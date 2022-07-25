【上海特寫】疫情衝擊消費 上海商場空置率升 短期仍承壓

為應對傳播力較強的新冠奧米克戎變異株，上海在今年4月、5月實施了嚴格的封控措施，人們足不出戶、商店關門、交通停運，對消費市場造成嚴重打擊。整個二季度，上海社會消費品零售額同比下降28.6%，導致一批現金流不充裕的實體零售店關門歇業，進而令商場空置率上升，租金下跌。

自6月1日上海復工復產以來，商場的客流正在逐漸恢復，餐飲食肆的恢复情況明顯好於零售商鋪。不過，確診病例仍每日出現，受牽連的商場會被要求停業，因此總體看，目前商場的客流量仍未恢復到疫情之前。（林雯婕攝）



據仲量聯行統計，受疫情影響，二季度上海零售物業淨吸納量錄得負17.27萬平方米。一些實體店鋪因現金流問題而閉店退租，這一現象在餐飲、體驗娛樂和兒童教育類租戶中較常見，且在非核心商圈尤為明顯。二季度，核心商圈的空置率環比上升0.7個百分點至9.7%；非核心商圈空置率由9.2%上升至10%。不過值得一提的是，核心與非核心地區的空置率水平尚未達到2020年二季度時的高位，顯示當前的實體零售店較2020年時更具韌性。



同時，二季度上海未有新商業地產項目入市，大部分新項目的建設施工和租賃進度受疫情影響有不同程度延期。空置率上升和租賃勢頭放緩導致二季度上海商場平均租金下降。核心商圈首層租金環比下降2%；非核心商圈由於餐飲和體驗業態租戶偏多，受疫情影響相對較大，租金環比下降2.9%。



另外，大型商場的表現也和實體店的命運緊緊相連。上海龍頭百貨公司百聯股份發布的業績預告顯示，今年二季度公司歸母淨利潤由盈轉虧2.89億元至2.65億元。百聯在疫情期間對租戶實施了6個月免租政策，初步測算，免租政策對百聯股份2022年營業收入的影響約為3.31億元，對2022年的歸母淨利潤的影響約為2.15億元。

走訪多家商場看到，仍有一些兒童培訓機構以及娛樂場所尚未開業，部分店鋪已經難以維持經營，對商場客流量恢復形成負面影響。（林雯婕攝）



品牌撤櫃嚴重 客流恢復不明朗



戴德梁行華東區商業地產部主管魏建歷對《經濟通通訊社》表示，觀察到今年在市級核心商圈和區域型的購物中心都有品牌撤櫃的情況，後者要比前者相對嚴重。這次近2個月的靜默給上海整體經濟發展帶來了不確定性，在這樣的大環境之下，人們降低了對未來收入的預期，因此也會緊縮支出；作為消費主體的年輕人也在一定程度上改變了自身的消費觀念，意識到了儲蓄的重要性。再加上目前上海公眾場所依舊要求72小時的核酸，而且每個店鋪進店都需要掃描場所碼；另外，零星的疫情不斷在發生，所以對於商場的客流恢復都會產生負面的影響。總體來看，目前市場的情況依舊處在觀望和不明朗狀態。



對於下半年的市場情況，第一太平戴維斯在最新公布的報告中指出，今年下半年有4個項目即將入市，總建築面積約26.6萬平方米。隨著餐飲及娛樂業態陸續於7月開放，整體市場逐漸回歸常態。但在謹防疫情反復的背景下，市場租金及入駐率表現在短期內仍將承壓。

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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