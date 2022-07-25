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傳內地擬以數據敏感度分類避美全退市　惟中概股普跌蔚小理跌逾半成阿里失紅底

25/07/2022

　　據外媒引述消息報道，中國正準備為在美上市的中概股建立分類系統，以企業所持數據敏感程度作分類，讓部分中概股符合美國審計監管要求，避免逾百間中概股被迫退市。惟中概科技股沒受消息影響，今日(25日)普遍下挫，其中「蔚小理」更跌逾半成，阿里(09988)則再跌穿100元。其實近期科技股更受騰訊(00700)大股東疑開始沽貨  ，以及網信辦重罰滴滴80億人幣等消息左右，再加上美國納指上周五(22日)回吐1.9%，故今日科技股再下跌。

 

(阿里巴巴網頁視頻截圖)

　
據報中概股將被分為三類　列敏感及秘密級別不得不退市


　　據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國正準備為美上市的內地企業建立分類系統，根據企業所持數據的敏感程度作區分，以讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求，從而避免過百間中概股被迫退市。據報這些公司將被分為三類，一是所持數據「非敏感」的公司，而另外兩類企業的數據被列為「敏感」及「秘密」級別，將不得不從美國退市。報道指，有關系統的計劃目前仍在討論中，或出現變數。該分類系統旨在令部分中國企業可遵守美國的監管要求，即上市公司可允許美國監管機構檢查其審計文件。


　　據了解，中方正討論能否讓持敏感數據的公司透過重整業務，令他們能遵守美國的監管，包括將數據外包予第三方。經該系統分類後，一些數據屬低風險的中國公司，可容許美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)接觸其審計記錄，而這類低風險企業可能包括零售及連鎖餐飲商。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

騰訊大股東疑開始沽貨　網信辦重罰滴滴80億人幣

 

　　騰訊南非大股東Naspers及旗下Prosus在6月27日打破禁售承諾，宣布將逐步減持手上貨值萬億騰訊，以籌集資金回購自身股份，至本月中已斥資逾百億元回購。據中央結算系統(CCASS)顯示，有疑似大戶倉位開始穩定地減少騰訊持倉，但無任何大戶持股變化觸發1%披露門檻，故難以得知沽貨詳情。為應對大貨壓境，騰訊上月28日起連續12個交易日回購托價，每日斥資3億回購直至14日，惟行動效果欠奉，期間股價仍累跌15%。


　　另外，國家網信辦公布，滴滴違反《網絡安全法》、《數據安全法》及《個人信息保護法》的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣，罰款80.26億元人民幣，較稍早前市傳被罰逾10億美元(約67億元人民幣)為多。

 

瑞銀：大股東沽貨未明影響騰訊估值　里昂：收入疲軟降目標價


　　瑞銀發表研究報告，維持騰訊「買入」評級，目標價420元，但稱短期內遊戲及廣告業務仍受壓，主要由於監管不確定性及巨集觀問題。估計其社交和媒體廣告業務的復甦將較電商業務慢，因公司削減營銷開支。此外，股東Prosus出售騰訊股份及潛在進一步行動都是懸而未決的問題，將影響公司的資產淨值折讓。


　　里昂同樣重申騰訊「買入」評級，但將2022至23年調整後淨利潤預測下調7%，目標價從600元下調至575元。里昂指騰訊第二季各項業務繼續面臨嚴峻挑戰，預測總收入將同比下降2.2%至1353億元人民幣，其中中國較少新遊戲推出，以及海外遊戲趨勢常態化，預計第二季網絡遊戲收入將下降4%，收入疲軟可能導致公司經調整息稅前利潤同比下降20%。

 

溫傑：中概股問題短期難解決　騰訊再穿330元要小心

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地這種分類對紓緩中概股憂慮作用不大，在港上市中概股近期其實不見受中美審計談判影響，反而大家擔心內地對科技股監管再收緊。此外，只是內地欲透過各種讓步希望美國放鬆審計要求，但美方由始至終都指不一定可以談妥，核心問題是人家要看到審計底稿才不會迫令退市，但看來短期難解決。

 

　　溫傑又指，不明白阿里股價為何早前會升，其業績早已公布，營運方面沒新消息，對螞蟻上市的憧憬亦已淡化，股價回落至90幾元很正常。至於騰訊，大股東減持因素很難判斷，既是逐步又不知甚麼價位減持，很多機構投資者都不願推高股價讓它沽貨，而再跌穿330元，技術上再下跌機會大。而美團(03690)到店及外賣業務業績理想，新業務或社區團購經營虧損率下跌，但宜待跌至175元才買入，上望190至200元。

 

張智威：中美政治角力下難傾妥　蔚小理涉芯片或先被迫退市

 

　　信誠證券聯席董事張智威則於《hot talk 1點鐘》節目指，這個分類系統也只是中方自說自話，如果美方不同意，一定要取得財務報表底本，就沒得傾，其實中美雙方政治角力大於堅持要拿甚麼底本，美方策略就是邊談邊戰不會同你傾妥，但亦不會一拍兩散，100隻中概股全退市對美方亦不會有好處。至於數據敏感與否由美國說了算，電動車股牽涉先進芯片，美國一直很有戒心，如真的要找某板塊開刀迫令退市，電動車股機會大，故蔚小理跌得特別急，其中小鵬(09868)守得住90元可續持有，如跌穿或要下試之前低位78元。不過，論牽涉數據之多阿里更敏感，阿里有大戶搬貨回港兼中概股問題未解決，100元散戶血肉長城必跌穿，暫不宜沾手。美團之前公布業績較好，如不跌穿176.2元可續持有。

 

　　中概科技股今日普遍下跌，阿里跌2.45%收報99.6元，百度(09888)跌1.5%報138元，萬國數據(09698)跌1.75元報28.1元，惟京東(09618)無升跌報247元，蔚來(09866)跌6.42%報150.1元，理想汽車(02015)跌5.93%報133.2元，小鵬跌6.3%報96.7元。另騰訊跌1.69%報326.4元，美團則跌1.83%報188.2元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 



另外，信誠證券聯席董事張智威，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評地產股及港股大市，立即重溫

 



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