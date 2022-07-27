【虛幣世界】市場料加息四分三厘，加密貨幣走勢靠穩

隨著聯儲議息之際，市場預計聯儲局將加息四分三厘，加密貨幣走勢略為企穩，其中比特幣站於21000美元水平，而以太幣則站在1400美元關口，市場因對以太幣合併的樂觀情緒而上漲，合併將使以太坊區塊鏈從能源密集型工作證明模型轉變為股權證明，並且投資者對風險的偏好增加；不過大多數其他主要加密貨幣都深陷虧損，UNI和 SUSHI一度下跌超過11%和10%，SAND下跌超過 6%。



Fairlead Strategies創始人兼管理合夥人凱蒂斯托克頓在早前發布的一份研究報告中寫道，以太幣的回調可能會在50天線（約1293美元）獲得初步支撐，但她預計下一輪下跌最終將重新測試臨時支撐位（1000美元）。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21176.13元(美元．下同)，跌0.37%(24小時比較．下同)；以太幣現報1439.77元，跌0.65%；艾達幣報0.4643元，跌0.75%；瑞波幣報0.3369元，跌0.12%。



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