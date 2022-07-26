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黃瑋傑：阿里短期上望107元　未宜過分憧憬獲北水買貨

26/07/2022

 嘉賓:輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　阿里巴巴(09988)宣布申請在港主要上市，料今年年底完成，意味有望獲納入「北水」買賣名單。憧憬北水進場，股價能否否極泰來？新能源車股持續弱勢，哪隻股份值得守？

 

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