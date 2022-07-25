  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓

25/07/2022

　　為應對傳播力較強的新冠奧米克戎變異株，上海在今年4月、5月實施了嚴格的封控措施，人們足不出戶、商店關門、交通停運，對消費市場造成嚴重打擊。整個二季度，上海社會消費品零售額同比下降28.6%，導致一批現金流不充裕的實體零售店關門歇業，進而令商場空置率上升，租金下跌。

 

自6月1日上海復工復產以來，商場的客流正在逐漸恢復，餐飲食肆的恢复情況明顯好於零售商鋪。不過，確診病例仍每日出現，受牽連的商場會被要求停業，因此總體看，目前商場的客流量仍未恢復到疫情之前。（林雯婕攝）


　　據仲量聯行統計，受疫情影響，二季度上海零售物業淨吸納量錄得負17.27萬平方米。一些實體店鋪因現金流問題而閉店退租，這一現象在餐飲、體驗娛樂和兒童教育類租戶中較常見，且在非核心商圈尤為明顯。二季度，核心商圈的空置率環比上升0.7個百分點至9.7%；非核心商圈空置率由9.2%上升至10%。不過值得一提的是，核心與非核心地區的空置率水平尚未達到2020年二季度時的高位，顯示當前的實體零售店較2020年時更具韌性。


　　同時，二季度上海未有新商業地產項目入市，大部分新項目的建設施工和租賃進度受疫情影響有不同程度延期。空置率上升和租賃勢頭放緩導致二季度上海商場平均租金下降。核心商圈首層租金環比下降2%；非核心商圈由於餐飲和體驗業態租戶偏多，受疫情影響相對較大，租金環比下降2.9%。


　　另外，大型商場的表現也和實體店的命運緊緊相連。上海龍頭百貨公司百聯股份發布的業績預告顯示，今年二季度公司歸母淨利潤由盈轉虧2.89億元至2.65億元。百聯在疫情期間對租戶實施了6個月免租政策，初步測算，免租政策對百聯股份2022年營業收入的影響約為3.31億元，對2022年的歸母淨利潤的影響約為2.15億元。

 

走訪多家商場看到，仍有一些兒童培訓機構以及娛樂場所尚未開業，部分店鋪已經難以維持經營，對商場客流量恢復形成負面影響。（林雯婕攝）


品牌撤櫃嚴重 客流恢復不明朗

　　戴德梁行華東區商業地產部主管魏建歷對《經濟通通訊社》表示，觀察到今年在市級核心商圈和區域型的購物中心都有品牌撤櫃的情況，後者要比前者相對嚴重。這次近2個月的靜默給上海整體經濟發展帶來了不確定性，在這樣的大環境之下，人們降低了對未來收入的預期，因此也會緊縮支出；作為消費主體的年輕人也在一定程度上改變了自身的消費觀念，意識到了儲蓄的重要性。再加上目前上海公眾場所依舊要求72小時的核酸，而且每個店鋪進店都需要掃描場所碼；另外，零星的疫情不斷在發生，所以對於商場的客流恢復都會產生負面的影響。總體來看，目前市場的情況依舊處在觀望和不明朗狀態。


　　對於下半年的市場情況，第一太平戴維斯在最新公布的報告中指出，今年下半年有4個項目即將入市，總建築面積約26.6萬平方米。隨著餐飲及娛樂業態陸續於7月開放，整體市場逐漸回歸常態。但在謹防疫情反復的背景下，市場租金及入駐率表現在短期內仍將承壓。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

323.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

95.400

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

133.000

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 95.750
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 185.900
  • 02007 碧桂園
  • 3.290
股份推介
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.500
  • 目標︰$165.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.140
  • 目標︰--
  • 02276 康耐特光學
  • 4.790
  • 目標︰$5.79
  • 02269 藥明生物
  • 77.500
  • 目標︰$93.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 9.110
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 100.100
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 02333 長城汽車
  • 12.720
  • 03690 美團－Ｗ
  • 185.900
  • 00941 中國移動
  • 49.450
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 16.100
  • 目標︰$18.30
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 3.900
  • 目標︰$4.50
  • 02208 金風科技
  • 13.700
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2022 11:32  【外圍經濟】耶倫強調美國未算衰退，薩默斯認為經濟難以軟著陸

25/07/2022 10:39  《中概異動》小鵬挫7%，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

25/07/2022 10:21  【新冠肺炎】港府擬兩周內將酒店檢疫減至四或五日，同步推紅黃碼

25/07/2022 09:34  《中概異動》科技股受挫，阿里巴巴低開2%；京東跌1%

25/07/2022 09:14  【俄烏開戰】俄外長：俄國、土耳其及第三國將為烏克蘭運糧船護航

25/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３億人幣，買特步沽藥明

25/07/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通升廣汽至１０﹒５元；瑞信降潤啤百威亞太目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

意大利政局衝擊歐元、歐債
人氣文章

經濟不停學

《經濟不停學》保力加通道有這麼神奇嗎？
人氣文章

足球俱樂部．主教練

Big 6大手增兵，英超激戰連場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

酷熱天氣+口罩是皮膚災難！合適底妝可避免口罩肌、玫瑰痤瘡來襲？2款透薄底妝好物推薦
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：Adam Handler、LY的作品升得快，也跌得快？新晉藝術家作品值得購藏嗎？購藏時需注意甚麼？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

《線條下的香港》：畫家沈平筆下那悠悠日常，宛如一扇歲月之窗，讓你重訪香港舊日時光
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠困擾 | 原發性失眠無原因？慢性失眠點形成？拆解3個失眠迷思：唔想大腦將失眠與床連結，要戒掉這習慣！
人氣文章
消委會測試｜兒童太陽眼鏡邊款好？$700名牌Ray-Ban與$60 H&M同屬5星高分之選！鏡片唔係愈深色愈好？（附詳細評分名單）
人氣文章
中暑
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2022 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/07/2022
恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章財經熱話25/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章中國故事25/07/2022
【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
人氣文章財經熱話25/07/2022
【跌跌不休】新特能源暫七連跌 溫傑籲有貨今日睇位止蝕！
人氣文章大行報告25/07/2022
【大行炒D乜】瑞信評啤酒股　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章開市Good Morning25/07/2022
溫傑：傳概股分類對紓緩中美審計爭議作用微　科技股首選美團
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金