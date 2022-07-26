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【譚新強專訪】美元霸權穩如泰山　2024年總統選戰勢精彩（有片）

26/07/2022

　　美聯儲公開市場委員會周四(28日)再加息75基點幾板上釘釘，IMF預告將再度大幅削減全球增長預測。面對不確定性無所不在，如何「做投資」？抑或只宜「食花生」？

 

　　中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時預期，全球金融市場、實體經濟大機會呈L形；除非兩個因素干擾，通脹料於不久將來見頂。他並相信，美元霸權穩如泰山，而2024年美國總統大選將相當精彩。


勿指望聯儲即刻救市，熊市恐有排捱
　
　　歐美6月通脹「坐8超9」，繼歐洲央行上周啟動逾十年來首次加息後，聯儲本周勢再加息75基點；美銀調查就顯示，全球「芬佬」已將股票配置降至2008年金融海嘯時水平。不過，市場近日似現「炒減息」風向，熊市是否曙光已現？

 

 中環資產投資行政總裁譚新強。

 
　　譚新強指出，今次情況較過往複雜，因歐美央行正雙雙進入QT(緊縮)，不可以再用量寬(QE)來救經濟或市場。「如果美元太強，或者如果美國經濟不好，會否引發另一次全球金融危機或新興市場危機？都有此可能性。」總體而言，全球金融市場、實體經濟「今次更大機會是L型，而不是V型」，勿指望美聯儲如疫情之初那樣即刻印錢減息救市，暗示熊市未到終點。


人口老化長遠推低通脹，兩因素例外

　
　　對於通脹，他認為未來數月將持續高企，但有望在不久將來見頂。一大原因在於，現時的能源、食物短缺都與俄烏戰爭及疫情影響供給端有關；更長遠看，OECD國家、中國都面臨人口老化，從日本過去30年的經驗看，此將嚴重影響需求端，進而平衡通脹和推低息口。


　　當然，倘若西方強行推行與中國脫勾，將生產線外遷，或製造新的通脹壓力；此外，另一可能推高通脹的因素就是「綠色革命」，因現時無論中國還是西方設計的環保機制如碳稅、碳交易等，都無法真正將污染成本完全轉嫁高排放企業，而是繼續不公平地由新能源企業承擔。


　　他舉例指，太陽能發電屬於綠色革命，政府推動平價上網令其發電成本甚至低於煤電，「這並不足夠，因為夜晚沒有太陽光，還要加上儲能」，變相增加了「綠色革命」的成本。
　
遊美遍見疫情傷痕，惟看好短期美債

　
　　美國2年/10年期國債收益率持續倒掛，5年/30年期近日亦一度加入倒掛行列，反映市場對衰退的擔憂日深。一周多前剛結束北美之行的譚新強就表示，在當地的確見到兩年多來的疫情傷痕--紐約人頭湧湧，但多了露宿者、街頭飄盪大麻味；三藩市入夜冷清，星巴克或餐廳幾乎傍晚至七八點就歇業；洛杉磯的荷里活星光大道則見不少吉鋪。

 

 譚新強遊美所見--紐約人頭湧湧，但多了露宿者、街頭飄盪大麻味。

 
　　儘管美國貧富懸殊加劇、人均壽命下跌、政治兩極分化、治疫政策失敗……，「她有她的問題，但美國是否接近崩潰？絕對不是」，「如果問任何一個美國人對他們國家的長遠制度，或繼續作為超級強國的信心，可以說是近百分百。」

 
　　他解釋，美國有豐富天然資源、漫長海岸線、宜人溫帶氣候等優勢；人口密度只是中國的四分一，有大把空間接收大量移民。除了天然優勢，其還雲集全世界逾半的最優秀大學，像一塊「磁石」吸引菁英，「如此多菁英前往美國，這對全世界的貿易、結盟、外交都有好大幫助」，再加上絕對的傳媒控制、人民幣國際化進程緩慢，他強調「美元霸權穩如泰山」，「中國民粹好多認為美國負債率已升至負擔不起，美元就要崩潰，I don't think so」。

 

 　　美、英、加、歐、澳等央行齊進入緊縮周期，面對不確定性如何考慮投資？他就認為，美國短期國債、美國政府抵押債券、AAA級優質企業債券是不差的選擇，「如果個人投資者，無論是買三個月期美債，還是一兩年期，都是好肯定的回報。」


年輕政客崛起，下屆總統或非特拜鬥

　
　　如何看美國11月中期選舉？譚新強表示，按美國選舉歷史上的鍾擺效應和拜登的最新民望看，民主黨屆時一定有損失；特別是現時美國通脹高企，就算部分選民因墮胎、槍管等議題支持民主黨，但最後仍會「跟隨錢包」，故有可能參議院、眾議院的控制權雙雙易主至共和黨手中。

 

Guilfoyle鼎力支持共和黨11月中期選舉及2024年總統大選橫掃國會及白宮。(Kimberly Guilfoyle Twitter)


　　如果真的如此，拜登將淪為「跛腳鴨」，現時仍懸而未決的如「Build America Better Act」，若11月前仍通過不了，之後恐更難過關。


　　至於2024年總統大選，前總統特朗普近日表示「已決定」是否參選，答案或於9月揭盅；前國務卿蓬佩奧近日亦稱有意參選。譚新強就指，就算特朗普真的參選，以現時美國國會就去年國會山莊暴動的調查，和他2024年已屆78歲，共和黨都未必會支持他。


　　相反，他近日留意到下一代年輕政客正在崛起，包括民主黨陣營有加州州長Gavin Newsom，共和黨陣營則有佛州州長Ron DeSantis。前者近日就在佛州播放政治廣告「挑機」；後者就畢業自耶魯、哈佛，並在海軍服役派駐伊拉克，「充滿野心」。更具花生指數的是，Gavin Newsom的前妻Kimberly Guilfoyle更是特朗普之子Donald Trump Jr. 的未婚妻，「前妻屆時會否有醜聞爆料、指控，暫時不知道，但2024年的選舉會好精彩。」

 

 

撰文:俞瑾

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