元，佔比23.6%。6月，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為0.94萬億元，日均交易量約為449億元。



5. 人力資源社會保障部周五召開新聞發布會表示，上半年，城鎮新增就業654萬人，完成全年目標的59%。6月份，全國城鎮調查失業率回落至5.5%。降、緩、返、補等一系列政策落實落地，助力穩市場主體穩就業。社會保障制度改革穩步推進，保障範圍繼續擴大，截至6月底，基本養老、失業、工傷三項社會保險參保人數分別為10.4億人、2.33億人、2.86億人。人社部稱，從走勢看，隨著穩經濟一攬子政策措施加快落地，疫情防控和經濟社會發展高效統籌，各方面圍繞就業同向發力，就業局勢有望繼續回暖。與此同時，國際形勢依然複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然面臨挑戰，就業總量壓力依然存在，穩就業保就業工作仍需付出艱苦努力。此外，國家衛生健康委在今日召開的新聞發布會上表示，群眾看病貴問題得以減輕，推進國家組織藥品耗材集中採購和使用，已開展的7批集採中選藥品平均降價超過50%，兩批耗材集採平均降價超過80%，累計節約費用約3000億元人民幣，居民個人衛生支出所佔比重下降到27.7%。



6. 早前內地爛尾樓業主掀斷供潮，包括鄭州奧園悅城、奧園譽湖灣等多個奧園旗下停工樓盤亦捲入風波，中國奧園(03883)最新表示，已就此召開會議，旗下鄭州兩個樓盤項目正在推進工程建設。另據外媒《華爾街日報》報道，大型國有房企綠地控股(滬:600606)在武漢開發的一處樓盤被指停工九個月，業主擔心物業無法在今年底交付，周三（20日）到銀保監湖北監管局辦公室門前進行抗議活動。同時，據內媒《國際金融報》報道，近期世茂內部宣布對華中地區、華北地區的組織架構調整，主要變動為撤銷片區成立組團，調整後組團將由地區公司直管。此外，摩根大通發表報告預測，今年新興市場的企業違約率預計將自金融危機以來首次達到10%。該行將2022年新興市場高收益企業債違約率預測從8.5%上調至10.7%，是一年來第二次上調，原因是「中國房地產領域持續惡化」，以及更多俄羅斯公司因戰爭而受到制裁或技術性違約的影響。



7. 科創板迎來開市三周年。數據顯示，截至今年7月21日，科創板標的股擴容至437隻，總市值近5.6萬億元。其中，千億市值公司已經有5家，百億市值以上公司達到153家。千億市值公司均是新能源產業，包括天合光能(滬:688599)、晶科能源(滬:688223)、大全能源(滬:688303)。科創板公司上市以來的整體收益較為可觀。437隻股份最新價較發行價平均上漲122.11%，其中23股較發行價累計漲幅超500%，奧特維(滬:688516)、固德威(滬:688390)、東威科技(滬:688700)、美迪西(滬:688202)4股較發行價已累計上漲超11倍。隨著科創板快速成長和高質量發展不斷顯現，海外投資者也在加快入市節奏。最新數據顯示，北上資金持有科創板股票市值超過400億元，佔流通市值比例為1.89%，創出近年來新高。去年3月底，北上資金持有科創板股票市值佔比僅為0.32%。



8. 歐洲央行（ECB）周四宣布加息，是11年來首次，且加幅達50個基點，歐元漲至2周高位。美匯指數紐約尾盤跌0.45%，報106.59，亦是2周低位。人民幣中間價止步三連貶，暫時脫離逾兩個月低位；即期匯率（CNY）周五早上低開26點子，全日跌23點，收報6.7657，錄三連貶，收盤價創7月15日以來一周最低。交易員稱，歐洲央行超預期加息後歐元衝高回落，助力人民幣持穩。市場對歐洲面臨衰退擔憂不減，美指料延續偏強，人民幣的反彈空間受限；隨著美聯儲7月加息窗口臨近，短期限的期權波動率有所上行，風險逆轉指標則顯示市場對人民幣的貶值預期增加。中國外管局副局長王春英周五表示，今年以來，面對更加複雜嚴峻的外部衝擊和挑戰，無論從人民幣匯率有關的價格指標看，還是從國際收支、涉外收付款等數量指標來看，都可以清楚看到中國外匯市場韌性增強的特徵。從多邊匯率來看，人民幣匯率指數升值0.1%，說明人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定。她又指，人民幣短期會有波動，但還會保持彈性和雙向波動；下半年人民幣匯率仍將在合理均衡水平上保持穩定。

撰文：經濟通中國組

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