  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：德拉吉去職留下一地雞毛（有片）

25/07/2022

（Shutterstock）

 

　　意大利總理德拉吉宣布辭職，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時指出，德拉吉辭任總理對意大利經濟、歐元匯率和歐債前景起重大衝擊。意大利總理德拉吉宣布辭職，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時指出，德拉吉辭任總理對意大利經濟、歐元匯率和歐債前景起重大衝擊。

 

　　陶博說，德拉吉把焦點放在指摘各政黨的不合作上，破壞他的改革目標。德拉吉他錯判了形勢，能源成本暴升對意大利人的生活帶來巨大的衝擊，民生已經成為最大的政治議題，但是德拉吉卻仍在講長期結構性改革。

 

　　與其他歐洲領導人不同，德拉吉曾經任職美國投行和跨國機構，他的思維模式、價值理念和美國的接近。陶博指出，在歐洲爭論是否跟隨美國對俄羅斯實施嚴厲制裁的時候，德拉吉的強硬態度起到了一錘定音的效果，當歐洲討論能源去俄羅斯化，擔心經濟成本的時候，又是德拉吉的「要空調還是要自由」言論作出了定案。不過，普京政府還沒有垮，德拉吉政府垮了，留下一個巨大的政治真空。

 

　　陶博指出，德拉吉的改革並不是可有可無的，歐盟7500億歐元的復甦基金中，預備了2000億給意大利；不過，前提是結構性改革，意大利的大選最早也要等到10月份，在此之前的看守政府是沒有能力再推進具有爭議性的改革，這樣就無法完成歐盟的改革目標，這筆資金如果不到位，對意大利的增長前景會有重大的影響。意大利的財政預算案應該也無法按時得到議會的批准。而由於能源和食品價格暴漲，歐洲面臨著40年未見的通脹壓力，歐洲央行（ECB）以大碼加息開啟了加息進程，它的手法很激進，完全無視經濟正在滑向衰退的風險，貨幣政策的急速轉彎令銀行借貸尺度大幅收緊。當中意大利銀行的收縮程度，在全歐最為激進，實體經濟的銀根最近變得緊張，消費者因為物價高騰而勒緊褲腰帶，企業則受到生產成本上漲和天然氣短缺的雙重夾擊，投資意願大幅下降，意大利經濟在下半年進入衰退，幾乎無可避免。

 

　　「ECB加息誘發出新的不確定性，意大利政局開始動盪也誘發不確定性，意大利債是歐洲最大的灰犀牛。」德拉吉辭職後的意大利和德國國債之間的利差拉大，市場開始重新評估，意大利的財政可持續性，重新定價風險溢價。意大利距離債務危機，目前還有一段距離，但是風險正在迅速集聚，德拉吉離去，對於歐盟內部的團結和未來方向的把握也構成衝擊。

 

　　陶博說，俄烏衝突給歐洲帶來的衝擊是深遠的、多方面的，拖得愈久對經濟的傷害就愈大，民怨就越深，德拉吉成為衝突的政治犧牲者，但他未必是最後一人。

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

326.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

96.700

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

133.200

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 326.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 96.700
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 02007 碧桂園
  • 3.280
股份推介
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.200
  • 目標︰$165.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.120
  • 目標︰--
  • 02276 康耐特光學
  • 4.820
  • 目標︰$5.79
  • 02269 藥明生物
  • 78.900
  • 目標︰$93.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 9.020
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.600
  • 00700 騰訊控股
  • 326.400
  • 02333 長城汽車
  • 12.640
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 00941 中國移動
  • 49.800
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 15.980
  • 目標︰$18.30
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 3.870
  • 目標︰$4.50
  • 02208 金風科技
  • 13.740
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2022 13:32  恒地李家誠:通關有利釋放購買力，願配合政府加快房屋供應

25/07/2022 11:32  【外圍經濟】耶倫強調美國未算衰退，薩默斯認為經濟難以軟著陸

25/07/2022 10:39  《中概異動》小鵬挫7%，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

25/07/2022 10:21  【新冠肺炎】港府擬兩周內將酒店檢疫減至四或五日，同步推紅黃碼

25/07/2022 10:14  【內房困局】據報中國設房產基金支持房企，規模最高達三千億人幣

25/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３億人幣，買特步沽藥明

25/07/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通升廣汽至１０﹒５元；瑞信降潤啤百威亞太目標

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：德拉吉去職留下一地雞毛（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
品味生活
生活
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

簡單假日法國家庭料理！超好佐飯「雞鎚薯仔快煮鍋」，30分鐘煮好！法式／英式芥末有咩分別？
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

如何大體不失霸氣通知客戶產品加價？一文學識各種漲價原因及表達技巧
人氣文章

時事要聞

專家憂重回萬宗 連續4天確診逾4千 8病歿長者4人曾服抗病毒藥
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

毫無徵兆下分手，或有預謀地逐步退場，哪種更傷人？分手溫馨提示總比冷暴力好
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

誰說古董錶等於貴？回到1920年代，欣賞充滿古典氣息且平易近人的Art Deco古董腕錶
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

不想與「污糟」的身體親近？被背叛後，如何面對性與不性的掙扎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中暑與受暑點分辨？預防中暑少吃生冷！推介你飲消暑健脾「冬瓜淮山炒扁豆排骨湯」
人氣文章
茶不止抗氧化，還讓身體更輕盈！除咖啡排毒外，飲這3款茶可加速腸道蠕動
人氣文章
氣溫每升9℉，心臟病發風險增5%？戶外運動出現這兩種反應要盡快降溫！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 17:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 17:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章專訪25/07/2022
【專訪】陶冬：德拉吉去職留下一地雞毛（有片）
人氣文章財經熱話25/07/2022
恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章財經熱話25/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章中國故事25/07/2022
【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
人氣文章財經熱話25/07/2022
【跌跌不休】新特能源暫七連跌 溫傑籲有貨今日睇位止蝕！
人氣文章大行報告25/07/2022
【大行炒D乜】瑞信評啤酒股　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金