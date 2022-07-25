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《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底

25/07/2022

　　恒生指數半日收報20454，跌154點或0.75%，主板成交480.14億元。恒生中國企業指數報7039，跌66點或0.94%。恒生科技指數報4507，跌90點或1.96%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報325元，跌7元或2.11%，成交22.93億元;阿里巴巴-SW收報99.95元，跌2.15元或2.11%，成交19.87億元;美團收報186元，跌5.7元或2.97%，成交14.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(碧桂園網頁截圖)

 

連敬涵：企業業績左右大市


　　恒指弱勢持續，今天低開92點報20516，早段走勢甚無生氣，跌幅更一度擴大至逾200點。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，市場料聯儲局將加息0.75厘，相信對股市影響不大，反而更要留意企業業績，事關多隻美股科技股陸續公布業績，Twitter、Snap等大型科企業務已轉差，或令市場加劇對科技股業績倒退的憂慮。他續指，8月是港股業績高峰期，以騰訊(00700)為首的科網龍頭收入能否有增長，都極受市場關注，並主導大市走勢。


　　連敬涵又提到，恒指10天線於上星期二(19日)開始已跌穿50天線，已反映走勢相當疲弱，如今仍受制於10天線，估計會繼續尋底格局，短線跌穿20000關機會高。


內房問題沒完沒了


　　內房股早段顯著反彈，碧桂園(02007)、龍湖(00960)曾揚逾6%；中海外(00688)、潤地(01109)曾升逾2%，或受中國恒大(03333)重組事件，以及房地產基金的消息刺激。


　　中國恒大新任行政總裁肖恩接受內地傳媒訪問時表示，近期與多個重要境外債權人進行了有效的交流，在債務重組原則和方案框架等達成了基本共識。


　　此外，據《REDD》報道，中國國務院上周批准了設立房地產基金的計劃，將用於支持12家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企。


　　連敬涵指出，債務問題持續內房企業，目前問題尚未妥善解決，基本面仍然較差，而「爛尾樓」事件已令房企收入受到重挫，更引發民眾買樓的信心危機，可謂「一波未平，一波又起」。他認為，即使有傳中央有意設立房地產基金，協助房企渡過難關，惟內房問題已積累甚多，受房債問題影響的房企數目亦多，相關措施只是杯水車薪，作用不大。


　　部署方面，連敬涵重申，由於內房股基本面仍出現問題，今天純粹因部分利好消息反彈，並非代表內房股已轉勢。當中，他提到碧桂園宜待升破10天線再作部署，否則不建議投資者貿然大手撈底。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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